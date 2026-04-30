Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα βρεθεί τον επόμενο μήνα ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», σε μια κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια των βουλευτών να αποσαφηνιστεί η διαχείριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί της θητείας της, σύμφωνα με το CNN.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της επιτροπής, και έρχεται μετά από μήνες εντατικών προσπαθειών για να ληφθεί ενημέρωση από την πρώην κορυφαία αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αλλαγή στη διαδικασία και το «παράθυρο» της μη ορκωτής κατάθεσης

Μια διμερής ομάδα βουλευτών είχε αρχικά κλητεύσει την Πάμ Μπόντι να καταθέσει, επικρίνοντας την καθυστέρηση στην πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά όμως την αποχώρησή της από τη θέση της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι δεν μπορεί πλέον να εμφανιστεί σε επίσημη κατάθεση, ακόμη κι αν η κλήτευση την ανέφερε ρητά.

Τελικά, αντί για κατάθεση υπό όρκο, η Μπόντι θα συμμετάσχει σε καταγεγραμμένη συνέντευξη. Δεν θα χρειαστεί να ορκιστεί, αλλά θα της υπενθυμιστεί ότι η ψευδορκία ενώπιον του Κογκρέσου αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ένταση στο Καπιτώλιο

Προηγουμένως, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αμφιταλαντευτεί σχετικά με το αν έπρεπε η Πάμ Μπόντι να καταθέσει υπό όρκο, παρά το γεγονός ότι είχε συναντηθεί εθελοντικά με την επιτροπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η συνάντηση στο Καπιτώλιο, όπου συμμετείχε και ο τότε αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς (τώρα υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας), εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τους Δημοκρατικούς να αποχωρούν τελικά από την αίθουσα.

Η νέα ημερομηνία γνωστοποιήθηκε ενώ οι Δημοκρατικοί κινήθηκαν νομικά εναντίον της Πάμ Μπόντι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, μετά τη μη εμφάνισή της. Ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τον προσωπικό της δικηγόρο, από τους Ρεπουμπλικάνους της επιτροπής ή από την κυβέρνηση Τραμπ πριν την ανακοίνωση. «Έχουμε ξοδέψει εβδομάδες χωρίς καμία επικοινωνία από κάποιον που ήταν νομικά υποχρεωμένος να εμφανιστεί», ανέφερε, όπως μεταδίδει το CNN.

Μετά την ανακοίνωση, ο Γκαρσία χαρακτήρισε την εξέλιξη «σπουδαία είδηση» και πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται ότι όταν αναλαμβάνουμε δράση, πετυχαίνουμε αποτελέσματα».

Αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, σημείωσε ότι η ανακοίνωση έγινε «όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία» και χαρακτήρισε τη στάση των Δημοκρατικών ως «θεατρική».

Οι Ρεπουμπλικάνοι της επιτροπής αντέτειναν, με ανάρτησή τους στο X, ότι η κίνηση περί περιφρόνησης ήταν «θέατρο και εντελώς περιττή». Παράλληλα, κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι άφησαν τους Κλίντον στο απυρόβλητο για μήνες, αναφερόμενοι στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και στην πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, καθώς χρειάστηκαν έξι μήνες για να εξασφαλιστεί η εμφάνισή τους ενώπιον της επιτροπής.