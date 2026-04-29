Ο Κέντρικ Ναν απάντησε στη Euroleague για την… τάπα του Μπαντιό

Η Euroleague δημοσίευσε στα social media της διοργάνωσης στιγμιότυπο από το Βαλένθια-Παναθηναϊκός, με την τάπα του Μπαντιό πάνω στον Κέντρικ Ναν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού σχολίασε κάτω από το ποστ, εκφράζοντας την διαφωνία του για την φάση, υποστηρίζοντας πως του έγινε φάουλ.

«Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ναν, κάτω από το ποστ της Euroleague.

