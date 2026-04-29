Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29 Απριλίου 2026, 17:40

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός έκανε με εμφατικό τρόπο το 1-0 στην σειρά με την Μονακό και οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διπλασιάσουν τις νίκες τους επί των Μονεγάσκων, το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ.

Η εικόνα του πρώτου αγώνα ήταν ενδεικτική της διαφοράς ποιότητας και δυναμικότητας των δύο ομάδων, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν άφησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν… ανάσα μετά τα πρώτα 15 λεπτά κι έφτασαν άνετα στην επικράτηση.

Ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς πρωταγωνιστές αλλά είχε κι έναν παίκτη που πάτησε παρκέ για να μην παίξει 40 λεπτά ο Γουόκαπ και τελικά, ο γκαρντ από το Οντάριο έφυγε από το ΣΕΦ με… Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Τζόσεφ έκανε ένα τεράστιο βήμα μπροστά, δικαιώνοντας πανηγυρικά τον προπονητή του, ο οποίος άφησε εκτός τον Νιλικίνα και τον Μόρις για να εμπιστευτεί τον «μπαρουτοκαπνισμένο» Καναδό.

Οι παραστάσεις του Τζόσεφ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, εκεί που το «κοντέρ» έχει γράψει σχεδόν χίλια παιχνίδια, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα και αναμφίβολα ο πολύπειρος γκαρντ έκανε την διαφορά.

Ο Τζόσεφ όχι απλά «χώρεσε» στα παπούτσια του Τόμας Γουόκαπ αλλά έκανε (πολλά) παραπάνω από αυτά που θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της ομάδας του λιμανιού.

Σίγουρα όμως έκανε αυτά τα οποία περίμενε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στη νοοτροπία που έδειξε ο Καναδός γκαρντ.

Η αλήθεια είναι ότι άκουσε πολλά ο Τζόσεφ αλλά έδειξε με την χθεσινή του εμφάνιση πως έμεινε ανεπηρέαστος από την σκληρή κριτική και τώρα, εδώ που τα «κάστανα καίνε» δείχνει πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμα πράγματα στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος.

Τώρα δεν μιλάμε για κανονική περίοδο, τώρα είμαστε στα πλέι οφ και ο χαρακτήρας που έχει «χτίσει» τόσα χρόνια στο ΝΒΑ ο Τζόσεφ είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.

Κατά την διάρκεια της σεζόν ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά για αυτά που έψαχνε να βρει ο Ολυμπιακός στην θέση «ένα» ώστε να αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά.

Και η αποκάλυψη έγινε χθες βράδυ, με τον έμπειρο «άσο» από το Οντάριο, να δίνει στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούσαν οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Είναι μεγάλη υπόθεση για την ελληνική ομάδα η εμφάνιση του Καναδού γκαρντ γιατί πολύ απλά ο Μπαρτζώκας βλέπει έναν «άλλο» παίκτη τώρα που η κάθε απόφαση στο παρκέ μετράει διπλά και τριπλά.

Οι επιδόσεις του Καναδού στην χθεσινή αναμέτρηση ήταν εξαιρετικές, αλλά εξαιρετικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Καναδός, την πίεση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ο Τζόσεφ μπαίνει λοιπόν στην «εξίσωση» της τελικής ευθείας της Ευρωλίγκας και δεν είναι πλέον ο «άγνωστος» Χ. Είναι ο παίκτης που δείχνει αυτά που μπορεί να κάνει και ο Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους να χαμογελά ενόψει της συνέχειας.

Και μιας και είπαμε για συνέχεια, ένα πράγμα είναι σίγουρο σε ότι έχει να κάνει με την αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος σε σχέση με τον πρώτο αγώνα για να μην αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Μονεγάσκους.

Αύριο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο final 4 και οι πειραιώτες πρέπει να κάνουν το 2-0 για να πάνε άνετοι στο Πριγκιπάτο και με «αέρα» δύο νικών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιράστηκαν τα πρόσημα στην αγορά, χαμηλά ο τζίρος

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»
«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί» αναφέρει η κόρη του 89χρονου

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

