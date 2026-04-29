Ο δικός του ο δρόμος

Ο Ολυμπιακός έκανε με εμφατικό τρόπο το 1-0 στην σειρά με την Μονακό και οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διπλασιάσουν τις νίκες τους επί των Μονεγάσκων, το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ.

Η εικόνα του πρώτου αγώνα ήταν ενδεικτική της διαφοράς ποιότητας και δυναμικότητας των δύο ομάδων, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν άφησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν… ανάσα μετά τα πρώτα 15 λεπτά κι έφτασαν άνετα στην επικράτηση.

Ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς πρωταγωνιστές αλλά είχε κι έναν παίκτη που πάτησε παρκέ για να μην παίξει 40 λεπτά ο Γουόκαπ και τελικά, ο γκαρντ από το Οντάριο έφυγε από το ΣΕΦ με… Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Τζόσεφ έκανε ένα τεράστιο βήμα μπροστά, δικαιώνοντας πανηγυρικά τον προπονητή του, ο οποίος άφησε εκτός τον Νιλικίνα και τον Μόρις για να εμπιστευτεί τον «μπαρουτοκαπνισμένο» Καναδό.

Οι παραστάσεις του Τζόσεφ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, εκεί που το «κοντέρ» έχει γράψει σχεδόν χίλια παιχνίδια, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα και αναμφίβολα ο πολύπειρος γκαρντ έκανε την διαφορά.

Ο Τζόσεφ όχι απλά «χώρεσε» στα παπούτσια του Τόμας Γουόκαπ αλλά έκανε (πολλά) παραπάνω από αυτά που θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της ομάδας του λιμανιού.

Σίγουρα όμως έκανε αυτά τα οποία περίμενε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στη νοοτροπία που έδειξε ο Καναδός γκαρντ.

Η αλήθεια είναι ότι άκουσε πολλά ο Τζόσεφ αλλά έδειξε με την χθεσινή του εμφάνιση πως έμεινε ανεπηρέαστος από την σκληρή κριτική και τώρα, εδώ που τα «κάστανα καίνε» δείχνει πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμα πράγματα στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος.

Τώρα δεν μιλάμε για κανονική περίοδο, τώρα είμαστε στα πλέι οφ και ο χαρακτήρας που έχει «χτίσει» τόσα χρόνια στο ΝΒΑ ο Τζόσεφ είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.

Κατά την διάρκεια της σεζόν ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά για αυτά που έψαχνε να βρει ο Ολυμπιακός στην θέση «ένα» ώστε να αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά.

Και η αποκάλυψη έγινε χθες βράδυ, με τον έμπειρο «άσο» από το Οντάριο, να δίνει στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούσαν οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Είναι μεγάλη υπόθεση για την ελληνική ομάδα η εμφάνιση του Καναδού γκαρντ γιατί πολύ απλά ο Μπαρτζώκας βλέπει έναν «άλλο» παίκτη τώρα που η κάθε απόφαση στο παρκέ μετράει διπλά και τριπλά.

Οι επιδόσεις του Καναδού στην χθεσινή αναμέτρηση ήταν εξαιρετικές, αλλά εξαιρετικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Καναδός, την πίεση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν.

Ο Τζόσεφ μπαίνει λοιπόν στην «εξίσωση» της τελικής ευθείας της Ευρωλίγκας και δεν είναι πλέον ο «άγνωστος» Χ. Είναι ο παίκτης που δείχνει αυτά που μπορεί να κάνει και ο Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους να χαμογελά ενόψει της συνέχειας.

Και μιας και είπαμε για συνέχεια, ένα πράγμα είναι σίγουρο σε ότι έχει να κάνει με την αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος σε σχέση με τον πρώτο αγώνα για να μην αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Μονεγάσκους.

Αύριο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο final 4 και οι πειραιώτες πρέπει να κάνουν το 2-0 για να πάνε άνετοι στο Πριγκιπάτο και με «αέρα» δύο νικών.