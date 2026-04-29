28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
On Field 29 Απριλίου 2026, 00:07

Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν ο «άσος στο μανίκι» του προπονητή του Ολυμπιακού, με τον Καναδό να μυρίζεται πλέι οφ και ν’ αφηνιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Ο Ολυμπιακός έκανε την δουλειά του στο πρώτο ματς με την Μονακό και η νίκη που κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πανάξια και συνάμα επιβλητική, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν το 1-0.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να πατήσει τέρμα το γκάζι αλλά το σημαντικό είναι ότι η νίκη επιτεύχθηκε και τώρα το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό είναι στον αγώνα της Πέμπτης για το 2-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να κάνουν μεγάλο παιχνίδι αλλά εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν το «πρωτοπαλίκαρο» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη «μάχη» κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Καναδός έκανε αυτό που θα ονειρεύονταν να δει ο προπονητής του και με μια «γεμάτη» εμφάνιση, με 13 πόντους, τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ, έγινε καθοριστικός παράγοντας νίκης για τους πειραιώτες.

Ο γεννημένος στο Οντάριο, Τζόσεφ αποδείχθηκε το «κρυφό χαρτί» του Μπαρτζώκα στην μεγάλη αναμέτρηση και πάτησε παρκέ ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνουν πλέι οφ.

Θαρρείς κι έβλεπες «άλλον» παίκτη σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια κι αυτό αν μη τι άλλο είναι ένα πολύ καλό νέο για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της συνέχειας.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Τζόσεφ «μυρίστηκε» πλέι οφ και φανέρωσε στο παρκέ όλες εκείνες τις αρετές που έχει, μετά από χίλια σχεδόν παιχνίδια στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Τζόσεφ που είδαμε στον πρώτο αγώνα με την Μονακό και θα είναι μεγάλη υπόθεση για το πλάνο των πρωταθλητών, να συνεχίσει ο Καναδός σε αυτούς τους ρυθμούς.

Η υπεροχή των πρωταθλητών Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη και από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν στην Μονακό πως δεν είχαν διάθεση γι’… αστεία και πήραν άνετα τη νίκη.

Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ακόμα δυσκολότερο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για να κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός στην σειρά και αν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν το δύο στα δύο, τότε αυτομάτως θα έχουν κάνει και άλμα πρόκρισης στο final 4 της Αθήνας.

Είπαμε όμως, η Μονακό δεν έχει τίποτα να χάσει κι αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη στον μεθαυριανό αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να γίνει το 2-0.

Business
Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

