Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο

Ο Ολυμπιακός έκανε την δουλειά του στο πρώτο ματς με την Μονακό και η νίκη που κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πανάξια και συνάμα επιβλητική, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν το 1-0.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να πατήσει τέρμα το γκάζι αλλά το σημαντικό είναι ότι η νίκη επιτεύχθηκε και τώρα το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό είναι στον αγώνα της Πέμπτης για το 2-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να κάνουν μεγάλο παιχνίδι αλλά εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν το «πρωτοπαλίκαρο» του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη «μάχη» κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Καναδός έκανε αυτό που θα ονειρεύονταν να δει ο προπονητής του και με μια «γεμάτη» εμφάνιση, με 13 πόντους, τέσσερις ασίστ και δύο ριμπάουντ, έγινε καθοριστικός παράγοντας νίκης για τους πειραιώτες.

Ο γεννημένος στο Οντάριο, Τζόσεφ αποδείχθηκε το «κρυφό χαρτί» του Μπαρτζώκα στην μεγάλη αναμέτρηση και πάτησε παρκέ ξέροντας πολύ καλά τι σημαίνουν πλέι οφ.

Θαρρείς κι έβλεπες «άλλον» παίκτη σε σχέση με αυτά που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια κι αυτό αν μη τι άλλο είναι ένα πολύ καλό νέο για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της συνέχειας.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Τζόσεφ «μυρίστηκε» πλέι οφ και φανέρωσε στο παρκέ όλες εκείνες τις αρετές που έχει, μετά από χίλια σχεδόν παιχνίδια στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τον Τζόσεφ που είδαμε στον πρώτο αγώνα με την Μονακό και θα είναι μεγάλη υπόθεση για το πλάνο των πρωταθλητών, να συνεχίσει ο Καναδός σε αυτούς τους ρυθμούς.

Η υπεροχή των πρωταθλητών Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη και από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν στην Μονακό πως δεν είχαν διάθεση γι’… αστεία και πήραν άνετα τη νίκη.

Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ακόμα δυσκολότερο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά.

Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για να κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός στην σειρά και αν οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν το δύο στα δύο, τότε αυτομάτως θα έχουν κάνει και άλμα πρόκρισης στο final 4 της Αθήνας.

Είπαμε όμως, η Μονακό δεν έχει τίποτα να χάσει κι αυτό την κάνει πιο επικίνδυνη στον μεθαυριανό αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση για να γίνει το 2-0.