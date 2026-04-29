Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
Ο Εργκίν Αταμάν και ο Ματίας Λεσόρ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, χάρη στην οποία ο Παναθηναϊκός πήρε το πλεονέκτημα έδρας από τους Ισπανούς
- Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν τη Σκιάθο - «Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα», λέει ο Λέκκας
- Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα
- Έγκλημα στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε σορός σε στάβλο – Αναφορές ότι εργάτης σκότωσε τον εργοδότη του
- Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με break τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το παιχνίδι κι ενόψει του δεύτερου το οποίο θα διεξαχθεί και πάλι επί ισπανικού εδάφους.
Αναλυτικά όσα ο Αταμάν:
«Καταφέραμε να τους σταματήσουμε με την άμυνά μας. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον, κάναμε λάθη στα κρίσιμα, μπορούσαμε πιο εύκολα να κερδίσουμε. Είναι μόνο το 1-0 και πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες.
Να ετοιμαστούμε για το επόμενο, είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε, να παίξουμε με την ίδια επιθετικότητα και να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες με τον ίδιο τρόπο».
Λεσόρ: «Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν τελείωσε τίποτα»
Από την πλευρά του ο Ματίας Λεσόρ δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».
- Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
- Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
- Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
- Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς
- Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
