Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με break τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το παιχνίδι κι ενόψει του δεύτερου το οποίο θα διεξαχθεί και πάλι επί ισπανικού εδάφους.

Αναλυτικά όσα ο Αταμάν:

«Καταφέραμε να τους σταματήσουμε με την άμυνά μας. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον, κάναμε λάθη στα κρίσιμα, μπορούσαμε πιο εύκολα να κερδίσουμε. Είναι μόνο το 1-0 και πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες.

Να ετοιμαστούμε για το επόμενο, είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσουμε, να παίξουμε με την ίδια επιθετικότητα και να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες με τον ίδιο τρόπο».

Λεσόρ: «Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν τελείωσε τίποτα»

Από την πλευρά του ο Ματίας Λεσόρ δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».