Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

«Αν οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, θα καταλάβει ότι μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση που πλήττει τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου» είπε σε συνέντευξή του στο Μega ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση των υποκλοπών και πρόσθεσε ότι «όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Γνωρίζουμε ότι στοχοποιήθηκαν οι τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Ο κ. Τζαβέλλας λέει ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε ποιοι και γιατί τους παρακολούθησαν, και πού είναι το υλικό. Αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας Βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ και λέει Νίξον τον κ. Μητσοτάκη, λέει ότι αυτό το λογισμικό (σ.σ. Predator) το πουλάει μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Φωτογραφίζει τη χώρα, το κράτος και την ΕΥΠ και ο κ. Τζαβέλλας δεν τον καλεί να φέρει τα στοιχεία για να αποδείξει τα λεγόμενά του», σημείωσε.

«Άρα ο κ. Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των ενόπλων δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης», πρόσθεσε σκωπτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει στήσει «συμμορία» στο Μαξίμου.

«Συμμορία στο Μαξίμου»

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη γιατί είπε ότι θα έρθει να αντιμετωπίσει την θεσμική παρακμή επί Τσιπρα – Καμμένου. Έκανε τα ίδια και χειρότερα. Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου η οποία επηρεάζει τη Δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε έναν μηχανισμό προπαγάνδας στα media και τα social media για να παραπληροφορεί οργανωμένα τον ελληνικό λαό».

Ο κόσμος κουράστηκε από την ακρίβεια, από την περιφρόνηση, από τις παρακρατικές λειτουργίες, από την απαξίωση της δικαιοσύνης

Ειδικότερα για τις εκστρατείες δολοφονίας χαρακτήρων και προπαγάνδας στα social media, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε πρόσφατη δικαστική απόφαση για την ταυτότητα του διαδικτυακού τρολ “Ζούκοφ” σημείωσε:

«Θεοδόσης Μούγιος, ο γνωστός “Ζούκοφ” του διαδικτύου και αρθρογράφος της εφημερίδας Μανιφέστο, γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο άνθρωπος απ’ ό,τι διαβάζω είναι πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το σώμα, έχει στην πλάτη τον μισό ποινικό κώδικα, με καταδίκες απιστίας, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και διετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτός εμφανιζόταν ως συνεργάτης του κ. Λιβάνιου και καταδικάστηκε ως το τρολ “Ζούκοφ” που έχει πολλές φορές εξυβρίσει κι εμένα και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παραπληροφορεί τον κόσμο συγκροτημένα. Αυτούς ποιος τους μάζεψε, ποιος τους έδωσε την εξουσία, ποιος τους πληρώνει και ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου».

«Οι τελευταίοι πραίτορες του κ. Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑΟΣ και κάποια παρατράγουδα της κ. Πάνια. Ακόμα και βουλευτές της κυβέρνησης λένε ότι ο τρόπος που λειτουργεί το επιτελικό κράτος δημιουργεί τεράστια προβλήματα».

Αναφορικά με την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να κρατά ψηλά στην ατζέντα του το θέμα των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεν είναι ένα προσωπικό θέμα.

«Η χώρα μας είναι σε μια κρίσιμη γεωγραφική θέση. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, του αναθεωρητισμού. Εγώ δεν δέχομαι, ο κάθε απόστρατος Ισραηλινός, να έρχεται στην Ελλάδα και να στήνει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να τις παρακολουθεί και να εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Εγώ δεν το δέχομαι. Αν το δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δείχνει και το ποιόν του. Εγώ λοιπόν, δίνω ένα αγώνα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια. Και θα τον δώσω μέχρι τέλους», σημείωσε σχετικά.

Εξεταστική για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε τον Ντίλιαν να καταθέσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμα ότι το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ότι ελπίζει ότι θα έχει τη στήριξη και των υπόλοιπων κομμάτων. Στην εξεταστική αυτή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει και ο κ. Ντίλιαν.

«Αφού λοιπόν ο κύριος Τζαβέλλας δεν είχε την αγωνία να μάθει γιατί εκβιάζει τον πρωθυπουργό ο κύριος Ντίλιαν, έχουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ και νομίζω και τα άλλα κόμματα. Θα καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Ντίλιαν στην εξεταστική να μας προσκομίσει τα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του. Ποια είναι τα λεγόμενά του; Ότι, κύριε, το πούλησα στο κράτος. Θα μας φέρει λοιπόν τα στοιχεία, θα τον καλέσουμε. Και θα δούμε. Θα αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία την κλήση του; Τόσο απλά είναι τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για μένα η εθνική ασφάλεια και η ποιότητα δημοκρατίας δεν είναι επιμέρους. Είναι ο πυρήνας εθνικής ισχύος του κράτους. Ένας πολίτης για να νιώθει ασφάλεια, πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης, δυστυχώς, έχει απαξιώσει τους θεσμούς. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη, για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους θεσμούς».

Σε ερώτηση για το εάν η εξεταστική θα ακυρωθεί σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «μακάρι να γίνουν εκλογές αύριο για να κάνουμε εξεταστική με άλλη κυβέρνηση».

«Ο κόσμος κουράστηκε από την ακρίβεια, από την περιφρόνηση, από τις παρακρατικές λειτουργίες, από την απαξίωση της δικαιοσύνης. Τέλος. Χρειάζεται νέος αέρας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και ελπίζω οι πολίτες να μας εμπιστευθούν να νικήσουμε και να γυρίσει η χώρα σελίδα».

Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και μείωση του ΦΠΑ

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα της ακρίβειας, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, και των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των υπεκερδών των τραπεζών σημείωσε:

«Είναι ένα πρόβλημα ότι οι άνθρωποι στις καταθέσεις τους έχουν μηδενικά επιτόκια και όταν πάνε να πάρουν ένα δάνειο έχουν πολύ υψηλά επιτόκια ή προμήθειες ή υπερχρεώσεις; Εγώ λοιπόν έκανα μια νομοθετική πρόταση, την προηγούμενη εβδομάδα και είπα: για να πιέσουμε τις τράπεζες να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, πιο κοινωνικό, να φορολογήσουμε με 8% τα κέρδη τους, που έφτασαν παρακαλώ πέρυσι τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και να δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, που θα φορολογηθούν, από 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κύριος Τσίπρας και 5% ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή με 5% φορολόγηση θα πάρουν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα οι μέτοχοι των τραπεζών. Πρέπει να έχουμε παραπάνω φορολόγηση στα μερίσματα αυτά».

Επανέλαβε ακόμα την κριτική του στην κυβέρνηση που επιμένει να κρατά σε υψηλά επίπεδα τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ ενώ έφερε ως παράδειγμα την Κύπρο που μηδένισε τον ΦΠΑ υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθεί.

Στο ίδιο μήκος κλίματος και για τα υψηλά ενοίκια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι αυτά αυξάνονται συνεχώς πιέζοντας τα νοικοκυριά ενώ αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περαιτέρω μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και για πλαφόν στα ενοίκια υπό προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης».

Οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένες. Αλλαγή του άρθρου 86. Δεν μπορεί πια, ο κάθε πρωθυπουργός να καλύπτει τους υπουργούς του, όταν έρχονται δικογραφίες στη Βουλή.

Αλλαγή τρόπου επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός να επιλέγει τη ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Τετραετία από την αφυπηρέτηση των δικαστικών, για να μην μπορούν να πάρουν δημόσια θέση, άρα να μην γίνεται «ντιλάρισμα» κάτω από το τραπέζι. Και η επιλογή αυτή που είπα: Ανοιχτός διαγωνισμός. Όποιος Έλληνας θέλει καταθέτει βιογραφικό. Έχουμε αυτόνομους παίκτες, που θα μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, πέρα από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Ζητώ από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί γιατί έχω μια πορεία μέχρι σήμερα. Εμένα η πορεία μου δεν έχει ούτε ρουσφέτι, ούτε διαπλοκή, ούτε παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη, ούτε με τα media. Αυτοί που τα έκαναν ανήκουν στο κακό παρελθόν της χώρας και αυτό το παρελθόν κάνει ζημιά και σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».