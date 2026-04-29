Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29 Απριλίου 2026, 09:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Vita.gr
Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Το πρωινό που δουλεύει για εσάς: 9 τροφές που χαρίζουν ενέργεια διαρκείας

Spotlight

«Αν οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, θα καταλάβει ότι μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση που πλήττει τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου» είπε σε συνέντευξή του στο Μega ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση των υποκλοπών και πρόσθεσε ότι «όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Γνωρίζουμε ότι στοχοποιήθηκαν οι τέσσερις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Ο κ. Τζαβέλλας λέει ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε ποιοι και γιατί τους παρακολούθησαν, και πού είναι το υλικό. Αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας Βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ και λέει Νίξον τον κ. Μητσοτάκη, λέει ότι αυτό το λογισμικό (σ.σ. Predator) το πουλάει μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Φωτογραφίζει τη χώρα, το κράτος και την ΕΥΠ και ο κ. Τζαβέλλας δεν τον καλεί να φέρει τα στοιχεία για να αποδείξει τα λεγόμενά του», σημείωσε.

«Άρα ο κ. Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των ενόπλων δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης», πρόσθεσε σκωπτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει στήσει «συμμορία» στο Μαξίμου.

«Συμμορία στο Μαξίμου»

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη γιατί είπε ότι θα έρθει να αντιμετωπίσει την θεσμική παρακμή επί Τσιπρα – Καμμένου. Έκανε τα ίδια και χειρότερα. Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου η οποία επηρεάζει τη Δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε έναν μηχανισμό προπαγάνδας στα media και τα social media για να παραπληροφορεί οργανωμένα τον ελληνικό λαό».

 Ο κόσμος κουράστηκε από την ακρίβεια, από την περιφρόνηση, από τις παρακρατικές λειτουργίες, από την απαξίωση της δικαιοσύνης

Ειδικότερα για τις εκστρατείες δολοφονίας χαρακτήρων και προπαγάνδας στα social media, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε πρόσφατη δικαστική απόφαση για την ταυτότητα του διαδικτυακού τρολ “Ζούκοφ” σημείωσε:

«Θεοδόσης Μούγιος, ο γνωστός “Ζούκοφ” του διαδικτύου και αρθρογράφος της εφημερίδας Μανιφέστο, γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο άνθρωπος απ’ ό,τι διαβάζω είναι πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το σώμα, έχει στην πλάτη τον μισό ποινικό κώδικα, με καταδίκες απιστίας, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και διετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτός εμφανιζόταν ως συνεργάτης του κ. Λιβάνιου και καταδικάστηκε ως το τρολ “Ζούκοφ” που έχει πολλές φορές εξυβρίσει κι εμένα και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παραπληροφορεί τον κόσμο συγκροτημένα. Αυτούς ποιος τους μάζεψε, ποιος τους έδωσε την εξουσία, ποιος τους πληρώνει και ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου».

«Οι τελευταίοι πραίτορες του κ. Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑΟΣ και κάποια παρατράγουδα της κ. Πάνια. Ακόμα και βουλευτές της κυβέρνησης λένε ότι ο τρόπος που λειτουργεί το επιτελικό κράτος δημιουργεί τεράστια προβλήματα».

Αναφορικά με την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να κρατά ψηλά στην ατζέντα του το θέμα των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεν είναι ένα προσωπικό θέμα.

«Η χώρα μας είναι σε μια κρίσιμη γεωγραφική θέση. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, του αναθεωρητισμού. Εγώ δεν δέχομαι, ο κάθε απόστρατος Ισραηλινός, να έρχεται στην Ελλάδα και να στήνει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να τις παρακολουθεί και να εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Εγώ δεν το δέχομαι. Αν το δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δείχνει και το ποιόν του. Εγώ λοιπόν, δίνω ένα αγώνα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια. Και θα τον δώσω μέχρι τέλους», σημείωσε σχετικά.

Εξεταστική για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε τον Ντίλιαν να καταθέσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμα ότι το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ότι ελπίζει ότι θα έχει τη στήριξη και των υπόλοιπων κομμάτων. Στην εξεταστική αυτή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει και ο κ. Ντίλιαν.

«Αφού λοιπόν ο κύριος Τζαβέλλας δεν είχε την αγωνία να μάθει γιατί εκβιάζει τον πρωθυπουργό ο κύριος Ντίλιαν, έχουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ και νομίζω και τα άλλα κόμματα. Θα καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Ντίλιαν στην εξεταστική να μας προσκομίσει τα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του. Ποια είναι τα λεγόμενά του; Ότι, κύριε, το πούλησα στο κράτος. Θα μας φέρει λοιπόν τα στοιχεία, θα τον καλέσουμε. Και θα δούμε. Θα αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία την κλήση του; Τόσο απλά είναι τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για μένα η εθνική ασφάλεια και η ποιότητα δημοκρατίας δεν είναι επιμέρους. Είναι ο πυρήνας εθνικής ισχύος του κράτους. Ένας πολίτης για να νιώθει ασφάλεια, πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης, δυστυχώς, έχει απαξιώσει τους θεσμούς. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη, για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους θεσμούς».

Σε ερώτηση για το εάν η εξεταστική θα ακυρωθεί σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «μακάρι να γίνουν εκλογές αύριο για να κάνουμε εξεταστική με άλλη κυβέρνηση».

«Ο κόσμος κουράστηκε από την ακρίβεια, από την περιφρόνηση, από τις παρακρατικές λειτουργίες, από την απαξίωση της δικαιοσύνης. Τέλος. Χρειάζεται νέος αέρας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Και ελπίζω οι πολίτες να μας εμπιστευθούν να νικήσουμε και να γυρίσει η χώρα σελίδα».

Φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και μείωση του ΦΠΑ

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα της ακρίβειας, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, και των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των υπεκερδών των τραπεζών σημείωσε:

«Είναι ένα πρόβλημα ότι οι άνθρωποι στις καταθέσεις τους έχουν μηδενικά επιτόκια και όταν πάνε να πάρουν ένα δάνειο έχουν πολύ υψηλά επιτόκια ή προμήθειες ή υπερχρεώσεις; Εγώ λοιπόν έκανα μια νομοθετική πρόταση, την προηγούμενη εβδομάδα και είπα: για να πιέσουμε τις τράπεζες να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, πιο κοινωνικό, να φορολογήσουμε με 8% τα κέρδη τους, που έφτασαν παρακαλώ πέρυσι τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και να δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, που θα φορολογηθούν, από 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κύριος Τσίπρας και 5% ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή με 5% φορολόγηση θα πάρουν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα οι μέτοχοι των τραπεζών. Πρέπει να έχουμε παραπάνω φορολόγηση στα μερίσματα αυτά».

Επανέλαβε ακόμα την κριτική του στην κυβέρνηση που επιμένει να κρατά σε υψηλά επίπεδα τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ ενώ έφερε ως παράδειγμα την Κύπρο που μηδένισε τον ΦΠΑ υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθεί.

Στο ίδιο μήκος κλίματος και για τα υψηλά ενοίκια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι αυτά αυξάνονται συνεχώς πιέζοντας τα νοικοκυριά ενώ αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περαιτέρω μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και για πλαφόν στα ενοίκια υπό προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης».

Οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένες. Αλλαγή του άρθρου 86. Δεν μπορεί πια, ο κάθε πρωθυπουργός να καλύπτει τους υπουργούς του, όταν έρχονται δικογραφίες στη Βουλή.

Αλλαγή τρόπου επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός να επιλέγει τη ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Τετραετία από την αφυπηρέτηση των δικαστικών, για να μην μπορούν να πάρουν δημόσια θέση, άρα να μην γίνεται «ντιλάρισμα» κάτω από το τραπέζι. Και η επιλογή αυτή που είπα: Ανοιχτός διαγωνισμός. Όποιος Έλληνας θέλει καταθέτει βιογραφικό. Έχουμε αυτόνομους παίκτες, που θα μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, πέρα από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Ζητώ από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί γιατί έχω μια πορεία μέχρι σήμερα. Εμένα η πορεία μου δεν έχει ούτε ρουσφέτι, ούτε διαπλοκή, ούτε παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη, ούτε με τα media. Αυτοί που τα έκαναν ανήκουν στο κακό παρελθόν της χώρας και αυτό το παρελθόν κάνει ζημιά και σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

