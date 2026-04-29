Με τον τραγικότερο τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή της μια υπέργηρη γυναίκα από τη Μαγνησία, η οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης της και αυτοπυρπολήθηκε.

Από πέρυσι που έχασε την κόρη της, η ηλικιωμένη γυναίκα έλεγε συνεχώς «τι την θέλω εγώ τη ζωή»

Η 96χρονη γυναίκα έμενε μόνη σε χωριό του Αλμυρού και από τότε που έχασε την κόρη της έλεγε συνεχώς «τι την θέλω εγώ τη ζωή»… Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί, ωστόσο, μέχρι που θα έφτανε.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε την 60χρονη κόρη της πέρυσι και ο καημός της ήταν γιατί εκείνη να ζει και να πεθάνει το παιδί της. Αν και είχε τον γιο της, τη νύφη της και τα εγγόνια της – που έμεναν στον πάνω όροφο -, αυτό δεν στάθηκε ικανό να αναπληρώσει το κενό και να απαλύνει λίγο τον πόνο της.

Μαγνησία: Περιλούστηκε με οινόπνευμα και έβαλε φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, η γυναίκα υπολογίζεται ότι βγήκε στην αυλή του σπιτιού της μεταξύ 23:00 χθες το βράδυ και 05:30 σήμερα το πρωί, έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της και σε όλο της το σώμα και με αναπτήρα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τη σορό εντόπισε ο γιος της στις 05:.30 το πρωί, που κατέβηκε να δει τι κάνει η μητέρα του. Δίπλα υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και ο αναπτήρας, ενώ η ηλικιωμένη δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή στη σορό.