Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έχει εκφράσει τα συναισθήματά της τρεις φορές πρόσφατα: στην παράξενη συνέντευξη Τύπου για τον Έπσταϊν (στην οποία ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση) και στην επίθεσή της εναντίον του Τζίμι Κίμελ που την αποκάλεσε «μέλλουσα χήρα», βλέπουμε θυμό. Στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, βλέπουμε φόβο.

«Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ανθρώπινη έκφραση από εκείνη» σχολιάζει η Joy Press στο Vanity Fair.

Τρομοκρατημένη

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο —μια εκδήλωση που συνήθως χαρακτηρίζεται από φιλική ατμόσφαιρα, αλλά καταστράφηκε από μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας— μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Η πρώτη κυρία δεν είναι γνωστή για το ευρύ φάσμα των συναισθημάτων της -τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που εκδηλώνει ορατά. Οι εκφράσεις του προσώπου της κυμαίνονται από την υπεροψία έως την ανία, όπως αποδεικνύεται από το σλόγκαν «I Really Don’t Care, Do U?» («Πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα;») στο μπουφάν που φορούσε κατά την επίσκεψή της το 2018 σε παιδιά μεταναστών σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Παγωμένη

Στο ντοκιμαντέρ της Amazon με τίτλο «Melania», το οποίο την ακολούθησε κατά τη διάρκεια 20 ονομαστικά συναρπαστικών ημερών πριν την ορκωμοσία το 2025, το πρόσωπό της παραμένει ως επί το πλείστον παγωμένο σε μια κομψή μάσκα.

«Όπως ανέφερα στην κριτική μου, ακόμη και όταν ανάβει ένα κερί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου για την πρώτη επέτειο του θανάτου της αγαπημένης της μητέρας, φαίνεται κλειδωμένη μέσα στον εαυτό της, υποκρινόμενη με ξύλινη έκφραση τη θλίψη της για τις κάμερες» συνεχίζει η Joy Press στο Vanity Fair και γίνεται πιο σαφής:

«Δεν είναι περίεργο που αυτή η στιγμή στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έχει επαναληφθεί τόσο συχνά τις τελευταίες ημέρες. Ήταν σαν να βλέπαμε, για πρώτη φορά, κάτι που η Μελάνια μας έκρυβε.

»Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη που είδε το βίντεο ξανά και ξανά, γοητευμένη από αυτή τη στιγμιαία ματιά γνήσιου συναισθήματος: τον τρόμο».

Απορροφημένη

Καθισμένη στο βάθρο ανάμεσα στον σύζυγό της και την έγκυο εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φαίνεται να είναι απορροφημένη στη συζήτηση.

Ο διασκεδαστής της βραδιάς, ο μένταλιστ Οζ Περλμάν, στέκεται δίπλα τους, προσπαθώντας να μαντέψει το όνομα που έχει επιλέξει η Λίβιτ για το αγέννητο παιδί της. Τη στιγμή που ακούγονται πυροβολισμοί, η Μελάνια σταματά, στη μέση της συζήτησης.

Η πλάτη της σκληραίνει και το συνήθως στωικό της πρόσωπο είναι ορατά κυριευμένο από φόβο. Ενώ ο Τραμπ κοιτάζει ήρεμα γύρω του, φαινομενικά αδιάφορος και ατάραχος, η Μελάνια ρωτά: «Τι συνέβη;». Φαίνεται να είναι η πρώτη στο τραπέζι της που βουτά κάτω από αυτό.

Ένας κακός θόρυβος

Σε όλη τη σύγχρονη ιστορία, οι πρώτες κυρίες έχουν συχνά λειτουργήσει ως το συμπονετικό, συναισθηματικό αντίβαρο των συζύγων τους, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν πιο ανδροπρεπείς και σκληροτράχηλοι. Η Μισέλ Ομπάμα, η Λόρα Μπους και η Χίλαρι Κλίντον έδειξαν όλες συναισθηματική ευαισθησία κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον Λευκό Οίκο. Αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ το δυνατό σημείο της Μελάνια.

Ωστόσο, ο πρόεδρος αναγνώρισε, κατά τρόπο ασυνήθιστο για τον ίδιο, τα συναισθήματα της συζύγου του σε συνέντευξη Τύπου μετά το δείπνο. Είπε ότι η Μελάνια είπε «Αυτό είναι ένας κακός θόρυβος» όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Η Μελάνια το αντιλήφθηκε», συνέχισε. «Ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη».

Σφαίρα κι όχι δίσκος

Ο Τραμπ είπε αργότερα στη Νόρα Ο’Ντόνελ του «60 Minutes» ότι ο ίδιος «δεν ανησυχούσε. Καταλαβαίνω τη ζωή», είπε με αργή προφορά. «Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο». Η Ο’Ντόνελ εντυπωσιάστηκε επίσης από την εικόνα της Μελάνια εκείνη τη στιγμή και ρώτησε τον Τραμπ ευθέως αν φοβόταν.

«Δεν θέλω να πω… στους ανθρώπους δεν αρέσει να λένε ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;», απάντησε. «Νομίζω ότι κατάλαβε εκ των προτέρων ότι ήταν περισσότερο σφαίρα παρά δίσκος…».

Υπεροψία

Συνήθως, τα συναισθήματα της Μελάνια εκδηλώνονται μέσω αγωγών ή έμμεσων κατηγοριών. Το 2016, μήνυσε την εφημερίδα Daily Mail επειδή υπαινίχθηκε ότι είχε εργαστεί ως συνοδός πριν από το γάμο της, λαμβάνοντας από το μέσο ενημέρωσης αποζημίωση ύψους που δεν αποκαλύφθηκε.

Και νωρίτερα αυτό το μήνα, πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία έδωσε μια παράξενη ομιλία αρνούμενη οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Με την χαρακτηριστική της υπεροψία, καταγγέλλει «τα άτομα που λένε ψέματα για μένα» συνδέοντάς την με τον Έπσταϊν -χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ποιοι είναι- και απορρίπτει «τις κακόβουλες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τη φήμη μου».

Συναγερμός

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να διοργανώσει δημόσια ακρόαση για τις μαρτυρίες των επιζώντων -κάτι που οι ίδιοι οι επιζώντες δεν έχουν ζητήσει. (Στην πραγματικότητα, μια ομάδα επιζώντων του Έπσταϊν εξέδωσε στη συνέχεια μια δήλωση στην οποία κατηγορούσε την Πρώτη Κυρία ότι «μεταθέτει το βάρος στους επιζώντες υπό πολιτικοποιημένες συνθήκες που προστατεύουν όσους κατέχουν εξουσία: το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις διωκτικές αρχές, τους εισαγγελείς και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν»).

Ήταν το είδος της ομιλίας έβαλε την κοινή γνώμη σε συναγερμό -αντί να καθαρίσει το όνομά της, έθεσε ερωτήματα για το τι μπορεί να κρύβει ή να προσπαθεί να προλάβει.

Μέλλουσα χήρα

Η Μελάνια ξέσπασε ξανά την οργή της το πρωί της Δευτέρας, κατακρίνοντας σφοδρά τον Τζίμι Κίμελ επειδή έκανε μια παρωδία του παραδοσιακού κωμικού «ροστ» του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε ένα επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!» που είχε μαγνητοσκοπήσει το βράδυ πριν ματαιωθεί η πραγματική εκδήλωση.

Αφού έκανε ένα αστείο για τον πρόεδρο σχετικά με τον Έπσταϊν, ο Κίμελ έστρεψε την προσοχή του στη Μελάνια. «Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα», είπε, αναφερόμενος στην ηλικία του προέδρου.

Ο κωμικός δεν είχε κανέναν τρόπο να γνωρίζει ότι ένας ένοπλος θα διακόψει την πραγματική εκδήλωση όταν γύρισε το σκετς του.

«Να πάρει θέση»

Παρ’ όλα αυτά, η Πρώτη Κυρία εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας μια οργισμένη δήλωση, στην οποία καταδίκασε «τη μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ» και επέμεινε ότι «ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία -τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

Ζήτησε από το «ABC να πάρει θέση» -κάτι που δεν είναι απλώς ένα αβασάνιστο σχόλιο, αν λάβουμε υπόψη ότι το ABC απέσυρε τον Κίμελ από την τηλεόραση για αρκετές βραδιές τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού ο πρόεδρος και οι συντηρητικοί συνάδελφοί του δυσαρεστήθηκαν από τις δηλώσεις του στον αέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι πραγματικοί λόγοι ενόχλησης

«Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ αν η Μελάνια ίσως να ενοχλήθηκε ακόμη περισσότερο από δύο άλλες στιγμές στον μονόλογο του Κίμελ την ίδια βραδιά» συνεχίζει η Joy Press. «Στην πρώτη, έδειξε πλάνα από το πρόσφατο ετήσιο γεύμα της Πρώτης Κυρίας, όπου η ίδια επαινέθηκε για την υποστήριξή της σε νομοθεσία που, όπως ισχυρίζεται, θα βελτιώσει το σύστημα ανάδοχης φροντίδας.

»Στο πραγματικό γεύμα, στην Πρώτη Κυρία προσφέρθηκε ένας πίνακας με αξιοθέατα της Ουάσιγκτον. Στην παρωδία του Κίμελ, το δώρο που αποκαλύφθηκε ήταν μια φωτογραφία της Μελάνια με χρυσή κορνίζα, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Επστάιν.

»Αργότερα, στο ίδιο σκετς, ο Κίμελ επέστησε την προσοχή στην καταστροφική βαθμολογία 10% που έλαβε το ντοκιμαντέρ της στο Rotten Tomatoes, “μια ιστοσελίδα που πήρε το όνομά της από τους όρχεις του συζύγου της”, αστειεύεται. “Θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρώτη Κυρία, για το τεράστιο επίτευγμά σας: την πρώτη ακίνητη ταινία στον κόσμο”».

Ψεύτικα δάκρυα

Η Μελάνια βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο από την πρώτη προεδρική νίκη του συζύγου της πριν από μια δεκαετία, και όμως σπάνια έχουμε δει μια έκφραση αγωνίας ή συμπόνιας να διαγράφεται στο πρόσωπό της, παρά τα πολλά φρικτά γεγονότα που εκτυλίσσονται στον κόσμο.

Μια φωτογραφία της να κλαίει όντως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πέρυσι -αλλά εκείνη η φωτογραφία γεμάτη δάκρυα αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστή, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν μπορούσαμε να δούμε τα συναισθήματα που αναδύονταν στα χαρακτηριστικά της Μελάνια καθώς παρακολουθούσε το βίντεο του Κίμελ, με τον ίδιο τρόπο που είδαμε τον τρόμο της για μια φευγαλέα στιγμή στο βήμα, ίσως θα την καταλαβαίναμε επιτέλους» καταλήγει η Joy Press.

*Με στοιχεία από vanityfair.com