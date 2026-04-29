Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29 Απριλίου 2026, 09:00

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έχει εκφράσει τα συναισθήματά της τρεις φορές πρόσφατα: στην παράξενη συνέντευξη Τύπου για τον Έπσταϊν (στην οποία ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση) και στην επίθεσή της εναντίον του Τζίμι Κίμελ που την αποκάλεσε «μέλλουσα χήρα», βλέπουμε θυμό. Στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, βλέπουμε φόβο.

«Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ανθρώπινη έκφραση από εκείνη» σχολιάζει η Joy Press στο Vanity Fair.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ παρευρίσκονται στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 25 Απριλίου 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Τρομοκρατημένη

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο —μια εκδήλωση που συνήθως χαρακτηρίζεται από φιλική ατμόσφαιρα, αλλά καταστράφηκε από μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας— μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Η πρώτη κυρία δεν είναι γνωστή για το ευρύ φάσμα των συναισθημάτων της -τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που εκδηλώνει ορατά. Οι εκφράσεις του προσώπου της κυμαίνονται από την υπεροψία έως την ανία, όπως αποδεικνύεται από το σλόγκαν «I Really Don’t Care, Do U?» («Πραγματικά δεν με νοιάζει, εσένα;») στο μπουφάν που φορούσε κατά την επίσκεψή της το 2018 σε παιδιά μεταναστών σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Ενώ ο Τραμπ κοιτάζει ήρεμα γύρω του, φαινομενικά αδιάφορος και ατάραχος, η Μελάνια ρωτά: «Τι συνέβη;». Φαίνεται να είναι η πρώτη στο τραπέζι της που βουτά κάτω από αυτό

Παγωμένη

Στο ντοκιμαντέρ της Amazon με τίτλο «Melania», το οποίο την ακολούθησε κατά τη διάρκεια 20 ονομαστικά συναρπαστικών ημερών πριν την ορκωμοσία το 2025, το πρόσωπό της παραμένει ως επί το πλείστον παγωμένο σε μια κομψή μάσκα.

«Όπως ανέφερα στην κριτική μου, ακόμη και όταν ανάβει ένα κερί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου για την πρώτη επέτειο του θανάτου της αγαπημένης της μητέρας, φαίνεται κλειδωμένη μέσα στον εαυτό της, υποκρινόμενη με ξύλινη έκφραση τη θλίψη της για τις κάμερες» συνεχίζει η Joy Press στο Vanity Fair και γίνεται πιο σαφής:

«Δεν είναι περίεργο που αυτή η στιγμή στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έχει επαναληφθεί τόσο συχνά τις τελευταίες ημέρες. Ήταν σαν να βλέπαμε, για πρώτη φορά, κάτι που η Μελάνια μας έκρυβε.

»Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη που είδε το βίντεο ξανά και ξανά, γοητευμένη από αυτή τη στιγμιαία ματιά γνήσιου συναισθήματος: τον τρόμο».

Απορροφημένη

Καθισμένη στο βάθρο ανάμεσα στον σύζυγό της και την έγκυο εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φαίνεται να είναι απορροφημένη στη συζήτηση.

Ο διασκεδαστής της βραδιάς, ο μένταλιστ Οζ Περλμάν, στέκεται δίπλα τους, προσπαθώντας να μαντέψει το όνομα που έχει επιλέξει η Λίβιτ για το αγέννητο παιδί της. Τη στιγμή που ακούγονται πυροβολισμοί, η Μελάνια σταματά, στη μέση της συζήτησης.

Η πλάτη της σκληραίνει και το συνήθως στωικό της πρόσωπο είναι ορατά κυριευμένο από φόβο. Ενώ ο Τραμπ κοιτάζει ήρεμα γύρω του, φαινομενικά αδιάφορος και ατάραχος, η Μελάνια ρωτά: «Τι συνέβη;». Φαίνεται να είναι η πρώτη στο τραπέζι της που βουτά κάτω από αυτό.

Η πρώτη κυρία δεν είναι γνωστή για το ευρύ φάσμα των συναισθημάτων της -τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που εκδηλώνει ορατά

Ένας κακός θόρυβος

Σε όλη τη σύγχρονη ιστορία, οι πρώτες κυρίες έχουν συχνά λειτουργήσει ως το συμπονετικό, συναισθηματικό αντίβαρο των συζύγων τους, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν πιο ανδροπρεπείς και σκληροτράχηλοι. Η Μισέλ Ομπάμα, η Λόρα Μπους και η Χίλαρι Κλίντον έδειξαν όλες συναισθηματική ευαισθησία κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον Λευκό Οίκο. Αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ το δυνατό σημείο της Μελάνια.

Ωστόσο, ο πρόεδρος αναγνώρισε, κατά τρόπο ασυνήθιστο για τον ίδιο, τα συναισθήματα της συζύγου του σε συνέντευξη Τύπου μετά το δείπνο. Είπε ότι η Μελάνια είπε «Αυτό είναι ένας κακός θόρυβος» όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Η Μελάνια το αντιλήφθηκε», συνέχισε. «Ήταν μια μάλλον τραυματική εμπειρία για εκείνη».

Σφαίρα κι όχι δίσκος

Ο Τραμπ είπε αργότερα στη Νόρα Ο’Ντόνελ του «60 Minutes» ότι ο ίδιος «δεν ανησυχούσε. Καταλαβαίνω τη ζωή», είπε με αργή προφορά. «Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο». Η Ο’Ντόνελ εντυπωσιάστηκε επίσης από την εικόνα της Μελάνια εκείνη τη στιγμή και ρώτησε τον Τραμπ ευθέως αν φοβόταν.

«Δεν θέλω να πω… στους ανθρώπους δεν αρέσει να λένε ότι φοβήθηκαν, αλλά ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;», απάντησε. «Νομίζω ότι κατάλαβε εκ των προτέρων ότι ήταν περισσότερο σφαίρα παρά δίσκος…».

Οι εκφράσεις του προσώπου της κυμαίνονται από την υπεροψία έως την ανία

Υπεροψία

Συνήθως, τα συναισθήματα της Μελάνια εκδηλώνονται μέσω αγωγών ή έμμεσων κατηγοριών. Το 2016, μήνυσε την εφημερίδα Daily Mail επειδή υπαινίχθηκε ότι είχε εργαστεί ως συνοδός πριν από το γάμο της, λαμβάνοντας από το μέσο ενημέρωσης αποζημίωση ύψους που δεν αποκαλύφθηκε.

Και νωρίτερα αυτό το μήνα, πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία έδωσε μια παράξενη ομιλία αρνούμενη οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Με την χαρακτηριστική της υπεροψία, καταγγέλλει «τα άτομα που λένε ψέματα για μένα» συνδέοντάς την με τον Έπσταϊν -χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ποιοι είναι- και απορρίπτει «τις κακόβουλες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τη φήμη μου».

Συναγερμός

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να διοργανώσει δημόσια ακρόαση για τις μαρτυρίες των επιζώντων -κάτι που οι ίδιοι οι επιζώντες δεν έχουν ζητήσει. (Στην πραγματικότητα, μια ομάδα επιζώντων του Έπσταϊν εξέδωσε στη συνέχεια μια δήλωση στην οποία κατηγορούσε την Πρώτη Κυρία ότι «μεταθέτει το βάρος στους επιζώντες υπό πολιτικοποιημένες συνθήκες που προστατεύουν όσους κατέχουν εξουσία: το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις διωκτικές αρχές, τους εισαγγελείς και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν»).

Ήταν το είδος της ομιλίας έβαλε την κοινή γνώμη σε συναγερμό -αντί να καθαρίσει το όνομά της, έθεσε ερωτήματα για το τι μπορεί να κρύβει ή να προσπαθεί να προλάβει.

Αφού έκανε ένα αστείο για τον πρόεδρο σχετικά με τον Έπσταϊν, ο Κίμελ έστρεψε την προσοχή του στη Μελάνια. «Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα», είπε, αναφερόμενος στην ηλικία του προέδρου

Μέλλουσα χήρα

Η Μελάνια ξέσπασε ξανά την οργή της το πρωί της Δευτέρας, κατακρίνοντας σφοδρά τον Τζίμι Κίμελ επειδή έκανε μια παρωδία του παραδοσιακού κωμικού «ροστ» του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε ένα επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!» που είχε μαγνητοσκοπήσει το βράδυ πριν ματαιωθεί η πραγματική εκδήλωση.

Αφού έκανε ένα αστείο για τον πρόεδρο σχετικά με τον Έπσταϊν, ο Κίμελ έστρεψε την προσοχή του στη Μελάνια. «Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα», είπε, αναφερόμενος στην ηλικία του προέδρου.

Ο κωμικός δεν είχε κανέναν τρόπο να γνωρίζει ότι ένας ένοπλος θα διακόψει την πραγματική εκδήλωση όταν γύρισε το σκετς του.

«Να πάρει θέση»

Παρ’ όλα αυτά, η Πρώτη Κυρία εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας μια οργισμένη δήλωση, στην οποία καταδίκασε «τη μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ» και επέμεινε ότι «ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία -τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

Ζήτησε από το «ABC να πάρει θέση» -κάτι που δεν είναι απλώς ένα αβασάνιστο σχόλιο, αν λάβουμε υπόψη ότι το ABC απέσυρε τον Κίμελ από την τηλεόραση για αρκετές βραδιές τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού ο πρόεδρος και οι συντηρητικοί συνάδελφοί του δυσαρεστήθηκαν από τις δηλώσεις του στον αέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι πραγματικοί λόγοι ενόχλησης

«Δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ αν η Μελάνια ίσως να ενοχλήθηκε ακόμη περισσότερο από δύο άλλες στιγμές στον μονόλογο του Κίμελ την ίδια βραδιά» συνεχίζει η Joy Press. «Στην πρώτη, έδειξε πλάνα από το πρόσφατο ετήσιο γεύμα της Πρώτης Κυρίας, όπου η ίδια επαινέθηκε για την υποστήριξή της σε νομοθεσία που, όπως ισχυρίζεται, θα βελτιώσει το σύστημα ανάδοχης φροντίδας.

»Στο πραγματικό γεύμα, στην Πρώτη Κυρία προσφέρθηκε ένας πίνακας με αξιοθέατα της Ουάσιγκτον. Στην παρωδία του Κίμελ, το δώρο που αποκαλύφθηκε ήταν μια φωτογραφία της Μελάνια με χρυσή κορνίζα, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Επστάιν.

»Αργότερα, στο ίδιο σκετς, ο Κίμελ επέστησε την προσοχή στην καταστροφική βαθμολογία 10% που έλαβε το ντοκιμαντέρ της στο Rotten Tomatoes, “μια ιστοσελίδα που πήρε το όνομά της από τους όρχεις του συζύγου της”, αστειεύεται. “Θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρώτη Κυρία, για το τεράστιο επίτευγμά σας: την πρώτη ακίνητη ταινία στον κόσμο”».

Ψεύτικα δάκρυα

Η Μελάνια βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο από την πρώτη προεδρική νίκη του συζύγου της πριν από μια δεκαετία, και όμως σπάνια έχουμε δει μια έκφραση αγωνίας ή συμπόνιας να διαγράφεται στο πρόσωπό της, παρά τα πολλά φρικτά γεγονότα που εκτυλίσσονται στον κόσμο.

Μια φωτογραφία της να κλαίει όντως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πέρυσι -αλλά εκείνη η φωτογραφία γεμάτη δάκρυα αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστή, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.

«Αν μπορούσαμε να δούμε τα συναισθήματα που αναδύονταν στα χαρακτηριστικά της Μελάνια καθώς παρακολουθούσε το βίντεο του Κίμελ, με τον ίδιο τρόπο που είδαμε τον τρόμο της για μια φευγαλέα στιγμή στο βήμα, ίσως θα την καταλαβαίναμε επιτέλους» καταλήγει η Joy Press.

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jonathan Ernst

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

