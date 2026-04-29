Arandora Star: Το λιγότερο γνωστό ναζιστικό έγκλημα που γέννησε θεωρίες συνωμοσίας
Stories 29 Απριλίου 2026, 10:40

Arandora Star: Το λιγότερο γνωστό ναζιστικό έγκλημα που γέννησε θεωρίες συνωμοσίας

Περισσότεροι από 800 άμαχοι χάθηκαν το 1940 στο Arandora Star, μια τραγωδία που άφησε πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και θεωρίες συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και λιγότερο φωτισμένες τραγωδίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα πλοίο γεμάτο κρατούμενους που θεωρούνταν «εχθρικοί αλλοδαποί» βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και ακόμη περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα. Παρότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει η Μάχη της Αγγλίας, δεν απέκτησε ποτέ τη δημοσιότητα άλλων ναυτικών καταστροφών της εποχής. O λόγος για το Arandora Star.

Περισσότεροι από 800 άμαχοι σκοτώθηκαν στις αρχές Ιουλίου του 1940, όταν γερμανικό υποβρύχιο τορπίλισε στα ανοικτά της Ιρλανδίας το Arandora Star, ένα πρώην πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που είχε επιταχθεί για πολεμική χρήση.

Στο πλοίο επέβαιναν Γερμανοί, Αυστριακοί και Ιταλοί που είχαν χαρακτηριστεί «εχθρικοί αλλοδαποί» από τις βρετανικές αρχές και μεταφέρονταν στον Καναδά. Το γιατί ένα τέτοιο σκάφος έγινε στόχος των Ναζί δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, με τη βύθιση να θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις λιγότερο γνωστές τραγωδίες του πολέμου.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο The Conversation, η έρευνα βασίζεται σε προφορικές μαρτυρίες ιταλικών οικογενειών που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και διατηρούν ζωντανές τις μνήμες της περιόδου. Το πιο πρόσφατο σκέλος της μελέτης δεν περιορίζεται στην καταγραφή του γεγονότος, αλλά εξετάζει πώς το τραύμα της βύθισης μεταδόθηκε μέσα στις οικογένειες, επηρεάζοντας την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη των επόμενων γενεών.

Η πρώτη σελίδα της Daily Express το 1940 αποτυπώνει την έλλειψη συμπάθειας για τους χαμένους Γερμανούς κρατούμενους, τους οποίους χαρακτηρίζει «δειλούς». Alamy/John Frost Newspapers, Πηγή: The Conversation

Η πρώτη σελίδα της Daily Express το 1940 αποτυπώνει την έλλειψη συμπάθειας για τους χαμένους Γερμανούς κρατούμενους, τους οποίους χαρακτηρίζει «δειλούς». Alamy/John Frost Newspapers, Πηγή: The Conversation

Η επίθεση

Το Arandora Star ήταν ένα υπερωκεάνιο πρώτης θέσης, κατασκευασμένο το 1927 από την εταιρεία Cammell Laird στο Μπίρκενχεντ, κοντά στο Λίβερπουλ, και συγκαταλεγόταν στα πιο γνωστά πλοία της εποχής.

Με την έναρξη του πολέμου, όπως πολλά εμπορικά πλοία, επιτάχθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση. Υπό τη διοίκηση του πλοιάρχου Ε. Γ. Μόουλτον, ανέλαβε τη μεταφορά κρατουμένων προς τον Καναδά.

Περισσότεροι από 1.600 άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο που είχε σχεδιαστεί για περίπου 500 επιβάτες. Οι κρατούμενοι στοιβάχτηκαν κάτω από τα καταστρώματα, σε ασφυκτικές συνθήκες, ενώ οι έξοδοι φυλάσσονταν με συρματοπλέγματα, περιορίζοντας δραματικά τις πιθανότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου.

Στις 2 Ιουλίου 1940, μόλις μία ημέρα μετά τον απόπλου, το πλοίο τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο, περίπου 100 μίλια βορειοδυτικά της Ιρλανδίας.

Περίπου 805 άνθρωποι πνίγηκαν – περισσότεροι από τους μισούς Ιταλοί. Μαζί τους έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 Βρετανοί στρατιώτες και μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο πλοίαρχος.

Ένας Βρετανός ναύτης περιέγραψε το περιστατικό στον Τύπο της εποχής: «Όταν το πλοίο χάθηκε, υπήρχαν εκατοντάδες άνδρες στα καταστρώματα… Ένα σύννεφο ατμού υψώθηκε ψηλά και η αναρρόφηση τράβηξε σχεδίες και ανθρώπους κάτω μαζί του».

Οι δραματικές αυτές στιγμές, ωστόσο, αποτέλεσαν μόνο την αρχή μιας μακράς ιστορίας για τις οικογένειες των θυμάτων.

Μνήμη και τραύμα

Στο πλαίσιο της έρευνας δημιουργήθηκε και ένα 15λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Arandora Star Sinking», με στόχο να αναδειχθούν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και οι κοινωνικές τους συνέπειες — κυρίως η ξενοφοβία και οι διακρίσεις που βίωσαν οι κοινότητες που έμειναν πίσω.

Το φιλμ καταγράφει τις μνήμες μέσα από την οπτική ενός απογόνου, αναδεικνύοντας πώς το τραύμα επιβιώνει όχι μόνο ως ιστορία, αλλά ως εμπειρία που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μέσα από αφηγήσεις, σιωπές και οικογενειακές αναφορές.

YouTube thumbnail

Ο Βιντσέντσο Μαργιότα

Ο Βιντσέντσο Μαργιότα, τρίτης γενιάς Ιταλός που ζει στο Λίβερπουλ, έχασε τον παππού του στο ναυάγιο.

Η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το Πιτσινίσκο της Λάτσιο στη Σκωτία στις αρχές του 20ού αιώνα και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης.

«Τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Η ζωή ήταν όμορφη», θυμάται – μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου. Μετά την κήρυξη πολέμου από τον Μπενίτο Μουσολίνι στις 10 Ιουνίου 1940, αναπτύχθηκε έντονο αντι-ιταλικό κλίμα στη Βρετανία, με συλλήψεις και μαζικές κρατήσεις.

Περίπου 4.500 Ιταλοί άνδρες ηλικίας 16 έως 70 ετών, με λιγότερα από 20 χρόνια παραμονής στη χώρα, οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα κράτησης, μεταξύ αυτών και ο παππούς του.

Έρευνες δείχνουν ότι οι Ιταλοί θεωρούνταν από τις αρχές οι πιο «επικίνδυνοι», παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση της πολιτικής τους στάσης ή της σχέσης τους με το φασιστικό καθεστώς.

Αρχικά, η κοινή γνώμη υποστήριζε την κράτηση των «εχθρικών αλλοδαπών». Μετά όμως τη βύθιση του Arandora Star και έπειτα από πιέσεις βουλευτών, το κλίμα άλλαξε, οδηγώντας στην αποφυλάκιση όσων κρίθηκαν «πιστοί». Πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν αργότερα στις ένοπλες δυνάμεις, επιχειρώντας να αποδείξουν την αφοσίωσή τους.

Έλλειψη πληροφόρησης

Με τα χρόνια, ο Μαργιότα άκουσε πολλές διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στον παππού του — και αυτό δεν ήταν τυχαίο.

Η επίσημη ενημέρωση υπήρξε αποσπασματική και καθυστερημένη, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό πληροφόρησης. Για παράδειγμα, τα πλοία μεταφοράς κρατουμένων δεν έφεραν καμία σήμανση ότι μετέφεραν αιχμαλώτους ή αμάχους. Αντίθετα, ταξίδευαν χωρίς συνοδεία, εξοπλισμένα με ανθυποβρυχιακά όπλα και ακολουθώντας ζιγκ-ζαγκ πορεία — μια πρακτική που τα καθιστούσε ακόμη πιο ορατά ως στρατιωτικούς στόχους για τα γερμανικά υποβρύχια.

Παράλληλα, οι συγγενείς των επιβατών δεν ενημερώθηκαν άμεσα. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκαν εβδομάδες, ενώ ορισμένες οικογένειες έλαβαν την επίσημη ειδοποίηση «αγνοούμενος, πιθανώς πνιγμένος» μόλις τον Απρίλιο του 1941, όταν ολοκληρώθηκε η σχετική λίστα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέσα σε αυτό το κενό, οι προφορικές αφηγήσεις έγιναν η βασική πηγή μνήμης.

«Έμαθα τι συνέβη μέσα από ιστορίες γύρω από το τραπέζι», λέει ο Μαργιότα, προσθέτοντας: «Κάποιος έσπρωξε τον παππού μου από το πλοίο και του είπε να πηδήξει… φοβόταν, δεν ήξερε να κολυμπά… φώναζε… και μετά δεν τον είδε κανείς ξανά».

Μοντέλο του επιβατηγού πλοίου SS Arandora Star στο Μουσείο Επιστημών του Νότιου Κένσινγκτον, 15 Νοεμβρίου 2008. Το 1925 η εταιρεία Blue Star Line αποφάσισε να επεκτείνει και να αναβαθμίσει τα δρομολόγιά της προς την ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής και παρήγγειλε πέντε πρωτοποριακά επιβατηγά-φορτηγά πλοία κλάσης «A», γνωστά ως «The Luxury Five». Το SS Arandora Star ναυπηγήθηκε από τα ναυπηγεία Cammell Laird και καθελκύστηκε το 1927 ως SS Arandora, εξυπηρετώντας τη γραμμή Λονδίνο – Ρίο ντε Τζανέιρο – Μπουένος Άιρες. Διέθετε ατμοστρόβιλους και δύο έλικες, με μέγιστη ταχύτητα 16 κόμβων, μήκος 163 μ. και εκτόπισμα 12.850 τόνων. Το 1929 μετασκευάστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με πολυτελέστερους χώρους επιβατών, μετονομάστηκε σε Arandora Star και βάφτηκε λευκό, ενώ το εκτόπισμά του αυξήθηκε στους 15.500 τόνους. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σε αποστολές εκκένωσης από τη Νορβηγία και τη Γαλλία, δεχόμενο επιθέσεις από τη Luftwaffe. Το 1940, μεταφέροντας περίπου 1.300 Ιταλούς και Γερμανούς πολίτες και αιχμαλώτους προς τον Καναδά, τορπιλίστηκε από το γερμανικό υποβρύχιο U-47 υπό τον Γκύντερ Πριν και βυθίστηκε με 805 νεκρούς.

Μοντέλο του επιβατηγού πλοίου SS Arandora Star στο Μουσείο Επιστημών του Νότιου Κένσινγκτον, 15 Νοεμβρίου 2008. Το 1925 η εταιρεία Blue Star Line αποφάσισε να επεκτείνει και να αναβαθμίσει τα δρομολόγιά της προς την ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής και παρήγγειλε πέντε πρωτοποριακά επιβατηγά-φορτηγά πλοία κλάσης «A», γνωστά ως «The Luxury Five». Το SS Arandora Star ναυπηγήθηκε από τα ναυπηγεία Cammell Laird και καθελκύστηκε το 1927 ως SS Arandora, εξυπηρετώντας τη γραμμή Λονδίνο – Ρίο ντε Τζανέιρο – Μπουένος Άιρες. Διέθετε ατμοστρόβιλους και δύο έλικες, με μέγιστη ταχύτητα 16 κόμβων, μήκος 163 μ. και εκτόπισμα 12.850 τόνων. Το 1929 μετασκευάστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με πολυτελέστερους χώρους επιβατών, μετονομάστηκε σε Arandora Star και βάφτηκε λευκό, ενώ το εκτόπισμά του αυξήθηκε στους 15.500 τόνους. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σε αποστολές εκκένωσης από τη Νορβηγία και τη Γαλλία, δεχόμενο επιθέσεις από τη Luftwaffe. Το 1940, μεταφέροντας περίπου 1.300 Ιταλούς και Γερμανούς πολίτες και αιχμαλώτους προς τον Καναδά, τορπιλίστηκε από το γερμανικό υποβρύχιο U-47 υπό τον Γκύντερ Πριν και βυθίστηκε με 805 νεκρούς.

Θεωρίες και αναπάντητα ερωτήματα

Με τα χρόνια, ο Μαργιότα άκουσε πολλές διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στον παππού του — και αυτό δεν ήταν τυχαίο.

Η επίσημη ενημέρωση υπήρξε αποσπασματική και καθυστερημένη, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό πληροφόρησης. Τα πλοία μεταφοράς κρατουμένων δεν έφεραν σήμανση ότι μετέφεραν αιχμαλώτους ή αμάχους, ταξίδευαν χωρίς συνοδεία και κινούνταν σε ζιγκ-ζαγκ πορεία, καθιστώντας τα εύκολους στόχους.

Οι οικογένειες έμειναν για εβδομάδες χωρίς καμία ενημέρωση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η επίσημη ειδοποίηση «αγνοούμενος, πιθανώς πνιγμένος» έφτασε μόλις τον Απρίλιο του 1941.

Μέσα σε αυτό το κενό γεννήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν οι θεωρίες.

«Ακούγονταν ιστορίες ότι το πλοίο μετέφερε χρυσό για τη χρηματοδότηση του πολέμου ή στρατιώτες», λέει ο Μαργιότα. «Καμία δεν επιβεβαιώθηκε. Όμως κάπου υπάρχει μια αλήθεια που δεν έχει ειπωθεί».

Η απουσία σαφών απαντήσεων, σε συνδυασμό με τις οικογενειακές αφηγήσεις, ενίσχυσε την καχυποψία και κράτησε ζωντανές τις εικασίες για δεκαετίες.

«Γιατί να τορπιλιστεί ένα τέτοιο πλοίο; Γιατί ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο να γίνει στόχος; Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα», καταλήγει.

Ο Μαργιότα είναι ένας από τους πολλούς συγγενείς θυμάτων που συνεχίζουν να ζητούν εξηγήσεις — και, όσο αυτές δεν δίνονται, οι θεωρίες γύρω από την τραγωδία δύσκολα θα σβήσουν.

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας, λένε οι δικαστές και καλούν το υπ. Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Σύνταξη
Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα - «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Σύνταξη
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
