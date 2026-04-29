Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ
Διεθνής Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 06:00

Τι σημαίνει για τον ΟΠΕΚ αλλά και για τις τιμές του πετρελαίου η αποχώρηση των ΗΑΕ από το καρτέλ

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από σχεδόν 60 χρόνια από τον ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+ μπορεί να μην ήταν κεραυνός εν αιθρία για όλους όσοι παρακολουθούν την αγορά ενέργειας ωστόσο είναι ένα σημαντικό πλήγμα για το πετρελαϊκό καρτέλ εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών.

Η νεκρολογία του ΟΠΕΚ έχει γραφτεί και διαψευστεί πολλές φορές αλλά η αποχώρηση του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγό του θέτει τον οργανισμό στη μεγαλύτερη υπαρξιακή κρίση από την ίδρυση του.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν τον πόλεμο στο Ιράν παρήγαγαν 3,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Έχουν την ικανότητα να παράγουν πιθανώς κοντά στα 4,5 εκατομμύρια βαρέλια και στοχεύουν να είναι σε θέση να παραδώσουν 5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2027.

Ο ψυχρός πόλεμος ΗΑΕ – Σαουδικής Αραβίας

Η χώρα του Περσικού Κόλπου είχε εγείρει και παλιότερα το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ καθώς διαφωνούσε με τη Σαουδική Αραβία για τις ποσοστώσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς Άμπου Ντάμπι και Ριάντ βρίσκονται σε ένα καθεστώς ψυχρού πολέμου εδώ και μια δεκαετία όταν το σχιστολιθικό πετρέλαιο οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.

Τα ΗΑΕ ήθελαν να παράγουν περισσότερο ακόμη και με κίνδυνο χαμηλότερων τιμών. Οι Σαουδάραβες, σύμμαχοι με τη Ρωσία, ήθελαν να διατηρήσουν το πετρέλαιο όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι ο όμιλος έπρεπε να περιορίσει την παραγωγή, διατηρώντας τα βαρέλια ως πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αναφέρει το Bloomberg.

«Τα Εμιράτα δεν ήταν ευχαριστημένα που έπρεπε να περιοριστούν, ειδικά όταν ήθελαν να αντλήσουν περισσότερο και οι Σαουδάραβες ήθελαν να αντλήσουν λιγότερο» εξηγεί στους Financial Times ο Φίρας Μακσάντ, διευθυντής Μέσης Ανατολής στον Όμιλο Eurasia.

Τα ΗΑΕ είναι πλέον ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο έθνος-κράτος με σύνθετα οικονομικά και διπλωματικά συμφέροντα που εκτείνονται πέρα ​​από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου. Η οικονομία τους, όπως αναφέρει η έκθεση του Ινστιτούτου Baket έχει διαφοροποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνη άλλων πετρελαιοκρατών. Για το Άμπου Ντάμπι, το πετρέλαιο γίνεται μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού την επίτευξη της διαφοροποίησης και της απαλλαγής από τον άνθρακα που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του 2050 και όχι αυτοσκοπός.

Το Άμπου Ντάμπι έχει τοποθετηθεί ως ομότιμο με τις οικονομίες του ΟΟΣΑ και όχι ως άλλος παραγωγός στο καρτέλ, με μια εταιρική σχέση καθαρής ενέργειας ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με την Ουάσινγκτον και μια εθνική δέσμευση μηδενικών εκπομπών για το 2050.

Ο πόλεμος στην Υεμένη επιδείνωσε τις σχέσεις ΗΑΕ και Σαουδικής Αραβίας καθώς οι σαουδαραβικές δυνάμεις αναχαίτισαν αυτό που χαρακτήρισαν ως μη εξουσιοδοτημένο φορτίο όπλων που συνδεόταν με τα ΗΑΕ και κατευθυνόταν προς τη νότια Υεμένη νωρίτερα φέτος και στη συνέχεια έπληξαν το λιμάνι Μουκάλα με αεροπορικές επιδρομές. Το Αμπού Ντάμπι αρνήθηκε ότι εξόπλισε τους αυτονομιστές. Η σχέση μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου δεν είναι η ίδια από τότε.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Στη συνέχεια ήλθε ο πόλεμος στο Ιράν. «Ορισμένες από τις πολιτικές διαφορές εντάθηκαν λόγω των διαφορετικών θέσεων για τον πόλεμο ως αντίδραση στην ιρανική απειλή, με τα ΗΑΕ να διπλασιάζουν την επιρροή τους στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ άλλα διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους και προχωρούν σε αντιστάθμιση» υπογραμμίζει ο Μακσάντ.

Τα ΗΑΕ ακολούθησαν την πιο σκληρή γραμμή απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν στα κράτη του Περσικού Κόλπου. Έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των αντιποίνων με το Ιράν να εκτοξεύει περισσότερο από 2.000 πυραύλους και drone στο έδαφος τους.

Η αποχώρηση τους από τον ΟΠΕΚ+ που συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία ερμηνεύεται και ως απογοήτευση τους για την υποστήριξη της Μόσχας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Σουχαίλ αλ-Μαζρουέι, μιλώντας στους FT εξήγησε ότι η κίνηση είναι μια «κυρίαρχη εθνική απόφαση που βασίζεται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα και στο εξελισσόμενο ενεργειακό προφίλ των ΗΑΕ».

«Έχουμε δραστηριοποιηθεί με την ομάδα και έχουμε υποστηρίξει όλες τις αποφάσεις της ομάδας, αλλά είναι μια στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον»πρόσθεσε. «Κατά την άποψή μας, ο χρόνος είναι σωστός, επειδή έχει ελάχιστο αντίκτυπο σε όλους τους παραγωγούς».

Ο αντίκτυπος στην αγορά πετρελαίου

Με τα Στενά του Ορμούζ σχεδόν κλειστά ο αντίκτυπος της αποχώρησης δεν είναι ακόμα σαφής. Τα ΗΑΕ σήμερα παράγουν περίπου το μισό από την πριν τον πόλεμο ημερήσια παραγωγή.

Ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στην Rystad Energy και πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚ, εκτιμά ότι το καρτέλ θα είναι «δομικά ασθενέστερο» χωρίς τα ΗΑΕ, καθώς η Σαουδική Αραβία είναι το μόνο εναπομείναν μέλος με οποιαδήποτε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να γίνουν πιο ασταθείς καθώς η ικανότητα του ΟΠΕΚ να εξομαλύνει τις ανισορροπίες στην προσφορά μειώνεται.

Η αποχώρηση του Άμπου Ντάμπι δεν είναι η πρώτη για τον οργανισμό. Το Κατάρ αποχώρησε από τον ΟΠΕΚ το 2019. Ο Ισημερινός λίγο αργότερα. Η Ινδονησία ανέστειλε την ένταξή της το 2016. Και η Αγκόλα αποχώρησε το 2023.

Τώρα, το καρτέλ χάνει ένα μέλος από την εποχή των ιδρυτών του ενώ η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία αγωνίζονται να κρατήσουν ενωμένους τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου.

Το Ινστιτούτο Baker προειδοποίησε πριν από χρόνια ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ θα ήταν «η πιο προβεβλημένη αποχώρηση από τον όμιλο μέχρι σήμερα, επισκιάζοντας την αποχώρηση του Κατάρ το 2019».

Αντιπροσωπεύει μια νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018 κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «εξαπατά τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, «το εκμεταλλεύονται αυτό επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Μια θετική εξέλιξη για την οικονομία

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι θετικό για τους καταναλωτές και την ευρύτερη οικονομία. «Αυτό ανοίγει την πόρτα για τα ΗΑΕ να κερδίσουν μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά όταν ομαλοποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση», εξηγεί στο Reuters η Μόνικα Μάλικ, επικεφαλής οικονομολόγος της ADCB.

Ο Λεόν εξηγεί ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των ΗΕΑ τους επιτρέπει να προσθέσουν επιπλέον πετρέλαιο στην αγορά. «Εκτός του ομίλου, τα ΗΑΕ θα είχαν τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή, εγείροντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή της αγοράς», είπε.

Περισσότερο πετρέλαιο από τα ΗΑΕ είναι ακριβώς αυτό που θα χρειαστεί η αγορά αργότερα φέτος όταν ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνει το Bloomberg.

Με την πλωτή οδό αποκλεισμένη, η παγκόσμια οικονομία εξαντλεί το απόθεμα πετρελαίου της, καταναλώνοντας βαρέλια αποθηκευμένα τόσο σε στρατηγικά αποθέματα όσο και σε εμπορικές δεξαμενές.

Όταν τελειώσει η σύγκρουση, το Άμπου Ντάμπι, απαλλαγμένο από τον περιορισμό του ΟΠΕΚ, θα είναι σε θέση να αντλεί κατά βούληση, παρέχοντας στον κόσμο τα βαρέλια που χρειάζονται για την ανασύσταση αυτών των αποθεμάτων, ουσιαστικά βάζοντας ένα όριο στις τιμές.

Πηγή: ΟΤ

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ελλάδα 29.04.26

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών

Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29.04.26

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Διώκεται από τον Τραμπ για μια φωτογραφία ο πρώην διευθυντής του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

