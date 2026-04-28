Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28 Απριλίου 2026, 17:24

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η μαζική παρουσία χιλιάδων οπαδών του ΟΦΗ στην παρέλαση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) εκτός από ευχάριστη έκπληξη στους περισσότερους ουδέτερους προκάλεσε και την εξής απορία: Πού ήταν όλος αυτός ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια;

Προφανώς και σε μια τόσο σημαντική αθλητική επιτυχία στους δρόμους θα βγουν κι εκείνοι που δεν ασχολούνται τόσο φανατικά, θα βγουν και οι πανηγυρτζήδες, θα βγουν πιθανώς και ουδέτεροι που μπορεί να μην είναι ΟΦΗ αλλά ήθελαν να χαρούν με ένα επίτευγμα της πόλης και τους νησιού τους γενικότερα.

Αυτός δεν ισχύει μόνο για την Κρητική ομάδα, αλλά γενικότερα για ολόκληρη τη φίλαθλη Ελλάδα και σημειώνει μια παθογένειά της. Τη μη στήριξη των ομάδων της περιοχής μας, αλλά τη στήριξη των πέντε μεγάλων ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ) στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων φιλάθλων.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως αν στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι της Κρήτης υποστήριζαν τον ΟΦΗ ως αγαπημένης τους ομάδας, με πληθυσμό 622.909 κατοίκους τότε κάλλιστα θα μπορούσε να έχει 15-20 χιλιάδες κόσμο κάθε Κυριακή. Ακόμη κι αν εστιάσουμε στο Ηράκλειο που εδράζεται ο δυναμικός πυρήνας των  οπαδών της ομάδας με πληθυσμό σχεδόν 180.000 και με 305.017 (συμπεριλαμβανομένων όλων των δήμων του νομού), τότε πάλι ισχύει το παραπάνω ότι κάλλιστα ο ΟΦΗ θα μπορούσε να γεμίζει το Παγκρήτιο στάδιο ή τέλος πάντως να γεμίζει σταθερά τις περισσότερες κερκίδες του.

Τότε οι ασπρόμαυροι θα είχαν μια άλλη σαφώς μεγαλύτερη δυναμική από το «αποτύπωμα» που έχουν αφήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βάσει αυτής θα μπορούσαν να είχαν πετύχει σαφώς περισσότερες διακρίσεις από όσες έχουν πετύχει στην ιστορία τους, σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Κάποιος μπορεί να πει ότι ο ίδιος ο ΟΦΗ με τη χαμηλή αγωνιστική δυναμική του όλα αυτά τα χρόνια δεν προσέλκυσε τους φιλάθλους της Κρήτης και έτσι οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να υποστηρίξουν κάποια άλλη ομάδα. Απάντηση στο παραπάνω μπορεί να δοθεί και από την ανάποδη. Αν ολόκληρο το μεγαλύτερο νησί της χώρας ή έστω ένα μεγάλο κομμάτι του στήριζε τον ΟΦΗ τότε δεν θα μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να έχει μια άλλη διοικητική δυναμική; Πολύ μεγαλύτερη βάση οπαδών, σημαίνει περισσότερα εισιτήρια, περισσότερα έσοδα, περισσότερους χορηγούς άρα και μεγαλύτερο «πορτοφόλι».

Και λέμε πάλι ότι το πρόβλημα δεν αφορά την συγκεκριμένη ομάδα μόνο αλλά γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό. Απλά ο ΟΦΗ έχει έδρα μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει άλλο αθλητικό μέγεθος να τον κοντράρει. Οπως πχ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκης που υπάρχουν πολλές ομάδες.

Ας είναι λοιπόν η επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας που θα φέρει συσπείρωση στους οπαδούς του ΟΦΗ και θα κάνει αρκετούς ακόμη χιλιάδες Κρητικούς (ή μη) να επιλέξουν αυτόν ως την αγαπημένη τους ομάδα.

