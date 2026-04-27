Νέο διπλό για τους Σπερς με τρομερό Γουεμπανιάμα (114-93) – Γλίτωσαν την «σκούπα» οι Ρόκετς (115-96)
Νίκη μισή… πρόκριση για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, με 114-93 – Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Μία νίκη μακριά από την πρόκριση βρίσκεται το Σαν Αντόνιο που επικράτησε με 114-93 των Μπλέιζερς. Ο Γουεμπανιαμά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και βοήθησε τους Σπερς να πραγματοποιήσουν μία μεγάλη ανατροπή και να κάνουν το 3-1.
Το Πόρτλαντ ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε με 17 πόντους στο ημίχρονο. Το 58-41, όμως μετατράπηκε σε 74-74 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν άλλαξε κάτι. Με… σπασμένα τα φρένα τον Σαν Αντόνιο σημείωσε 40 πόντους και πήρε τη νίκη.
Ο Γάλλος σταρ έγραψε στην στατιστική του 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, ενώ σημείωσε τρεις ασίστ και επτά μπλοκ.
Στο Τορόντο, οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-96 και μείωσαν σε 3-1, στέλνοντας τη σειρά ξανά στο Λος Άντζελες, αποφεύγοντας έτσι την «σκούπα» από την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Τορόντο – Κλίβελαντ 93-89
Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στις νίκες
Πόρτλαντ – Σαν Αντόνιο 93-114
Το Σαν Αντόνιο προηγείται με 3-1 στις νίκες
Φιλαδέλφεια – Βοστώνη 96-128
Η Βοστώνη προηγείται με 3-1 στις νίκες
Χιούστον – ΛΑ Λέικερς 115-96
Το Λος Αντζελες προηγείται με 3-1 στις νίκες
Μινεσότα-Ντένβερ 112-96
Η Μινεσότα προηγείται με 3-1 στις νίκες
- Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
- Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
- Νέο διπλό για τους Σπερς με τρομερό Γουεμπανιάμα (114-93) – Γλίτωσαν την «σκούπα» οι Ρόκετς (115-96)
- Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια δεν αλλάζει αποδυτήρια για τα play offs, παρά τις διαμαρτυρίες του Άταμαν
- Τι λένε στη Ρουμανία για Λουτσέσκου – «Τον θέλουμε στη Στεάουα, ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»
- Χάος σε αγώνα μποξ στην Τουρκία: Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο (vids)
- Telesport: «Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει κλείσει στον Ολυμπιακό»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/4): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
