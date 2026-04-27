Ο Δουβίκας είναι δεύτερος σκόρερ στη Serie A, αλλά κρατάει χαμηλούς τόνους
Ο Τάσος Δουβίκας έφτασε τα 12 γκολ στη φετινή Serie A και βρίσκεται δεύτερος στην σχετική λίστα.
Η Κόμο επικράτησε με 2-0 της Τζένοα στην Γένοβα και ο Τάσος Δουβίκας βρήκε ξανά δίχτυα, ανοίγοντας τον δρόμο στην ομάδα του για ένα μεγάλο διπλό. Με αυτή την νίκη η ομάδα παραμένει σε τροχιά Ευρώπης, κυνηγώντας ακόμα και το Champions League.
Ο Έλληνας φορ είναι μία από τις αποκαλύψεις του Σεσκ Φάμπρεγας και βρήκε για ακόμα ένα παιχνίδι δίχτυα, φτάνοντας τα 12 στη Serie A, αποτελώντας ένα από τα… κανόνια της κατηγορίας.
Ο 27χρονος ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πίνακα των σκόρερ μετά από 34 αγωνιστικές και μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ με 16 γκολ ενώ ο διεθνής επιθετικός μοιράζεται τη 2η θέση με τους Νίκο Παζ και Μάρκους Τουράμ.
Ο ίδιος μετά τον αγώνα κλήθηκε να απαντήσει γι’αυτό του το επίτευγμα, αλλά και για τα συναισθήματα του, κρατώντας χαμηλά τους τόνους.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δουβίκας:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στις νίκες. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι στα προηγούμενα παιχνίδια, αξίζαμε περισσότερα. Δείξαμε χαρακτήρα και διάθεση να εξελιχθούμε. Θέλουμε να νικάμε και σήμερα το καταφέραμε. Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με το παιχνίδι για να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».
