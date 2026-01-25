Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

Ο Τάσος Δουβίκας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης της Κόμο με την Τορίνο (6-0), καθώς πέτυχε ντοπιέτα και η συνεισφορά του ήταν πολύ σημαντική στη νίκη του συνόλου του Φάμπρεγας.

Ο 26χρονος διεθνής φορ μίλησε σε συνέντευξη και στάθηκε στην πορεία της Κόμο, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του εξέλιξη, τονίζοντας ότι εργάζεται σκληρά και δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε παιχνίδι.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Δουβίκας

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνουμε. Πιστεύω ότι όλα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται σταδιακά εδώ. Βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτός είναι ο στόχος μας για τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι τον υπηρετούμε και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Ήμουν υπομονετικός, περίμενα την ευκαιρία μου και προσπάθησα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου.

Νομίζω ότι ο στόχος μας ως ομάδα είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς: να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε αγώνα. Προφανώς υπάρχουν και υψηλότεροι στόχοι, αλλά για εμάς προέχει η πορεία, βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι».