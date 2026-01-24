Κόμο – Τορίνο 6-0: Σε μεγάλα κέφια οι γηπεδούχοι, δυο γκολ ο Δουβίκας (vid)

Η Κόμο «πάτησε» την Τορίνο με 6-0, σε ένα ματς που ο Τάσος Δουβίκας πρωταγωνίστησε και πέτυχε ντοπιέτα!

Οι γηπεδούχοι μετά τη σημερινή νίκη βρίσκονται στην 5η θέση της Serie A και παραμένουν στο… κυνήγι της Ευρώπης, ενόψει της νέας σεζόν.

Από την άλλη, η Τορίνο φιγουράρει στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Κόμο ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και μόλις στο 8′ ο Δουβίκας έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους κόντρα στην Τορίνο, κάνοντας το 1-0 με πλασέ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μπατουρίνα έκανε το 2-0 με συρτό σουτ έξω από την περιοχή, με την Κόμο να είναι καταιγιστική έως την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.

Με την έλευση του δεύτερου ημιχρόνου ο Ντα Κούνια έκανε το 3-0 με εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι και στο 66′ ο Δουβίκας διπλασίασε τα τέρματά του γράφοντας το 4-0.

Ο Κουν πέτυχε το 5-0 στο 70′ με ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή και το τελικό 6-0 γράφτηκε με γκολ του Κακερέ.

Η βαθμολογία