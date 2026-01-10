Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.
Στο φινάλε κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλία η Κόμο απέναντι στην Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, για την 20η αγωνιστική της Serie A. Έτσι η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πήγε στους 34 πόντους και οι «ροσομπλού» στους 27 βαθμούς.
Όλη η ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Νικολό Καμπιάγκι στο 49′, όμως ο ίδιος παίκτης άφησε την Μπολόνια με δέκα παίκτες στο 61′. Η Κόμο πίεσε και στις καθυστερήσεις (90’+4′) ο Μαρτίν Μπατουρίνα ισοφάρισε σε 1-1. Βασικός σε όλον τον αγώνα για τους γηπεδούχους ο Τάσος Δουβίκας.
Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Ουντινέζε ήρθε ισόπαλη 2-2 με αντίπαλο την Πίζα εντός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν στο σκορ με τον Τραμόνι στο 13′, αλλά έξι λεπτά μετά οι «φριουλάνι» ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Καμπαζέλε.
Η ανατροπή της Ουντινέζε ολοκληρώθηκε πριν το ημίχρονο με τον Κέιναν Ντέιβις να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι στο 40ο λεπτό της συνάντησης για το 2-1. Η Πίζα όμως ήταν εκείνη που είχε την τελευταία… κουβέντα, με τον Μάιστερ στο 67′ να διαμορφώνει το τελικό 2-2.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Serie A
Σάββατο 10/01
Κόμο-Μπολόνια 1-1
(95′ Μπατούρινα – 49′ Μπιράγκι)
Ουντινέζε-Πίζα 2-2
(19’ Καμπασέλε, 40’ Ντέιβις – 13’ Τραμόνι, 67’ Μάισερ)
Ρόμα-Σασουόλο (19.00)
Αταλάντα-Τορίνο (21.45)
Κυριακή 11/01
Λέτσε-Πάρμα (13.30)
Φιορεντίνα-Μίλαν (16.00)
Βερόνα-Λάτσιο (19.00)
Ίντερ-Νάπολι (21.45)
Δευτέρα 12/01
Τζένοα-Κάλιαρι (19.30)
Γιουβέντους-Κρεμονέζε (21.45)
Η βαθμολογία της Serie A
Η επόμενη (21η) αγωνιστική:
Παρασκευή 16/01
Πίζα-Αταλάντα (21.45)
Σάββατο 17/01
Ουντινέζε-Ίντερ (16.00)
Νάπολι-Σασουόλο (19.00)
Κάλιαρι-Γιουβέντους (21.45)
Κυριακή 18/01
Πάρμα-Τζένοα (13.30)
Μπολόνια-Φιορεντίνα (16.00)
Τορίνο-Ρόμα (19.00)
Μίλαν-Λέτσε (21.45)
Δευτέρα 19/01
Κρεμονέζε-Βερόνα (19.30)
Λάτσιο-Κόμο (21.45)
