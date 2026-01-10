Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Στο φινάλε κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλία η Κόμο απέναντι στην Μπολόνια, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, για την 20η αγωνιστική της Serie A. Έτσι η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πήγε στους 34 πόντους και οι «ροσομπλού» στους 27 βαθμούς.

Όλη η ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο μέρος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Νικολό Καμπιάγκι στο 49′, όμως ο ίδιος παίκτης άφησε την Μπολόνια με δέκα παίκτες στο 61′. Η Κόμο πίεσε και στις καθυστερήσεις (90’+4′) ο Μαρτίν Μπατουρίνα ισοφάρισε σε 1-1. Βασικός σε όλον τον αγώνα για τους γηπεδούχους ο Τάσος Δουβίκας.

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Ουντινέζε ήρθε ισόπαλη 2-2 με αντίπαλο την Πίζα εντός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν στο σκορ με τον Τραμόνι στο 13′, αλλά έξι λεπτά μετά οι «φριουλάνι» ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Καμπαζέλε.

Η ανατροπή της Ουντινέζε ολοκληρώθηκε πριν το ημίχρονο με τον Κέιναν Ντέιβις να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι στο 40ο λεπτό της συνάντησης για το 2-1. Η Πίζα όμως ήταν εκείνη που είχε την τελευταία… κουβέντα, με τον Μάιστερ στο 67′ να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο 10/01

Κόμο-Μπολόνια 1-1

(95′ Μπατούρινα – 49′ Μπιράγκι)

Ουντινέζε-Πίζα 2-2

(19’ Καμπασέλε, 40’ Ντέιβις – 13’ Τραμόνι, 67’ Μάισερ)

Ρόμα-Σασουόλο (19.00)

Αταλάντα-Τορίνο (21.45)

Κυριακή 11/01

Λέτσε-Πάρμα (13.30)

Φιορεντίνα-Μίλαν (16.00)

Βερόνα-Λάτσιο (19.00)

Ίντερ-Νάπολι (21.45)

Δευτέρα 12/01

Τζένοα-Κάλιαρι (19.30)

Γιουβέντους-Κρεμονέζε (21.45)

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (21η) αγωνιστική:

Παρασκευή 16/01

Πίζα-Αταλάντα (21.45)

Σάββατο 17/01

Ουντινέζε-Ίντερ (16.00)

Νάπολι-Σασουόλο (19.00)

Κάλιαρι-Γιουβέντους (21.45)

Κυριακή 18/01

Πάρμα-Τζένοα (13.30)

Μπολόνια-Φιορεντίνα (16.00)

Τορίνο-Ρόμα (19.00)

Μίλαν-Λέτσε (21.45)

Δευτέρα 19/01

Κρεμονέζε-Βερόνα (19.30)

Λάτσιο-Κόμο (21.45)