Σκόραρε ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-0) – Δείτε το γκολ

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Κόμο, η οποία πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Λέτσε, επικρατώντας 3-0 της Λέτσε για τη 17η αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και «καθαρίζοντας» το ματς με άνεση. Θετικό πρόσημο είχε και η εμφάνιση του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος σφράγισε τη νίκη στο 75ο λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

🚨🇮🇹 | GOAL: TASOS DOUVIKAS MAKES IT THREE FOR COMO! Lecce 0-3 Como. pic.twitter.com/wVyvCrqwCF — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) December 27, 2025

Κομβική φυσιογνωμία για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Νίκο Παζ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα (20΄), μοίρασε ασίστ στον Έλληνα φορ και αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Κόμο, που με αυτό το τρίποντο, έφτασε τους 27 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Την ίδια ώρα, σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε η Κάλιαρι, η οποία έφυγε νικήτρια από το Τορίνο με 2-1 απέναντι στην Τορίνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Νίκολα Βλάσιτς στο 27’, όμως οι Πράτι και Σεμίχ Κιλίτσoϊ ολοκλήρωσαν την ανατροπή, χαρίζοντας στους Σαρδηνούς μια νίκη που τους ανέβασε στους 18 βαθμούς, στο -2 από την Τορίνο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Πάρμα – Φιορεντίνα 1-0

Λέτσε – Κόμο 0-3

Τορίνο – Κάλιαρι 1-2

27/12 19:00 Ουντινέζε – Λάτσιο

27/12 21:45 Πίζα – Γιουβέντους

28/12 13:30 Μίλαν – Βερόνα

28/12 16:00 Κρεμονέζε – Νάπολι

28/12 19:00 Μπολόνια – Σασουόλο

28/12 21:45 Αταλάντα – Ίντερ

29/12 21:45 Ρόμα – Τζένοα

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Κάλιαρι – Μίλαν

Κόμο – Ουντινέζε

Τζένοα – Πίζα

Σασσουόλο – Πάρμα

Γιουβέντους – Λέτσε

Αταλάντα – Ρόμα

Λάτσιο – Νάπολι

Φιορεντίνα – Κρεμονέζε

Βερόνα – Τορίνο

Ίντερ – Μπολόνια