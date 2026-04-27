Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 10:24

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

«Σήμερα ξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Μην χάσουμε ούτε στιγμή. Ενωμένοι σε κάθε γωνιά, απέναντι στη δεξιά, απέναντι στη συντήρηση, απέναντι σε ό,τι σκοτεινό κρατά τη χώρα εγκλωβισμένη πίσω στο παρελθόν. Ενωμένοι θα νικήσουμε». Με αυτή την αναφορά, λίγα δευτερόλεπτα πριν ανακοινώσει το όνομα του Γιάννη Βαρδακαστάνη για τη θέση του γραμματέα αλλά και τη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές ότι πλέον η Παράταξη κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Κατά την ομιλία του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει τον μοναδικό, αλλά ισχυρό αντίπαλο της ΝΔ, στις προσεχείς κάλπες. «Θα κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα αφενός, μέσω της ομιλίας του, αφετέρου μέσω της πρότασης που κατέθεσε για τα κομματικά όργανα. Κατ’ αρχάς, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του θέλησαν να συντηρήσουν το καλό μομέντουμ του συνεδρίου. Άλλωστε, με δεδομένο ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική χρονιά, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναζητά τη μέγιστη δυνατή κομματική συσπείρωση. Ο στόχος είναι να δοθεί ο προεκλογικός αγώνας χωρίς ίχνος εσωστρέφειας.

Το γεγονός, δε, ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες για τα όργανα πέρα από αυτές που πρότεινε ο πρόεδρος του κόμματος, δείχνει ότι οι εξαντλητικές διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών έπιασαν τόπο, ενώ καμία εσωκομματική ομάδα δεν ήθελε, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, να δημιουργήσει νέες εντάσεις.

«Μονομέτωπο» με τη ΝΔ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι το «σύστημα Μαξίμου» επιδιώκει τη μετατροπή των εκλογών σε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει ανάχωμα σε αυτή τη στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη του ΠΑΣΟΚ είναι η μάχη της πρώτης θέσης, της εκλογικής νίκης και της πολιτικής αλλαγής. «Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του είχε εφ’ όλης της ύλης χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στην οικονομία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα, μετά την ομιλία του, σε πηγαδάκια ανάμεσα σε στελέχη σχολιάστηκε έντονα η απάντηση που έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη περί Ντίλιαν και Ντίλαν. «Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους. Και άκουγε ειδικά τους Υπουργούς σας, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, κι εσείς δεν κάνατε τίποτα για να υπερασπιστείτε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε με νόημα.

«Καρφιά» σε Τσίπρα

Με την «πολιτική αλλαγή» και τον στόχο της εκλογικής νίκης «έστω με μία ψήφο διαφορά» να αποτελούν ένα σταθερό μοτίβο στις τοποθετήσεις του αρχηγού του Κινήματος, χθες ο ίδιος επέλεξε να ξανά «καρφώσει» εμμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα. Το είχε κάνει και κατά την συζήτηση που είχε στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;» διερωτήθηκε με καυστικό τόνο, στέλνοντας μήνυμα με κατεύθυνση όχι μόνο το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Η επιλογή Βαρδακαστάνη

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκε το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο νέος γραμματέας αποδείχθηκε μία πρόταση ενωτική, καθώς έλαβε ποσοστό 88%. Συνολικά, υπερψηφίστηκε από 279 μέλη, με το σύνολο των ψηφισάντων να είναι 317. Πρόκειται για το πρώτο άτομο με αναπηρία που καταλαμβάνει μία τόσο κρίσιμη θέση σε πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις είχαν ληφθεί την Παρασκευή το βράδυ μετά από διαβουλεύσεις του επικεφαλής του κόμματος με τους συνεργάτες του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς, έναν μαχητή της πολιτικής μα κυρίως έναν μαχητή της ζωής,  που δίνει ένα ιδιαίτερο παράδειγμα».

Επισήμανε ότι στο πρόσωπό του το κόμμα τιμά με την επιλογή του γραμματέα κάθε άνθρωπο με αναπηρία και κάθε οικογένεια «που αγωνίζεται, για την ελπίδα και την αξιοπρέπεια χωρίς πραγματική στήριξη» τόνισε.

Ξεκαθάρισε δε ότι η επιλογή στο πρόσωπο του είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει, ως κυβέρνηση, την προτεραιότητα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό μέρος της χώρας και αν ζουν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή, πρώτος σε σταυρούς στο Πολιτικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους. Ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230, ο Παύλος Γερουλάνος με 228 και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος 226. Αντίστοιχες ψήφους πήρε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας  Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Σύνταξη
Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Ο Απρίλιος της δημοσκοπικής καθόδου της κυβέρνησης - Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σύνταξη
Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Σύνταξη
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Σύνταξη
Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

