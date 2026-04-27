Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόρριψη του αιτήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών και την πιθανότητα κατασκοπείας, σχολίασε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Όπως τόνισε ο κ. Δουδωνής, τη συγκεκριμένη απόφαση έλαβε ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπήρξε βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Όταν λοιπόν ήρθε να κριθεί ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, προτεινόμενος εν πάση περιπτώσει, για να προταθεί μετά από την κυβέρνηση, τον ρώτησα τι συμβαίνει και τι πιστεύει για την πορεία του στη θέση αυτή και μου είπε ότι θεωρεί ότι ‘όλα έγιναν όπως πρέπει’» τόνισε ο κ. Δουδωνής, μιλώντας στο Real FM.

«Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κρίνει μια υπόθεση στην οποία στην ουσία έλαβε μέρος και αυτός» συμπλήρωσε ο βουλευτής Επικρατείας, επαναλαμβάνοντας ότι «αυτό από μόνο του είναι εξόχως προβληματικό».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού «τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».