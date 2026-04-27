newspaper
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξοχικές κατοικίες: Πού βρίσκονται τα φετινά hot spot
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Απριλίου 2026, 13:11

Εξοχικές κατοικίες: Πού βρίσκονται τα φετινά hot spot

Οι must περιοχές για εξοχικές κατοικίες – Τι διαπιστώνει η Elxis – At Home in Greece

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Αυξάνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες. Σύμφωνα τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Ιονίου ξεχωρίζουν φέτος, αναφορικά με την ζήτηση εξοχικών κατοικιών από το εξωτερικό.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ξένοι αναζητούν νεόδμητες κατασκευές «από τα σχέδια», προκειμένου να εξασφαλίσουν και χαμηλότερο τίμημα.
Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό στηρίζει και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων κατοικιών

«Βλέπουμε ότι η Κρήτη εξελίσσεται σε όλο και πιο δυναμική αγορά, καθώς πλέον 1 στους 3 ξένους επενδυτές αναζητά κατοικία εκεί. Με βάση τα στοιχεία μας, το ποσοστό των ενδιαφερόμενων για κατοικίες στην Κρήτη, αυξήθηκε φέτος σε 35,15%, από 29,42% – που ήταν το 2025», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περιοχές στην νότια πλευρά της Κρήτης, κυρίως στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, με θέα προς το Λιβυκό Πέλαγος, εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές μεταξύ των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα.

Οι εξοχικές κατοικίες

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, η Κρήτη, πέρα από ασύγκριτη ομορφιά, προσφέρει σημαντικά επενδυτικά οφέλη. Καταρχάς, το ήπιο κλίμα εξασφαλίζει μια τουριστική σεζόν μεγάλης διάρκειας, αλλά και σχετικά καλές τιμές – ένας συνδυασμός που ευνοεί την αγορά επενδυτικών ακινήτων, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά κέρδη. Επιπρόσθετα, η προσβασιμότητα είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα της Κρήτης. Πλέον, πραγματοποιούνται πτήσεις 52 εβδομάδες το χρόνο από την Ολλανδία για Ηράκλειο, διευκολύνοντας έτσι τις μετακινήσεις των ξένων αγοραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικής αναφοράς χρήζει και το έργο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αποτελεί ένα κομβικό έργο, καθώς θα αναβαθμίσει αισθητά τις αερομεταφορές στην Κρήτη, αυξάνοντας κατακόρυφα τις μελλοντικές προοπτικές του νησιού, στον τομέα του τουρισμού και του real estate.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αναδόχου και διαχειρίστριας κοινοπραξίας του έργου, κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, το 2028, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ανέλθει σε 11,5 εκατ. επιβάτες, από 10 εκατ. επιβάτες που είναι η επίδοση του υφιστάμενου αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Ωστόσο, το νούμερο αυτό κρίνεται συντηρητικό, δεδομένου ότι οι αναβαθμισμένες υποδομές θα επιτρέψουν την αύξηση των ωριαίων κινήσεων αεροσκαφών από τις 22 σήμερα, σε πάνω από 40.

Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό στηρίζει και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2025, εκδόθηκαν νέες οικοδομικές άδειες για την κατασκευή 3.319 κατοικιών στην Κρήτη.

Εξ αυτών, οι 1.498 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ ακολουθεί το Ηράκλειο με 1.088 νέες κατοικίες. Στο Ρέθυμνο, αδειοδοτήθηκαν 470 νέες κατοικίες και στο Λασίθι άλλες 263. Από τις 3.319 νέες κατοικίες, οι 2.063 αφορούν κατοικίες από τρία δωμάτια και πάνω, δείγμα της στροφής προς μεγαλύτερες επιφάνειες και ποιοτικότερες κατασκευές.

Μετά την Κρήτη, οι περιοχές που προσελκύουν περισσότερο τους ξένους αγοραστές φέτος είναι η Πελοπόννησος και το Ιόνιο. Στην Κρήτη, μια νεόδμητη βίλα με πισίνα, που πωλείται από τα σχέδια ξεκινά από τα 3.800 ευρώ/τ.μ. και φτάνει τα 4.500 ευρώ/τ.μ.

Στην Πελοπόννησο, επίσης οι τιμές ξεκινούν από τα 3.800 ευρώ/τ.μ., ενώ ακριβότερα είναι τα νησιά του Ιονίου, καθώς η μέση τιμή για ακίνητα αντίστοιχων προδιαγραφών στην Κέρκυρα ανέρχεται σε 5.600 ευρώ/τ.μ. και στην Λευκάδα σε 5.500 ευρώ/τ.μ.

«Παρατηρούμε ότι όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών μας αναζητούν σπίτια που πωλούνται off-plan, δηλαδή από τα σχέδια, καθώς αυτό επιτρέπει όχι μόνο έκπτωση έναντι της τιμής ενός έτοιμου ακινήτου, αλλά και την δυνατότητα παρεμβάσεων και επιλογών υλικών, κατά την διάρκεια της κατασκευής», σημειώνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο: «Οι αγοραστές δεν ξεκινούν πλέον λέγοντας: “Θέλω μόνο Κρήτη, ή μόνο Κέρκυρα”. Ξεκινούν λέγοντας: “Θέλω ένα σπίτι που να είναι σωστό – νομικά, τεχνικά και λειτουργικά”». Αυτός είναι και ο λόγος που η Elxis, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, θέτει συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε έργο που αναλαμβάνει να προωθήσει στο εξωτερικό. Αυτά είναι η θέα, η ιδιωτικότητα, η απόσταση από την θάλασσα και ασφαλώς η ευκολία πρόσβασης. «Με αυτά τα κριτήρια αναζητούμε αξιόπιστους κατασκευαστές σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις και δημιουργούμε νέα projects πάνω στις προδιαγραφές που γνωρίζουμε ότι ζητούν οι πελάτες μας», καταλήγει ο επικεφαλής της Elxis.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies