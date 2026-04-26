Η τρομερή ανάρτηση του Φουρνιέ για τον… κοιμώμενο MVP, Βεζένκοφ (pics)
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της σεζόν στη Euroleague και ο Εβάν Φουρνιέ τον αποθέωσε με τον πάντα... ιδιαίτερο τρόπο του στα social media!
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για δεύτερη φορά στην καριέρα του και ο Εβάν Φουρνιέ έσπευσε να συγχαρεί τον Βούλγαρο φόργουορντ.
Ο Γάλλος σούπερσταρ των «ερυθρόλευκων» επέλεξε να δώσει τα εύσημα στον Βεζένκοφ με τον δικό πάντα του ξεχωριστό τρόπο, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από αεροπορικό ταξίδι της ομάδας, κατά το οποίο ο Βούλγαρος είχε αποκοιμηθεί.
Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ
M.V.P pic.twitter.com/F6z2J0fDla
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 26, 2026
Μάλιστα, απαντώντας σε ένα σχόλιο χρήστη του X, ο Γάλλος δήλωσε πως «φύλαγε» την εν λόγω φωτογραφία για δύο μήνες και περίμενε τη στιγμή που ο Βεζένκοφ θα έβγαινε MVP για να την αναρτήσει!
