Για τον ΟΦΗ (ευτυχώς) δεν είναι 1987 (vid)

Ακριβώς 39 χρόνια. Μισή… ζωή. Η απόσταση που χρειάστηκε να διανύσει ο ΟΦΗ από την πρώτη κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας ως την επόμενη. Αν άξιζε η αναμονή; Μεγάλη συζήτηση. Σε ένα ποδοσφαιρικό κήπο που οι εκπλήξεις κόβονται μαζί με τα αγριόχορτα της Άνοιξης, όμως, δύο τρόπαια είναι λογαριασμός και το καμάρι ενός οργανισμού που πέρασε από σαράντα κύματα.

Ο ΟΦΗ του Μιχάλη Μπούση που έφτασε το Σαββατόβραδο ως την πηγή και άφησε το σημάδι του στην ιστορία, βρήκε την έμπνευση στον ΟΦΗ του Θόδωρου Βαρδινογιάννη: Στην ομάδα του Έγκεν Γκέραρντ που σήκωσε το κύπελλο του 1987 στο ΟΑΚΑ. Από την πρώτη στιγμή που ο ομογενής επιχειρηματίας ξεκίνησε να κουβεντιάζει με τον Γιάννη Σαμαρά και τον Ηλία Πουρσανίδη για τον «Όμιλο», το σχέδιο ήταν συγκεκριμένο. Μια ομάδα όπως του Ολλανδού «δάσκαλου». Με βάση τα Ελληνόπουλα.

Ήταν 2018 όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Έφτασε 2026, ο Σαμαράς δεν είναι εκεί –από το 2022-, αλλά το σχέδιο λειτούργησε στην εντέλεια: Είχε 7 Έλληνες ο ΟΦΗ χθες στην 11άδα του και Έλληνα προπονητή στον πάγκο. Ο τρίτος τελικός του σε ένα χρόνο, αν προσθέσει κάποιος και αυτόν του Super Cup το Γενάρη στο Παγκρήτειο. Και αποδείχθηκε πως είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για εκείνη τη νίκη που γεννά οπαδούς.

Μια μεγάλη διαφορά όμως τότε και τώρα. Το 1987 ο ΟΦΗ πήρε το κύπελλο και στάθηκε για χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έφτασε το 1993 να αποκλείσει κοτζάμ Ατλέτικο Μαδρίτης στο UEFA. Ήταν έτσι το μοντέλο της εποχής όμως που η ευημερία του προέκυπτε σταθερά από τον ιδιοκτήτη του. Όταν ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης χάθηκε ξαφνικά στα 54 (1996) για την ομάδα του Ηρακλείου άλλαξαν τα πάντα.

Με την χθεσινή κατάκτηση του κυπέλλου, το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την ομάδα του Χρήστου Κόντη λέει playoffs Europa League. Δηλαδή ένας αντίπαλος 20-27 Αυγούστου με θέα στη league phase. Αν αποκλειστεί; Η θέση στη league phase του Conference League είναι ήδη εξασφαλισμένη. Στο βασικό μενού μιας διοργάνωσης που μόνο η συμμετοχή μεταφράζεται σε 4,4 εκατ ευρώ!

Ποια είναι τα εξασφαλισμένα έσοδα μιας ομάδας σαν τον ΟΦΗ στην σημερινή Super League; Το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τα χρήματα από το ποσοστό του στοιχήματος που εξασφάλισε ως πρόεδρος του συνεταιρισμού ο Βαγγέλης Μαρινάκης για όλους. Ένα ποσό σαν τροφεία από την UEFA για παίκτες από την ακαδημία κλπ. Κάτι λιγότερο από 3 εκατ ευρώ. Χωρίς δηλαδή να κάνει τίποτα η ομάδα του Ηρακλείου από την χθεσινή κατάκτηση έχει εξασφαλίσει ένα έσοδο της τάξης των 7,5 εκατ ευρώ για τη νέα χρονιά. Αύξηση 150%.

Στο παιχνίδι της «ανάπτυξης». Και το Παγκρήτειο. Η μετακόμιση σε ένα γήπεδο που προφανώς μπορεί να δώσει άλλο έσοδο (διαρκείας) με εξασφαλισμένα 4-5 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ένα για τα playoffs του Europa League και τέσσερα στη league phase αν προκριθεί ή 1+3 αν πρόκειται για τη league phase του Conference League.

Δεν είναι προφανώς χρήματα Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού. Είναι όμως όλα μαζί ένα έσοδό που η σωστή του διαχείριση μπορεί να βάλει τις βάσεις μιας εποχής. Για την ανάπτυξη των ακαδημιών που ήδη ακούγονται πολύ καλά λόγια. Για την ενίσχυση του ρόστερ. Είναι σε μια περίοδο το ελληνικό ποδόσφαιρο που φλερτάρει με την 10άδα του ranking. Που έχουμε σταθερά 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν. Για τον ΟΦΗ ο αυτονόητος βασικός στόχος είναι αυτός: Το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η διεκδίκηση του σε ετήσια βάση. Η ευκαιρία είναι ήδη σπουδαία