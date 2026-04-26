Η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ εκλέγει Γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο με το τοπίο να είναι ξεκάθαρο ως προς τη θέση του Γραμματέα ενώ «κλειδώνουν» και οι θέσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.

Δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρόταση που κατέθεσε για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την θέση του Γραμματέα υπερψήφισαν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη 279 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τους 317 ψηφίσαντες.

Οι πρώτοι επτά του Πολιτικού Συμβουλίου

Μέχρι στιγμής, την «κούρσα» για την ανάδειξη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου οδηγούν οι:

Κώστας Τσουκαλάς

Μιλένα Αποστολάκη

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Άννα Διαμαντόπουλου

Παύλος Γερουλάνος

Μιχάλης Κατρίνης

Όλγα Μαρκογιαννάκη

Τα «Ex officio» μέλη

Όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, ex officio συμμετέχουν στο κομματικό όργανο, πέρα από τον Δήμαρχο της πρωτεύουσας, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και ο γραμματέας αυτοοργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, προερχόμενος από την Ανανεωτική Αριστερά, ο προερχόμενος από την ΕΔΕΜ Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Κατά την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ. «Πρέπει να δείξουμε τι είναι πραγματικά η πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που έπαθε αλλά έμαθε απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι. Θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ; Που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος των ημετέρων και των καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και απηύθυνε κάλεσμα για την «οικοδόμηση της Ελλάδας της κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Απευθύνομαι σε όλες τις γενιές που διψούν να δουν μια Ελλάδα της δημιουργίας, που διψούν να δουν ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεσμεύομαι για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας που θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Όπως έχω αποδείξει μέχρι σήμερα, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή ούτε με τη μεγάλη διαφθορά», υπογράμμισε.