newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple και η επόμενη ημέρα
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 07:00

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011, από τον Στιβ Τζομπς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Δεκαπέντε χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στιβ Τζομπς, ο Τιμ Κουκ παραδίδει τη θέση του ηγέτη της Apple στον ειδικό για θέματα hardware, Τζον Τέρνους.

Η διορισμός σηματοδοτεί μια αλλαγή από την εποχή του Κουκ, που χαρακτηρίστηκε από επιχειρησιακή αποδοτικότητα και παγκόσμιο αντίκτυπο, σε έναν ηγέτη του οποίου η καριέρα έχει ριζώσει στην μηχανική προϊόντων και την ανάπτυξη υλικού.

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011. Υπό την ηγεσία του, η Apple δεν περιορίστηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του Στιβ Τζομπς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συσκευών, υπηρεσιών και λογισμικού που κυριάρχησε στην αγορά των premium τεχνολογικών προϊόντων.

Ο Κουκ βοήθησε να μετατραπεί η Apple σε μια παγκόσμια δύναμη στην κατασκευή, διοχετεύοντας στην αγορά εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές και οικοδομώντας ένα από τα πιο πολύτιμα εταιρικά οικοσυστήματα του κόσμου.

Ο Τζομπς ήταν το πρόσωπο της αναγέννησης της εταιρείας, με τις χαρακτηριστικές ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων, το μαύρο ζιβάγκο και το αυστηρά σκηνοθετημένο λανσάρισμα νέων συσκευών που έκαναν το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σαν γεγονός.

Η αποθέωση έφτασε στο απόγειό της το 2007, όταν παρουσίασε το πρώτο iPhone, μιλώντας για ένα «επαναστατικό προϊόν» που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Κουκ ανέλαβε, το iPhone είχε ήδη γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το iPad είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Τώρα, ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει εκ νέου τη βιομηχανία τεχνολογίας. Ένα από τα κύρια καθήκοντά του θα είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων AI σε όλα τα προϊόντα της Apple, ιδιαίτερα στο iPhone.

Αν και η Apple βοήθησε στην εισαγωγή των κύριων καταναλωτών στις φωνητικές βοηθούς με τη Siri το 2011, δεν έχει ακόμη παράγει ένα σημαντικό προϊόν που βασίζεται σε AI, ενώ ανταγωνιστές όπως η OpenAI έχουν αναπτύξει γρήγορα δημοφιλή εργαλεία γενετικής AI.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Μετά από χρόνια στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων, η Apple έχει πρόσφατα ξεπεραστεί σε χρηματιστηριακή αξία από την κατασκευάστρια τσιπ AI Nvidia, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τον ρυθμό καινοτομίας της σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ο Κουκ διατήρησε την Apple σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, χτίζοντας μεθοδικά τα μερίδια αγοράς της και προστατεύοντάς την από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η θητεία του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ είχε ενταχθεί στην Apple ήδη από το 1998, αναλαμβάνοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες της εταιρείας, με φήμη ανθρώπου της οργάνωσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2009 ανέλαβε προσωρινά την καθημερινή διοίκηση, όταν ο Στιβ Τζομπς αποσύρθηκε για λόγους υγείας, λόγω επιπλοκών από καρκίνο στο πάγκρεας. Δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple, ο Κουκ ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO.

Η διαδοχή του Τζομπς θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς ο συνιδρυτής της Apple είχε ταυτιστεί με την εικόνα του οραματιστή που έδωσε στην εταιρεία το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κουκ ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρότι ακολούθησε πολύ πιο συγκρατημένο στυλ διοίκησης και δημόσιας παρουσίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συνδεθεί λιγότερο με μια θεαματική, ανατρεπτική καινοτομία τύπου Τζομπς και περισσότερο με την πειθαρχημένη, σταθερή και αποτελεσματική διαχείριση που μετέτρεψε την Apple σε μια εταιρεία με τεράστια ανθεκτικότητα και οικονομική ισχύ.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Αναστασία Σταματοπούλου
Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies