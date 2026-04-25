Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε (για άλλη μια φορά) πως δεν γνωρίζει όρια, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο διαφημιστικό stunt που καθήλωσε τους περαστικούς στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της θρίλερ Apex, η βραβευμένη ηθοποιός μετέτρεψε την Τime Square σε αναρριχητικό πεδίο, επιδεικνύοντας τις δεξιότητες που απέκτησε για τον νέο της ρόλο.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έγιναν μάρτυρες ενός θεάματος που συνήθως περιορίζεται στα κινηματογραφικά πλατό.

Η Σαρλίζ Θερόν, η πρωταγωνίστρια και παραγωγός του νέου της θρίλερ επιβίωσης Apex.

Δεμένη με σχοινιά και φορώντας ειδικό εξοπλισμό, η Θερόν ανέβηκε με σταθερά βήματα στην κορυφή της κατασκευής, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του πλήθους που παρακολουθούσε από κάτω.

Μόλις έφτασε στο υψηλότερο σημείο, η Θερόν φώναξε:

«Το Apex προβάλλεται τώρα στο Netflix! Μην με κάνετε να σκαρφαλώνω τοίχους στην Τimes Square για το τίποτα!».

Η επίδοση της ήταν και αποτέλεσμα σκληρής προετοιμασίας. Για τις ανάγκες της ταινίας, η ηθοποιός πέρασε εβδομάδες εκπαιδευόμενη από τη διάσημη αναρριχήτρια Μπεθ Ρόντεν, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα απαιτητικά γυρίσματα που έλαβαν χώρα στα Μπλε Όρη της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία.

«Δεν είχα σκαρφαλώσει ποτέ ξανά, εκτός από τα δέντρα όταν ήμουν παιδί στην Αφρική», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα δύο παιδιών.

Ωστόσο, η αφοσίωσή της στο ρόλο της Σάσα, μιας γυναίκας που προσπαθεί να ξεπεράσει ένα τραυματικό παρελθόν μέσα από extreme δραστηριότητες, την ώθησε να ξεπεράσει τους φόβους της και να εκτελέσει η ίδια τις περισσότερες από τις επικίνδυνες σκηνές.

Για την Θερόν η Σάσα μοιάζει με εκείνη. Επιζεί.

Το Apex, σε σκηνοθεσία του Μπαλτάσαρ Κορμακούρ, τοποθετεί τη Θερόν απέναντι στον Τάρον Έγκερτον σε μια ανελέητη καταδίωξη στην αυστραλιανή ύπαιθρο.

Η ιστορία ξεκινά με τη Σάσα να αναζητά λύτρωση σε μια μοναχική περιπέτεια με καγιάκ, μόνο και μόνο για να βρεθεί στο στόχαστρο ενός παρανοϊκού θηρευτή.

Η ταινία έχει ήδη λάβει θετικές κριτικές για την ένταση και την αυθεντικότητά της, με πολλούς να συγκρίνουν το ύφος της με κλασικά φιλμ επιβίωσης όπως το Cliffhanger.

Μετά από αυτή την επιτυχία, η Σαρλίζ Θερόν στρέφει πλέον το βλέμμα της στο επόμενο μεγάλο της project, την ταινία Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Θερόν και τα άλλα έργα της

Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες, η Θερόν εδραιώνει τη θέση της ως μια από τις ισχυρότερες παραγωγούς στο Χόλιγουντ.

Μέσω της εταιρείας της, Denver & Delilah Productions, η ηθοποιός βρίσκεται πίσω από αρκετά projects που στοχεύουν στην ανάδειξη γυναικείων χαρακτήρων σε περιβάλλοντα υψηλής έντασης. Παράλληλα, η ίδια δεν παραμελεί το σημαντικό φιλανθρωπικό της έργο.

Μέσω του Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), συνεχίζει να χρηματοδοτεί προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης για τη νεολαία στη Νότια Αφρική, αποδεικνύοντας πως η επιρροή της εκτείνεται πολύ πέρα από τη λάμψη του κόκκινου χαλιού.

Στα 50 της χρόνια, η Σαρλίζ Θερόν καταρρίπτει τα στερεότυπα του Χόλιγουντ σχετικά με την ηλικία και τους ρόλους δράσης.

Η απόφασή της να εκτελεί μόνη της τις περισσότερες επικίνδυνες σκηνές, όπως είδαμε και στο πρόσφατο διαφημιστικό stunt στη Νέα Υόρκη, έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά ηθοποιών.

«Αισθάνομαι πιο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου από ποτέ, είμαι έτοιμη για νέες προκλήσεις» είπε, πρόθυμη να εξελίξει την περσόνα και μπράντα της δοκιμάζοντας τόσο τις φυσικές όσο και τις πνευματικές της αντοχές.