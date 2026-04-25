Θεσσαλονίκη: Μέσα σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 793 παραβάσεις
Μπαράζ ελέγχων και προστίμων στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του ΚΟΚ
Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, μετά από ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκη, βεβαιώθηκαν 793 παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.
Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν 267 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 11 για μη χρήση κράνους, μία παράβαση για ζώνη, 2 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 18 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 4 παραβάσεις για θόρυβο, 3 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο, 16 παραβάσεις για στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια, 10 παραβάσεις για σύνεση & προσοχή και 461 λοιπές παραβάσεις.
- Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
- Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
- ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Γλαβίνας: Το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας
- Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
- Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
- Θεσσαλονίκη: Μέσα σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 793 παραβάσεις
- «Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
- Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
