Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Το να γίνει κάποιος partner σε μια από τις Big Four εταιρείες λογιστικής εθεωρείτο κάποτε «εισιτήριο» για μια καλοπληρωμένη καριέρα μέχρι τη συνταξιοδότηση. Όμως αυτό αλλάζει.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να υποβαθμίζουν σιωπηρά ορισμένους partners, ώστε να συγκεντρώνουν τα κέρδη στους πιο αποδοτικούς, σύμφωνα με όσα είπαν πολλές πηγές στους Financial Times.

Στην KPMG και την EY, κάποιοι equity partners — δηλαδή οι ανώτεροι συνεργάτες που έχουν μερίδιο στην εταιρεία και μοιράζονται τα κέρδη — έχουν μετακινηθεί σε θέσεις “salaried partner”, δηλαδή μισθωτοί εταίροι. Διατηρούν τον τίτλο του partner, αλλά δεν συμμετέχουν πλέον στα κέρδη.

Παλιότερα, ένας equity partner έχανε αυτή τη θέση μόνο όταν έφευγε από την εταιρεία, συνήθως λόγω ηλικίας. Τώρα όμως οι εταιρείες ελέγχουν πιο αυστηρά ποιος συμμετέχει στα κέρδη. Έτσι δημιουργήθηκε ο ρόλος του salaried partner: κρατά τον τίτλο, αλλά χωρίς το οικονομικό όφελος. Κάποιοι το αποκαλούν «πληθωρισμό τίτλων».

Στην KPMG, όπου οι equity partners έπαιρναν κατά μέσο όρο περίπου 880.000 λίρες τον χρόνο, ορισμένοι ενημερώθηκαν ότι θα απομακρυνθούν από την ομάδα των equity partners και θα γίνουν salaried partners. Παλαιότερα, οι λιγότερο αποδοτικοί απλώς ωθούνταν σε αποχώρηση.

Σύμφωνα με ανθρώπους μέσα στην εταιρεία που μίλησαν στους FT, κάποιοι partners καλούνταν σε συναντήσεις που παρουσιάζονταν ως «συζητήσεις καριέρας», αλλά στην πράξη στόχος ήταν να μειωθεί ο αριθμός των equity partners. Μερικοί προτίμησαν να φύγουν αντί να δεχτούν την υποβάθμιση, ειδικά επειδή είχαν λάβει θετικά σχόλια και δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη.

Παρόμοιες κινήσεις έχει κάνει και η EY, υποβαθμίζοντας μικρό αριθμό equity partners από το 2022, όταν εισήγαγε την νέα κατηγορία.

Πιέσεις στις Big Four, αλλά και σε άλλους κλάδους

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις λογιστικές εταιρείες. Και σε άλλους κλάδους, όπως οι επενδυτικές τράπεζες (π.χ. Goldman Sachs) και τα δικηγορικά γραφεία, περιορίζεται το ποιοι μοιράζονται τα κέρδη, συχνά αφαιρώντας αυτό το προνόμιο από όσους δεν αποδίδουν αρκετά.

Οι Big Four (Deloitte, EY, KPMG και PwC) δέχονται πίεση να διατηρήσουν υψηλά κέρδη για τους partners, ειδικά τώρα που η ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες μειώνεται.

Στην KPMG, το μερίδιο κερδών κάθε equity partner εξαρτάται από τα λεγόμενα “units”, κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγαμε «μόρια». Η διοίκηση έχει αλλάξει τον τρόπο κατανομής τους: πλέον μετρά λιγότερο η προϋπηρεσία και περισσότερο η ικανότητα προσέλκυσης πελατών.

Κάποιοι partners είχαν συνηθίσει να βλέπουν κάθε χρόνο αύξηση στο μερίδιό τους και αιφνιδιάστηκαν όταν αυτό μειώθηκε. Μάλιστα, εσωτερικά χρησιμοποιείται ο όρος “HUNCs” (high units, no clients – πολλά μόρια, καθόλου πελάτες) για όσους έχουν μεγάλο μερίδιο αλλά δεν φέρνουν δουλειές.

Έτσι, η εταιρεία προχωρά σε ένα είδος «ξεκαθαρίσματος», απομακρύνοντας ή υποβαθμίζοντας partners που δεν συμβάλλουν αρκετά στην κερδοφορία.

Από το 2021, η KPMG έχει αυξήσει τα κέρδη ανά partner, ξεπερνώντας για πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια την PwC και την EY. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στο ότι προώθησε πολύ λίγους νέους σε equity partner, μειώνοντας συνολικά τον αριθμό τους.

Σε όλο τον κλάδο των Big Four, οι προαγωγές σε equity partner έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας το 2025.

Η KPMG δηλώνει ότι εξακολουθεί να δημιουργεί νέες θέσεις partner (τόσο salaried όσο και equity) και ότι αναμένονται περισσότερες προαγωγές στο μέλλον. Παράλληλα, τονίζει ότι όλοι οι partners αξιολογούνται συνεχώς με βάση την απόδοσή τους.

Πηγή: ot.gr