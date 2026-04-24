Ολυμπιακός: Θετικά νέα με Τζόουνς – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων

Ευχάριστα νέα είχε η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης.

Ο Αμερικανός σέντερ των Ερυθρόλευκων είχε υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center» για το πρωτάθλημα.

Δεν θέλουν να ρισκάρουν με Τζόουνς στον Ολυμπιακό

Οι άνθρωποι των Πειραιωτών δεν θέλησαν να ρισκάρουν με την περίπτωσή του, από την στιγμή που επέστρεψε στην δράση και ο Μουστάφα Φαλ προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια, με αποτέλεσμα να πάρει όσο χρόνο χρειαζόταν για να γίνει καλά.

Πλέον, έχοντας μπει σε φουλ ρυθμούς μπορεί να μετρά αντίστροφα να πατήσει ξανά παρκέ και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν.