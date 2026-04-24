Αυτή είναι η καλύτερη πεντάδα της Euroleague – Μέσα Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ (pic)

Με την κανονική περίοδο της Euroleague να ολοκληρώνεται, έχει έρθει η ώρα για τα βραβεία της σεζόν, με τις κορυφαία πεντάδα να έχει σήμερα την τιμητική της.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους παίκτες κορυφαίους παίκτες για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με την πεντάδα να έχει ελληνικό ενδιαφέρον αφού περιλαμβάνει δύο παίκτες του Ολυμπιακού, τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Μαζί με τον Βούλγαρο φόργουορντ και τον Σέρβο σέντερ των Ερυθρόλευκων, θέση πήραν οι Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις, Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια και Ελάιζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού και οι τρεις ήταν επίσης κομβικοί για τις πορείες των ομάδων τους μέχρι τα πλέι οφ.

Μετά την πρώτη πεντάδα σειρά θα πάρει και η δεύτερη, όπου επίσης αναμένουμε να υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση ανάμεσα στους παίκτες που υπάρχουν.