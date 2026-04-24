Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Απριλίου 2026, 08:40

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ; Τις τελευταίες ημέρες, οι διαβουλεύσεις στα ηγετικά κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη είναι έντονες.

Οι συναντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τους συνεργάτες του αλλά και στελέχη του κόμματος, όπως οι χθεσινές, έχουν πυκνώσει παρά τις καθημερινές υποχρεώσεις του επικεφαλής του Κινήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η «ηλεκτρική καρέκλα» του γραμματέα

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως σταθμίζει όλες τις κινήσεις και τα δεδομένα και δεν πρόκειται να λάβει αβασάνιστα τις τελικές της αποφάσεις. Όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος με γνώση και εμπειρία στα της πασοκικής πραγματικότητας, ο επόμενος γραμματέας του κόμματος θα κληθεί να διαχειριστεί δύο καίρια ζητήματα, τις εσωκομματικές ισορροπίες και τον προεκλογικό αγώνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως αναζητά ένα στέλεχος με πολιτικό εκτόπισμα, εμπειρία, οργανωτική γνώση και αντίληψη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν, παράλληλα, ότι χρειάζεται ένας «μετρ» των εσωκομματικών ισορροπιών που να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο του γραμματέα πρέπει να χρήζει ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Ως προς τις προεκλογικές ανάγκες, με δεδομένη τη δημιουργία των νέων περιφερειακών οργάνων και των νομαρχιακών Επιτροπών, που συγκροτήθηκαν προσυνεδριακά, ο γραμματέας θα αναγκαστεί να ταξιδέψει ανά την Ελλάδα, προκειμένου να οργανώσει τον προεκλογικό αγώνα. Επί της ουσίας, θα θέσει τις κομματικές οργανώσεις σε διάταξη προεκλογικής μάχης.

Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε ασυμβίβαστο ανάμεσα σε υποψήφιο βουλευτή και γραμματέα. Κατ’ επέκταση, το πρόσωπο που θα στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση είτε θα είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας σε εκλόγιμη θέση είτε δεν έχει κοινοβουλευτική προοπτική.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Το προηγούμενο διάστημα, στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει αρκετά ονόματα, με διαφορετικά πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά το καθένα. Κατά πληροφορίες, το σενάριο που κέρδιζε έδαφος τα προηγούμενα 24ωρα ήταν η «μετακίνηση» του νυν Εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά στη θέση του γραμματέα. Βέβαια, μέχρι χθες το βράδυ τίποτα δεν είχε κλειδώσει.

Η αλλαγή ρόλου του κ. Τσουκαλά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη του Κινήματος αναγνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου της Παράταξης έχει ανεβάσει τον «πήχη» της δημόσιας παρουσίας του Κινήματος, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική του παρουσία στη συγκεκριμένη θέση.

Κατά συνέπεια, η αντικατάστασή του δεν θα είναι μία εύκολη επιλογή, καθώς θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο να είναι εξίσου αποτελεσματικό στον συγκεκριμένο ρόλο. Από την άλλη, ο Κώστας Τσουκαλάς φαίνεται πως τηρεί για πολλούς το κριτήριο της ευρείας εσωκομματικής αποδοχής.

Επίσης, ένα από τα ονόματα που ακούστηκε για τη θέση του γραμματέα ήταν αυτό του Δημήτρη Μάντζου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κάτι τέτοιο διαψεύδεται. Ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει γίνει δέκτης οποιαδήποτε πρότασης ή έχει δεχθεί κάποια όχληση. Κατά πάσα πιθανότητα και εκτός απροόπτου θα παραμείνει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ο κ. Μάντζος είχε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου.

Στο «κάδρο» των σεναρίων έχει μπει και το όνομα του Λευτέρη Καρχιμάκη. Ο υπεύθυνος της ομάδας προγράμματος εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως, ήδη, έχει ξεκινήσει τον προεκλογικό του «αγώνα» στη Δυτική Αθήνα, ενώ οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό δημιουργούν υπαρκτά εμπόδια για να στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση αλλά όχι ανυπέρβλητα.

Ερώτημα παραμένει ποιος θα είναι ο ρόλος του Γιάννη Βαρδακαστάνη την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Ο ίδιος είχε οριστεί γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Τέλος, απίθανο θεωρείται το σενάριο της εκλογής του Θανάση Γλαβίνα στη θέση του γραμματέα. Ο κ. Γλαβίνας, που κατά το παρελθόν έχει διατελέσει και αυτός εκπρόσωπος τύπου, έχει αποφασίσει να δώσει τη «μάχη» του σταυρού στη Θεσσαλονίκη. Κατ’ επέκταση στις προσεχείς εκλογές θα είναι σε εκλόγιμη θέση.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει προκειμένου να εκλέξει νέο Πολιτικό Συμβούλιο και γραμματέα την Κυριακή στις 12.00, στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική 23.04.26

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Σκάνδαλο 23.04.26

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Αντιπολίτευση 23.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Επικαιρότητα 23.04.26

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

«Ποτέ ξανά» 23.04.26

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Στην Krikel 23.04.26

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Τριβές 23.04.26

Πυκνώνουν τα «καρφιά» βουλευτών της ΝΔ κατά Μαξίμου αναφορικά με το θέμα της απαξίωσης του ρόλου του βουλευτή, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Μετά τον Γ. Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας. Αιχμηρά «καρφιά» και από Στέλιο Πέτσα.

Στην Κρήτη 23.04.26

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Σε λειτουργία κόμματος έχει μπει η Αμαλίας, ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, νέα πρόσωπα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Σωτήρης Μπολάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Ιράν 24.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ελλάδα 24.04.26

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καλή επιτυχία! 24.04.26

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Ώρες αγωνίας 24.04.26

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Δημήτρης Πέρρος
Προειδοποίηση 24.04.26

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

