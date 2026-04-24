Έγραψε ιστορία το Μεσολόγγι στις Η.Π.Α-Τι αποφάσισε το Κογκρέσο

Μια κορυφαία στιγμή για τη διεθνή ακτινοβολία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και της ιστορικής παρακαταθήκης της Εξόδου σηματοδοτεί η κατάθεση και προώθηση του ψηφίσματος «H. RES. 1203» στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μεσολογγίου, «η επίσημη αναγνώριση της 200ής επετείου της Ηρωικής Εξόδου (1826-2026) από το Αμερικανικό Κογκρέσο αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής εξωστρέφειας της Δημοτικής Αρχής, με την καθοριστική συμβολή και τον διπλωματικό συντονισμό του πληρεξούσιο Υπουργού της χώρας μας κ. Παναγιώτη Γιωτόπουλου, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη Διακοσιοστή Επέτειο. Η παρουσία της αντιπροσωπείας του Δήμου μας στις ΗΠΑ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιτυγχάνοντας τη διεθνοποίηση του μηνύματος του Μεσολογγίου στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο της παγκόσμιας δύναμης».

Η Αξία του Ψηφίσματος

Το ψήφισμα αυτό, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναγνώριση, αλλά μια διπλωματική και ιστορική νίκη. Για πρώτη φορά, το Κογκρέσο υπογραμμίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε το γεγονός-ορόσημο που ενέπνευσε τον παγκόσμιο Φιλελληνισμό και επηρέασε τη δημοκρατική σκέψη στην Αμερική. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το Μεσολόγγι στο επίκεντρο των παγκόσμιων εορτασμών για την ελευθερία το 2026, προσδίδοντας στην πόλη μας τη διεθνή θέση που της αρμόζει.

Ανακήρυξη του Γκας Μπιλιράκη σε Επίτιμο Δημότη

Σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του και της διαρκούς προσφοράς του στην προώθηση των δικαίων του Ελληνισμού και της Ιεράς Πόλεως, ο Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την απόφαση (45/2026) του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακήρυξη του Ελληνοαμερικανού Βουλευτή, κ. Γκας Μπιλιράκη (Gus Bilirakis), σε Επίτιμο Δημότη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο κ. Μπιλιράκης, ως πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, απέδειξε ότι η «Φλόγα του Μεσολογγίου» παραμένει άσβεστη στην καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε: «Σήμερα το Μεσολόγγι μιλά στην καρδιά του ελεύθερου κόσμου. Η επίσημη αναγνώριση των 200 χρόνων από την Έξοδο από το Αμερικανικό Κογκρέσο είναι μια εθνική επιτυχία που ξεπερνά τα σύνορα του Δήμου μας. Η Ιερά Πόλις καθίσταται πλέον παγκόσμιο σύμβολο αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μπιλιράκη και τα μέλη της ομογένειας που στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την ιστορική προσπάθεια. Το 2026 θα είναι το έτος που όλη η ανθρωπότητα θα στρέψει το βλέμμα της στον Κήπο των Ηρώων».

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις επετειακές εκδηλώσεις του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με τη διεθνή κοινότητα και την ανάδειξη της ηθικής και ιστορικής υπεραξίας της πόλης μας.

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δημοσιοποίησε και το ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ 1203 ΚΟΝΓΚΡΕΣΟΥ ΗΠΑ