newspaper
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έγραψε ιστορία το Μεσολόγγι στις Η.Π.Α-Τι αποφάσισε το Κογκρέσο
Αυτοδιοίκηση 24 Απριλίου 2026, 10:28

Έγραψε ιστορία το Μεσολόγγι στις Η.Π.Α-Τι αποφάσισε το Κογκρέσο

Ιστορική εθνική επιτυχία στις ΗΠΑ: Το Αμερικανικό Κογκρέσο αναγνωρίζει επίσημα τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια κορυφαία στιγμή για τη διεθνή ακτινοβολία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και της ιστορικής παρακαταθήκης της Εξόδου σηματοδοτεί η κατάθεση και προώθηση του ψηφίσματος «H. RES. 1203» στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μεσολογγίου, «η επίσημη αναγνώριση της 200ής επετείου της Ηρωικής Εξόδου (1826-2026) από το Αμερικανικό Κογκρέσο αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής εξωστρέφειας της Δημοτικής Αρχής, με την καθοριστική συμβολή και τον διπλωματικό συντονισμό του πληρεξούσιο Υπουργού της χώρας μας κ. Παναγιώτη Γιωτόπουλου, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη Διακοσιοστή Επέτειο. Η παρουσία της αντιπροσωπείας του Δήμου μας στις ΗΠΑ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιτυγχάνοντας τη διεθνοποίηση του μηνύματος του Μεσολογγίου στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο της παγκόσμιας δύναμης».

Η Αξία του Ψηφίσματος

Το ψήφισμα αυτό, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναγνώριση, αλλά μια διπλωματική και ιστορική νίκη. Για πρώτη φορά, το Κογκρέσο υπογραμμίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε το γεγονός-ορόσημο που ενέπνευσε τον παγκόσμιο Φιλελληνισμό και επηρέασε τη δημοκρατική σκέψη στην Αμερική. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το Μεσολόγγι στο επίκεντρο των παγκόσμιων εορτασμών για την ελευθερία το 2026, προσδίδοντας στην πόλη μας τη διεθνή θέση που της αρμόζει.

Ανακήρυξη του Γκας Μπιλιράκη σε Επίτιμο Δημότη

Σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του και της διαρκούς προσφοράς του στην προώθηση των δικαίων του Ελληνισμού και της Ιεράς Πόλεως, ο Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την απόφαση (45/2026) του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακήρυξη του Ελληνοαμερικανού Βουλευτή, κ. Γκας Μπιλιράκη (Gus Bilirakis), σε Επίτιμο Δημότη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο κ. Μπιλιράκης, ως πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, απέδειξε ότι η «Φλόγα του Μεσολογγίου» παραμένει άσβεστη στην καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ο Δήμαρχος  Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου δήλωσε: «Σήμερα το Μεσολόγγι μιλά στην καρδιά του ελεύθερου κόσμου. Η επίσημη αναγνώριση των 200 χρόνων από την Έξοδο από το Αμερικανικό Κογκρέσο είναι μια εθνική επιτυχία που ξεπερνά τα σύνορα του Δήμου μας. Η Ιερά Πόλις καθίσταται πλέον παγκόσμιο σύμβολο αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μπιλιράκη και τα μέλη της ομογένειας που στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την ιστορική προσπάθεια. Το 2026 θα είναι το έτος που όλη η ανθρωπότητα θα στρέψει το βλέμμα της στον Κήπο των Ηρώων».

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις επετειακές εκδηλώσεις του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με τη διεθνή κοινότητα και την ανάδειξη της ηθικής και ιστορικής υπεραξίας της πόλης μας.

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου δημοσιοποίησε και το ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ 1203 ΚΟΝΓΚΡΕΣΟΥ ΗΠΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Κόσμος
Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι δεν βιάζεται για συνομιλίες με το Ιράν

Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι δεν βιάζεται για συνομιλίες με το Ιράν

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Σύνταξη
Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», αναφέρει ο Δήμος.

Σύνταξη
Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 22.04.26

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

Σύνταξη
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Υποκλοπές 24.04.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι
Ανησυχία 24.04.26

Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός - Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Τυπικός σεισμός για την περιοχή - «Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 5R» προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος

Σύνταξη
Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ - Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Ελλάδα 24.04.26

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Σύνταξη
Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies