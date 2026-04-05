Με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για την εντυπωσιακή πομπή με 12.000 συμμετέχοντες και 30 φιλαρμονικές ορχήστρες προς τον Κήπο των Ηρώων στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Δυο αιώνες μετά η Έξοδος παραμένει ζωντανή στη μνήμη και τη συνείδηση όλου του κόσμου ως μια διαχρονική μαρτυρία του αγώνα για την ελευθερία.

«Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι», έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, περιγράφοντας τη λαβωμένη ιερή Πόλη όπου ο ηρωισμός και η τραγωδία έγραψαν ιστορία», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Έξοδο του Μεσολογγίου.

«Αυτό ακριβώς το σημείο του χάρτη, το Μεσολόγγι, εδώ όπου ηρωισμός και τραγωδία διασταυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να γραφτεί με αίμα μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της εθνικής μας διαδρομής.

Όσο μάλιστα οδεύουμε πιο βαθιά σε έναν αβέβαιο 21ο αιώνα, τόσο περισσότερο η Έξοδος χρησιμεύει ως οδηγός προς το μέλλον.

Σήμερα συνεπώς, δεν βρισκόμαστε εδώ συμμετέχοντας απλά σε μια εθιμοτυπική τελετουργία, αλλά για να αντλήσουμε διδάγματα από τη φωτιά που έκαιγε στις καρδιές των Ελεύθερων Πολιορκημένων και να αναμετρηθούμε έτσι με την κομβική σημασία που αποκτά για το παρόν», πρόσθεσε.

«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7:00 σήμερα το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου πραγματοποιήθηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ εψάλη δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στις 11:00 ξεκίνησε πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων.

Για αμέσως μετά ήταν προγραμματισμένη η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas, θα αποδώσει το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Προβλέπεται επίσης η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη, ενώ στις 6:00 το απόγευμα θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.