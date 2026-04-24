ΓΑΔΑ: Παραδόθηκε ο ληστής που είχε μαχαιρώσει περιπτερά στα Εξάρχεια
Ο 24χρονος δράστης εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 50χρονου από το Μπαγκλαντές που δούλευε στο περίπτερο στα Εξάρχεια
Στη ΓΑΔΑ παραδόθηκε χθες, Πέμπτη, ένας 24χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον περιπτερά στα Εξάρχεια, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα.
Ο 50χρονος δέχτηκε μαχαιριά στον μηρό που του προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία
Ο νεαρός άνδρας εμφανίστηκε λίγο πριν τις 20:00 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και παραδόθηκε. Ο 50χρονος από το Μπαγκλαντές, στον οποίο είχε επιτεθεί με σκοπό τη ληστεία, δέχτηκε πλήγμα από το μαχαίρι στην αρτηρία και έχασε πολύ αίμα μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Ο άτυχος άνδρας ήταν υπάλληλος στο περίπτερο και όταν αντελήφθη τους ληστές προσπάθησε να σταματήσει κλοπή αντικειμένων, βγαίνοντας έξω, με αποτέλεσμα να δεχτεί τις μαχαιριές.
Νωρίτερα, είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με φίλο του, ο οποίος έσπευσε άμεσα στο σημείο για να τον βοηθήσει. Ο ίδιος είχε καταθέσει ότι οι δράστες ήταν δύο και του φώναξαν, ζητώντας να τους δώσει χρήματα. Εκείνος τους απάντησε ότι «δεν έχω χρήματα να σας δώσω εδώ μαζί μου» και ο ένας εκ των δύο τον μαχαίρωσε προτού τραπεί σε φυγή.
Όταν ο φίλος του έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία.
Φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο 50χρονος εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Ωστόσο, διέφυγε τον κίνδυνο καθώς οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.
