«Η Ρεάλ ετοιμάζεται να ανανεώσει με τη Euroleague – Πότε θα απαντήσει η Βιλερμπάν» (pic)

Με το NBA Europe να… παραμονεύει, η Euroleague θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή τουλάχιστον των 13 μετόχων με νέα δεκαετή συμβόλαια. Πράγμα που έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό, αφού ήδη οι 11 από τις 13 ομάδες έχουν βάλει την υπογραφή τους, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιλερμπάν να βρίσκονται στον… αέρα.

Το «Encestando» με σχετικό του ρεπορτάζ αναφέρει πως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, αφού όπως επισημαίνει, οι «μερένγκες» έχουν ήδη πάρει στα χέρια τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχει στείλει η διοργανώτρια αρχή και εξετάζει όλες τις επιλογές της.

Το δημοσίευμα για Ρεάλ και Βιλερμπάν:

Ojo.

Nos informan que el Real Madrid estudia ya la documentación remitida por la Euroliga para la firma de la vinculación por diez años que ya han sellado 11 de los 13 clubs con licencia.

El otro, el Asvel Villeurbanne, comunicó al resto que antes del día 30 dirá si sigue o se va — www.encestando.es (@webEncestando) April 23, 2026

Παράλληλα, η ισπανική ιστοσελίδα αναφέρεται και στη Βιλερμπάν, για την οποία τονίζει πως έχει διαμηνύσει στους υπόλοιπους ότι μέχρι τις 30 Απριλίου θα έχει δώσει την απάντησή της για το αν θα παραμείνει ή όχι στις τάξεις της Euroleague.

«Μας ενημερώνουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει ήδη τα έγγραφα που έστειλε η Euroleague για την υπογραφή της δεκαετούς σύμβασης, την οποία έχουν ήδη υπογράψει 11 από τις 13 ομάδες με άδεια συμμετοχής.

Η άλλη ομάδα, η Βιλερμπάν, ενημέρωσε τις υπόλοιπες ότι πριν από τις 30 του μήνα θα ανακοινώσει αν θα παραμείνει ή θα αποχωρήσει», γράφει χαρακτηριστικά το «Encestando».