Eva Douzinas, CEO of the Rauch Foundation, On Open Pen Fish Farming In Greece
English edition 23 Απριλίου 2026, 19:24

During this year’s Delphi Economic Forum, Eva Douzinas sat down with journalist and Deputy Chief Editor Cheryl Novak to discuss the impending expansion of fish farming in Greece—and what that actually entails

In this interview, Eva Rauch explains why fish farming in Greece has become such a personal and urgent issue for her, and why she believes the public has not been given the full picture about how the sector is expanding. Rauch speaks candidly about what she sees as serious gaps in transparency, public consultation, monitoring, and oversight, and raises broader questions about whether the current model of open pen fish farming is truly sustainable.

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Moody's Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Σύνταξη
Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Σύνταξη
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
English edition 19.04.26

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Σύνταξη
Greek Museums See Revenue Surge Despite Visitor Fluctuations
English edition 18.04.26

New data for 2025 shows mixed trends in Greece’s cultural sites, with modest changes in visitor numbers but significant increases in revenue, particularly in archaeological locations where earnings more than doubled in some periods.

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Σύνταξη
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Σύνταξη
Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Σύνταξη
One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
English edition 12.04.26

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Σύνταξη
Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
English edition 10.04.26

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 23.04.26

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Σύνταξη
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Σύνταξη
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Εθνική ομάδα Κ-16 του Πακιστάν θα συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά υπό την αιγίδα της UEFA, κάτι που ανοίγει την... συζήτηση και για τις «μεγάλες» ομάδες της χώρας.

Σύνταξη
Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο πολυτελούς πορνείας σε Μιλάνο και Μύκονο, μέσω ανάρτησής του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει
Ελλάδα 23.04.26

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία της 43χρονης ο πρώην σύντροφος της στέλνει μηνύματα στον αδερφός της δήθεν για να μάθει νεότερα αλλά κυρίως για να τον παραπλανήσει

Σύνταξη
Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Σύνταξη
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ιταλία: Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία λαμβάνει νομική «σανίδα σωτηρίας»
Δικαστήριο της ΕΕ 23.04.26

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή των αιτούντων ασύλου

Σύνταξη
Εντολή Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 23.04.26

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

