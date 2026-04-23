Η Μονακό θα παίξει play in και τελικό Κυπέλλου μέσα σε 23 ώρες

Η Μονακό βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς θα δώσει δύο αγώνες υψίστης σημασίας μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 23 ωρών!

Αδιανόητος προγραμματισμός για τη γαλλική ομάδα, που μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό θα παίξει για την 8η θέση της κανονικής διάρκειας της Euroleague την Παρασκευή (24/4) κόντρα στην Μπαρτσελόνα στις 20:30 στο «Salle Gaston Medecin».

Και η περιπέτειά της δεν σταματάει εκεί, αφού βάσει του προγραμματισμού το Σάββατο (25/4) στις 19:30 θα κληθεί να παίξει τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Λε Μαν. Και όλα αυτά μόλις σε 23 ώρες!

Φυσικά, ο χρόνος προετοιμασίας και ξεκούρασης για τον τελικό είναι ουσιαστικά… ανύπαρκτος! Παράλληλα, η ομάδα αντιμετωπίζει και ζητήματα στο ρόστερ της, καθώς αγωνίζεται με περιορισμένο ροτέισον οκτώ παικτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παιχνίδι των play in απέναντι στον Παναθηναϊκό στερήθηκε τις υπηρεσίες των Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ.

Μάλιστα, ο Γολγοθάς της ομάδας του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μπορεί να συνεχιστεί, αφού αν περάσει στα play offs της Euroleague θα έχει ακόμα δύο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στις 5 και 7 Μαΐου στο ΣΕΦ!

Απομένει να φανεί εάν η γαλλική ομάδα θα καταφέρει να… επιβιώσει στα δύο κρίσιμα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play in της Euroleague και τον τελικό του Κυπέλλου και εάν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους της.