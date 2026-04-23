Αγωνία για τη συμμετοχή του Γιαμάλ στο Μουντιάλ: Φόβοι για σοβαρό μυϊκό τραυματισμό

Συναγερμός έχει σημάνει τόσο για την Μπαρτσελόνα ,όσο και για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποχώρησε πριν από το ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Θέλτα Βίγκο, το βράδυ της Τετάρτης (22/04).

Ο 18χρονος σταρ άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ωστόσο αμέσως μετά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο και ζητώντας ιατρική βοήθεια. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη ανησυχία, με τις πρώτες εκτιμήσεις από το εσωτερικό του συλλόγου να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη.

Ο Χάνσι Φλικ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας πως «υπάρχει κάτι» και πως ο ποδοσφαιριστής δεν θα έβγαινε χωρίς λόγο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πέδρι, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα το πρόβλημα να μην αποδειχθεί σοβαρό.

Η ανάρτηση για τον τραυματισμό

🚨 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋’𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐈𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑❓😬 According to Mundo Deportivo, initial examinations suggest Lamine Yamal has a hamstring tear 🤕 This could rule him out of the end of the season and jeopardise the start of the World Cup 🫠 Further tests… pic.twitter.com/YqHMZ3eS5a — 433 (@433) April 22, 2026

Οι τρεις εκτιμήσεις για Γιαμάλ και το Μουντιάλ:

Σύμφωνα με τη «Sport», ο χρόνος απουσίας του εξτρέμ θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Με βάση δεδομένα από το Nοσοκομείο της Μασαχουσέτης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής των Καταλανών αντιμετωπίζει τρία πιθανά σενάρια αποκατάστασης: