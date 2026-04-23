«Η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας που επιτίθενται στην ιδέα της ανανέωσης» των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων, «δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική (…) ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο 11ο Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε σχετικά με τη δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία είχε ταχθεί υπέρ της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου.

Απολύτως υποχρεωτική η ανανέωση, λέει ο Βενιζέλος

Τόνισε πως στο ζήτημα προσδίδονται πολιτικοί όροι με «άτεχνο» και «επιθετικό» τρόπο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτό συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό τους έργο.

«Πολιτικά η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας που επιτίθενται στην κ. Κοβέσι, δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική», ανέφερε.

Η ευρωπαία αξιωματούχος ανέφερε πως εάν ο Άρειος Πάγος δεν προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας, η υπόθεση θα καταλήξει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αμφιθυμία και η παλινωδία

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε πως «το ζήτημα τίθεται με πολιτικούς όρους και τίθεται άτεχνα, με έναν τρόπο επιθετικό, και δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτό συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό τους έργο και πλήττει την ανεξαρτησία της Εισαγγελικής Αρχής» και άρα νομίζει «ότι και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο υποχρεούται να κάνει την επιλογή της δικής του προστασίας και της προστασίας της αξιοπιστίας των Ελληνικών Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών, δηλαδή να ανανεώσει τη θητεία».

Ανέφερε, επίσης, ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα αφήγημα που θα εξηγεί τη στάση της κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας: «Θεωρούμε ότι οι βουλευτές μας δεν έχουν καμία ευθύνη, καθώς ασκούσαν τα καθήκοντά τους, έστω με έναν αρχαϊκό πελατειακό τρόπο, αλλά πάντως υπό την ανοχή και τη γνώση της κυβέρνησης». Όμως, όπως σημείωσε, αυτή η αμφιθυμία και η παλινωδία σχετικά με την άρση των ασυλιών των βουλευτών και το ενδεχόμενο να κινηθεί η διαδικασία ευθύνης για υπουργούς, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην περίπτωση Βορίδη-Αυγενάκη, υποδηλώνει μια «ενοχή που είναι έκδηλη».

Το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ευάγγελο Βενιζέλος τόνισε πως «οι παρακολουθήσεις που έγιναν πριν να αποκαλυφθούν οι νόμιμες υποκλοπές, δεν μπορούσε να γίνονται εν αγνοία της κυβέρνησης. Οι πολιτικοί έπεσαν θύματα υποκλοπών».

Και συμπλήρωσε: «Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τραγωδίες, είναι θεσμικά δυστυχήματα θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουμε μια συρροή ατυχιών, μια συναστρία σκανδάλων, με κοινό υπόστρωμα την ποιότητα και τη λειτουργία των θεσμών».

Τέλος, μεταξύ άλλων ανέφερε πως «το μοντέλο της μονοκομματικής κυβέρνησης, όπου όλες τις αποφάσεις λαμβάνονται από ένα πρόσωπο έχει τελειώσει» και προχώρησε στην εκτίμηση ότι το εκλογικό σώμα στη μεταπολίτευση κάνει πάντοτε δυο φορές την ίδια επιλογή- δεν υπάρχει τρίτη εντολή».