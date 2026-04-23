Ανδρουλάκης: Έγινε χυδαίο ντιλάρισμα χθες στη Βουλή – Ο Μητσοτάκης έδωσε ψίχουλα στον κόσμο

«Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι και για αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβαση που πραγματοποίησε στη Βουλή το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου.

«Καμία συσπείρωση της ΝΔ, υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σχετικά με τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάζοντας, ταυτόχρονα, τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «έδωσε κάποια ψίχουλα».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας λόγο για δύο σκηνές που περιγράφουν τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δύο σκηνές περιγράφουν γλαφυρά όσα συζητήσαμε πριν μια εβδομάδα για την κατάσταση στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Δυο σκηνές δίνουν τον τόνο στις εξελίξεις που αφορούν με σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στους Δελφούς όπου η κυρία Κοβέσι, είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως στην Ελλάδα ‘έτσι γίνονται τα πράγματα’», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «σκηνή δεύτερη: ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, όπου στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε δεν αλλάζετε, έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα. Γιατί πως αλλιώς να ερμηνεύσει κάποιος το δημόσιο ντηλάρισμα, μεταξύ Μαξίμου και βουλευτών της ΝΔ;».

«Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη δικαιοσύνη σπεύδει, ξεκαθαρίζει και λέει: έχετε ελευθέρας για την κάθοδό τους με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

Όσον αφορά την οικονομία, επισήμανε πως τα στοιχεία είναι αμείλικτα. «Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, στο 3,4% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 2,6%», είπε και συμπλήρωσε πως «την ίδια στιγμή, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά: το 2025, τα ενοίκια καταγράφουν τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%».

Ανδρουλάκης: «Από ασυδοσία προκύπτουν τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα υπερέσοδα του κράτους»

Έκανε αναφορά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τις 120 δόσεις στο Δημόσιο και το νέο ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τις τραπεζικές χρεώσεις τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών όπως και στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που προβλέπει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025 και 2026, με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών.

«Ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα ήταν 80% πάνω από τους αρχικούς στόχους, την ίδια περίοδο το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 14,33%», τόνισε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως «τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα υπερέσοδα του κράτους δεν προέρχονται από τη βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Προκύπτουν από την ασυδοσία».

Η κόντρα με Θεοδωρικάκο

«Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης μιας παράταξης, της ΝΔ, του συνόλου των στελεχών της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας», απάντησε ο παρευρισκόμενος υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε πως «χθες στο κοινοβούλιο όλοι οι συνάδελφοι παρουσίασαν τις θέσεις και απόψεις τους με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί είναι και αισθάνονται αθώοι. Ένας βουλευτής δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε εισαγγελέας, έχει δικαίωμα να έχει άποψη και το δικαίωμα να τη λέει».

«Ο υπουργός περιγράφει μια κατάσταση που αφορά σε άλλη χώρα, κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Αν ένιωθαν άνετα με τις επιλογές τους θα είχαν επιτρέψει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες του Καραμανλής για την 717, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τους Βορίδη και Αυγενάκη. Γιατί δεν τους επιτρέψατε να ελέγξουν τους υπουργούς σας; Ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ονειρικά όπως τα περιγράφετε», απάντησε με νόημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

