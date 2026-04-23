Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Ανδρουλάκης: Έγινε χυδαίο ντιλάρισμα χθες στη Βουλή – Ο Μητσοτάκης έδωσε ψίχουλα στον κόσμο
Πολιτική Γραμματεία 23 Απριλίου 2026, 14:34

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε παρέμβαση στη Βουλή - Οι αναφορές στην οικονομία και η επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Upd:23.04.2026, 15:00
Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

«Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι και για αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβαση που πραγματοποίησε στη Βουλή το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου.

«Καμία συσπείρωση της ΝΔ, υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα έγινε χθες στη Βουλή των Ελλήνων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, σχετικά με τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σχολιάζοντας, ταυτόχρονα, τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «έδωσε κάποια ψίχουλα».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας λόγο για δύο σκηνές που περιγράφουν τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δύο σκηνές περιγράφουν γλαφυρά όσα συζητήσαμε πριν μια εβδομάδα για την κατάσταση στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Δυο σκηνές δίνουν τον τόνο στις εξελίξεις που αφορούν με σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στους Δελφούς όπου η κυρία Κοβέσι, είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως στην Ελλάδα ‘έτσι γίνονται τα πράγματα’», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «σκηνή δεύτερη: ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, όπου στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε δεν αλλάζετε, έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα. Γιατί πως αλλιώς να ερμηνεύσει κάποιος το δημόσιο ντηλάρισμα, μεταξύ Μαξίμου και βουλευτών της ΝΔ;».

«Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη δικαιοσύνη σπεύδει, ξεκαθαρίζει και λέει: έχετε ελευθέρας για την κάθοδό τους με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές», τόνισε.

Όσον αφορά την οικονομία, επισήμανε πως τα στοιχεία είναι αμείλικτα. «Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, στο 3,4% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 2,6%», είπε και συμπλήρωσε πως «την ίδια στιγμή, η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά: το 2025, τα ενοίκια καταγράφουν τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%».

Ανδρουλάκης: «Από ασυδοσία προκύπτουν τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα υπερέσοδα του κράτους»

Έκανε αναφορά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τις 120 δόσεις στο Δημόσιο και το νέο ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, τις τραπεζικές χρεώσεις τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών όπως και στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που προβλέπει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025 και 2026, με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών.

«Ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα ήταν 80% πάνω από τους αρχικούς στόχους, την ίδια περίοδο το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 14,33%», τόνισε, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως «τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα υπερέσοδα του κράτους δεν προέρχονται από τη βιώσιμη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Προκύπτουν από την ασυδοσία».

Η κόντρα με Θεοδωρικάκο

«Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης μιας παράταξης, της ΝΔ, του συνόλου των στελεχών της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας», απάντησε ο παρευρισκόμενος υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε πως «χθες στο κοινοβούλιο όλοι οι συνάδελφοι παρουσίασαν τις θέσεις και απόψεις τους με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί είναι και αισθάνονται αθώοι. Ένας βουλευτής δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε εισαγγελέας, έχει δικαίωμα να έχει άποψη και το δικαίωμα να τη λέει».

«Ο υπουργός περιγράφει μια κατάσταση που αφορά σε άλλη χώρα, κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Αν ένιωθαν άνετα με τις επιλογές τους θα είχαν επιτρέψει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες του Καραμανλής για την 717, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τους Βορίδη και Αυγενάκη. Γιατί δεν τους επιτρέψατε να ελέγξουν τους υπουργούς σας; Ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ονειρικά όπως τα περιγράφετε», απάντησε με νόημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Το in κατέγραψε λεπτό προς λεπτό την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σκάνδαλο 23.04.26

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Ποτέ ξανά» 23.04.26

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Στην Krikel 23.04.26

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Πυρά (και) Βορίδη κατά Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δε μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Τριβές 23.04.26

Πυκνώνουν τα «καρφιά» βουλευτών της ΝΔ κατά Μαξίμου αναφορικά με το θέμα της απαξίωσης του ρόλου του βουλευτή, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Μετά τον Γ. Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας. Αιχμηρά «καρφιά» και από Στέλιο Πέτσα.

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Σε λειτουργία κόμματος έχει μπει η Αμαλίας, ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, νέα πρόσωπα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη
Κόσμος 23.04.26

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
Κατέθεσε ο ιατροδικαστής 23.04.26

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.04.26

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σκάνδαλο 23.04.26

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Στο Ηράκλειο 23.04.26

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Conrad Athens The Ilisian: Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

