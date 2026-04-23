Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
ΟΠΕΚΕΠΕ: Και άλλος πρώην υπουργός στη νέα δικογραφία
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026

Επτά βουλευτές στο «μικροσκόπιο» της νέας έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του 2022

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και αμηχανίας, κυρίως στην κυβέρνηση, αναμένεται να προκαλέσει η νέα δικογραφία που σχηματίζεται για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτήν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – φέρεται να περιλαμβάνεται το όνομα πρώην κορυφαίου υπουργού, αλλά και τα ονόματα 5-6 βουλευτών, από τους οποίους σχεδόν όλοι είναι της ΝΔ.

Η νέα δικογραφία αποτελεί νέα σημαντική διάσταση του σκανδάλου που αφορά επίμαχες συνομιλίες

Πρόκειται για μια νέα σημαντική διάσταση του σκανδάλου που αφορά επίμαχες συνομιλίες (από τις αρχές του 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου) μεταξύ βουλευτών, συνεργατών τους και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίες έχουν ήδη απομαγνητοφωνηθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και επεξεργάζονται από την Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI, προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες να καταλήξουν και αυτές στη Βουλή μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διατάξει και τη σχετική έρευνα.

Πηγές που γνωρίζουν στοιχεία από αυτόν τον τρίτο φάκελο του σκανδάλου επισήμαναν στα «ΝΕΑ» ότι «μπορεί να είναι μικρότερης έκτασης από αυτόν που παραδόθηκε προσφάτως στη Βουλή με ύποπτες συνομιλίες του 2021 και με μικρότερο αριθμό εμπλεκομένων, καθώς είναι σχεδόν οι μισοί, προσδιορίζεται όμως η εμπλοκή πολιτικών με σημαντικά πόστα, τα οποία θα προκαλέσουν μεγαλύτερη εντύπωση στην κοινή γνώμη».

Ο φάκελος με τις ύποπτες συνομιλίες των 13 βουλευτών

Σημειώνουμε ότι ο φάκελος που εστάλη προ ημερών στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσε ύποπτες συνομιλίες συνολικά 13 βουλευτών της ΝΔ με υψηλόβαθμους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως για χαριστικές πράξεις και παράνομες επιδοτήσεις ψηφοφόρων τους από τον αμαρτωλό Οργανισμό.

Ο φάκελος αυτός βασίστηκε στην (πρώτη και χωρίς ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 από την Υπηρεσία Εσωτερικών της ΕΛ.ΑΣ., τους επονομαζόμενους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., μετά από καταγγελίες για χαριστικές επιδοτήσεις ημετέρων και αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων ύποπτων στελεχών του Οργανισμού, χωρίς αναζήτηση παραστατικών, συναλλαγών κ.λπ.

Να υπογραμμιστεί ότι στο διαβιβαστικό, έκτασης μόλις 33 σελίδων, που είχε συνταχθεί τότε από την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνονταν μόνον ύποπτες συνομιλίες τριών βουλευτών της ΝΔ (Χρήστου Μπουκώρου, Μάξιμου Σενετάκη και Θεόφιλου Λεονταρίδη) χωρίς μάλιστα να μνημονεύεται ότι ήταν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ δεν υπήρχε καταγραφή και ανάλυση χιλιάδων άλλων συνομιλιών εκείνης της διετίας που είχαν καταγραφεί σε 140 CD!

Το δεύτερο μέρος του επανελέγχου

Οταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφθασε… έως το Λουξεμβούργο και οι παράνομες επιδοτήσεις και οι επιπτώσεις τους στα ευρωπαϊκά ταμεία προκάλεσαν την εμπλοκή και τις εν συνεχεία έρευνες των εντεταλμένων εισαγγελικών λειτουργών, η Πόπη Παπανδρέου από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, το φθινόπωρο του 2025, ζήτησε την εκ νέου ακρόαση και αναλυτική επανεξέταση (και) των προαναφερθέντων ψηφιακών δίσκων με τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, ενώ ήδη με παραγγελία της προς την Οικονομική Αστυνομία της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει κατασχέσει τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τρέχει η έρευνα για όλη την ύποπτη λειτουργία του Οργανισμού.

Η ανάλυση όλων των συνομιλιών ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025 από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και προέκυψαν οι (δικαστικά ελεγχόμενες) συνομιλίες ή παρεμβάσεις από συνολικά 20 βουλευτές, από τους οποίους οι 13-14 είχαν καταγραφεί το 2021 και οι υπόλοιποι 6-7 το 2022.

Η νέα δικογραφία λοιπόν – όπου κατονομάζεται και ο πρώην κορυφαίος υπουργός – αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του επανελέγχου των 140 CD καθώς, εν όψει του κινδύνου παραγραφής αδικημάτων στην πενταετία, η Οικονομική Αστυνομία ανέλυσε κατά προτεραιότητα το υλικό που αφορά τις συνομιλίες της περιόδου Ιουλίου – τέλη Δεκεμβρίου 2021 (από όπου προέκυψαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας που συζητήθηκαν χθες στη Βουλή) και ακολούθησε το διάστημα από τις αρχές του 2022 έως τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, που εντάχθηκε στη νέα δικογραφία.

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Προκόπης Γιόγιακας
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»

«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
«Τροία 2026» - Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ
Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

