Ένα νέο, αμφιλεγόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να επιτρέψει τη νόμιμη θανάτωση πολικών αρκούδων –και των μικρών τους– που ήδη απειλούνται με εξαφάνιση, προκειμένου να διευκολυνθούν τα ιδιωτικά έργα εξόρυξης πετρελαίου στη βόρεια Αλάσκα.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί, που βρίσκονται εν αναμονή της έγκρισης από την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (FWS), επιτρέπουν την «τυχαία θανάτωση ή παρενόχληση» (incidental take) ενός μικρού αριθμού από αυτές τις εμβληματικές λευκές αρκούδες, καθώς και θαλάσσιων ίππων του Ειρηνικού, από τις ενεργειακές εταιρείες.

Ο συγκεκριμένος νομικός όρος είναι ιδιαίτερα ευρύς και καλύπτει κάθε μορφή παρενόχλησης ή θανάτωσης. Στην πράξη, εξασφαλίζει νομική ασυλία στις πετρελαϊκές εταιρείες σε περίπτωση που τα ζώα χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών μέσα στο ίδιο τους το φυσικό περιβάλλον.

Ο εφιάλτης για τα μικρά αρκουδάκια και τους θαλάσσιους ίππους

Ο μεγαλύτερος φόβος των ειδικών επικεντρώνεται στην αναπαραγωγή και την επιβίωση των νεογνών. Οι περιοχές όπου σχεδιάζονται οι μισθώσεις πετρελαίου, όπως η Θάλασσα Μποφόρ, αποτελούν κρίσιμους βιότοπους και χώρους όπου οι πολικές αρκούδες φτιάχνουν τις φωλιές τους.

Ακόμα και η ίδια η κρατική Υπηρεσία παραδέχεται στην αναθεώρησή της ότι ο θόρυβος και η δραστηριότητα των γεωτρήσεων θα μπορούσαν να τρομάξουν τις μητέρες αρκούδες. Αν αυτό συμβεί, οι μητέρες ενδέχεται να εγκαταλείψουν τα μικρά τους στην παγωμένη τούνδρα της Αρκτικής πριν αυτά μπορέσουν να επιβιώσουν μόνα τους, οδηγώντας τα σε βέβαιο θάνατο.

Αντίστοιχα, οι θαλάσσιοι ίπποι –τα στοιχεία για τον πληθυσμό των οποίων ποικίλλουν από 50.000 έως 500.000, καθώς μεταναστεύουν μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής– κινδυνεύουν να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου από άλλα μέλη του κοπαδιού τους σε καταστάσεις πανικού που θα προκληθούν από την ανθρώπινη παρουσία ή τον εξοπλισμό.

«Αμελητέος» ο αντίκτυπος, λέει η κυβέρνηση – Σφοδρές αντιδράσεις από τους οικολόγους

Παρά τις ζοφερές προοπτικές, το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ και η Ένωση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Αλάσκας υποστηρίζουν ότι δεν σχεδιάζεται ή επιδιώκεται η θανάτωση κανενός ζώου. Τονίζουν ότι οι κανονισμοί περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα μετριασμού και ότι αυτό το νομικό πλαίσιο είναι «απλώς μια τυπική διαδικασία».

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής θεωρεί μάλιστα ότι ο αριθμός των θανάτων θα είναι τόσο μικρός που θα έχει «αμελητέο αντίκτυπο» στα συγκεκριμένα είδη ζώων.

Αυτόν τον ισχυρισμό αντικρούουν σφοδρά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πληθυσμός των πολικών αρκούδων στη Νότια Θάλασσα Μποφόρ έχει ήδη δεχθεί τεράστιο πλήγμα, έχοντας μειωθεί κατά 40% τη δεκαετία του 2000. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις περίπου 900 άτομα στην περιοχή, χωρίς σημάδια ανάκαμψης.

Εκπρόσωποι οργανώσεων, όπως οι Defenders of Wildlife και Friends of the Earth, προειδοποιούν ότι «αυτές οι νέες μισθώσεις θα βλάψουν και θα σκοτώσουν άμεσα τις πολικές αρκούδες».

Στην Αλάσκα –το μοναδικό μέρος στις ΗΠΑ όπου ζουν τα συγκεκριμένα ζώα– υπολογίζεται ότι υπάρχουν συνολικά 4.000 με 7.000 πολικές αρκούδες, οι οποίες προστατεύονται από τον Νόμο περί Απειλούμενων Ειδών.

Πετρέλαιο εναντίον του μεγαλύτερου καταφυγίου άγριας ζωής

Αν οι κανονισμοί οριστικοποιηθούν, οι άδειες στις πετρελαϊκές εταιρείες θα έχουν πενταετή διάρκεια, προσφέροντάς τους το πολυπόθητο ακαταδίωκτο. Παράλληλα, οι εταιρείες καλούνται να δημιουργήσουν αυστηρά σχέδια αποτροπής επαφής με τις αρκούδες (ειδικά κατά τους μήνες Ιούλιο έως Νοέμβριο που υπάρχει έντονη κινητικότητα).

Άλλωστε, εκτός από τα ζώα, κινδυνεύουν και οι άνθρωποι, αφού τα τεράστια σαρκοφάγα αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τους εργάτες αν αρχίσουν να συνδέουν την ανθρώπινη παρουσία με την παροχή τροφής.

Οι δημοπρασίες για τα δικαιώματα γεώτρησης στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής (ANWR) έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου, ως μέρος ενός νέου, ευρύτερου νόμου της κυβέρνησης Τραμπ για την ενεργειακή επέκταση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο καταφύγιο άγριας ζωής στη χώρα, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 300 είδη (από αρκούδες και τάρανδους μέχρι λύκους) και κάτω από το έδαφός του κρύβει 4,25 έως 11,8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Όπως όλα δείχνουν, η παρθένα φύση ετοιμάζεται να πληρώσει το τίμημα αυτής της εξόρυξης.

Πηγή: New York Post