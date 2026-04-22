Η δύσκολη εξίσωση με τους ξένους διαιτητές των πλέι οφ τίτλου

Την προηγούμενη σεζόν (2024/25) και χωρίς την διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση που αναγκάστηκε να ορίσει μη διεθνή διαιτητή για τα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Είναι ο Γερμανός Σόρεν Στόρκς, ο οποίος στις 11 Μαΐου 2025 είχε σφυρίξει στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0. Η επιλογή πέρασε απαρατήρητη επειδή ο τίτλος είχε κριθεί. Επίσης, είχε επιλέξει τον Αλβανό Ενέα Τζόρντι και τον Λετονό Τρεϊμάνις, οι οποίοι είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας αλλά από υποδεέστερα πρωταθλήματα, όπως και ο Πολωνός Σίλβεζστρακ που δεν είχε ξανάρθει στην Ελλάδα.

Αναφέρουμε τα παραπάνω για να δείξουμε ότι ο Λανουά έδειξε πως δυσκολευόταν να βρει ξένους ρέφερι επειδή οι ομοσπονδίες αρνούνταν καθώς χρειάζονταν τους ρέφερι για τα εγχώρια πρωταθλήματα. Παράλληλα, ακολουθεί και το μουντιάλ, άρα οι ελίτ που επιλέχθηκαν θα θέλουν να προφυλαχθούν και να προετοιμαστούν, άρα υπάρχει άρνηση και από την πλευρά των ρέφερι.

Το καλό νέο για τον Λανουά είναι ότι κρίθηκε ο τίτλος στην Bundesliga που κατεβάζει αυλαία στις 16 Μαΐου. Λέγεται ότι βρήκε άκρη στη Serie A που τελειώνει στις 24/5, ταυτόχρονα με την La Liga.

Γίνεται αντιληπτό πως ο πρόεδρος της ΚΕΔ έχει μεγάλη ανηφόρα. Τα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League έχουν διακοπεί λόγω του τελικού Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, στις 25 Απριλίου. Ξεκινούν στις 3 Μαΐου και ο Λανουά έχει μπροστά του μεγάλη ανηφόρα! Μέσα σε 15 μέρες καλείται να βρει οκτώ διαιτητές με βοηθούς, ισάριθμους VAR και AVAR. Οι τέσσερις εναπομείνασες αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες: 3/5, 10/5, 13/5 και 17/5.

Παράλληλα, ο Λανουά ξέρει ότι κρίνεται καθώς από τις επιλογές και από την απόδοση των διαιτητών εξαρτάται η επέκταση του συμβολαίου του, κάτι που ήδη φαντάζει δύσκολο καθώς όλες οι ομάδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις για κακές διαιτησίες! Για να αναλάβει την ΚΕΔ υποσχέθηκε ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι και η έλευσή τους εξαρτάται από τις δημόσιες σχέσεις του. Καλείται να δείξει ότι έχει και την στήριξη της UEFA με επιλογή διαιτητών από το πάνω ράφι.