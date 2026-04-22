Προβλήματα από την αυξημένη κίνηση καταγράφονται σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, κυρίως στον Κηφισό, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το ύψος των Σεπολίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά προβλήματα σημειώνονται από την περιοχή του Πάρκου Τρίτση έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Θηβών, κυρίως στο τμήμα προς Αιγάλεω, καθώς και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Κίνηση: Καλύτερη η εικόνα στο Κέντρο

Ωστόσο, ομαλή είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας έως αυτήν την ώρα, με τη Σταδίου και τους περισσότερους δρόμους του κέντρου της Αθήνας να εμφανίζουν κανονική ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Έντονη είναι η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, αρχίζει να επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Γαλατσίου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτών, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.