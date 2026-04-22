Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο

Οι μέρες και τα χρόνια θα περάσουν. Θα κυλήσουν αργά ή γρήγορα και θα περάσουν. Θα χαθούν, θα ξεμακρύνουν, θ’ απλωθούν στο υπερπέραν. Για να θυμηθούμε τα λόγια του Τριπολίτη «περνάν οι νύχτες, τα δευτερόλεπτα βαριά, στους λεπτοδείκτες». Και θα περνάνε χωρίς σταματημό.

Μα κάτι γίνεται όμως με τις στιγμές. Θαρρείς και δεν φεύγουν σε πείσμα των ρολογιών που όλο και τρέχουν για να συναντηθούν με το μέλλον. Βάστα λίγο αδερφέ μου, βάστα για δυο ανάσες και για να φέρουμε στο νου μας τις στιγμές.

Ο καθένας εκείνες που ξεχώρισε, εκείνες που τάχθηκε να υπερασπιστεί με αγώνες. Εκείνες που έγιναν ευχή θωρώντας ουρανούς παλιούς και νέους. Κι εκεί λοιπόν τα παιδιά να μετρούν τ’ άστρα για να γενούν μια βραδιά «καπεταναίοι» του κόσμου.

Σ’ εκείνο το μαγικό σεργιάνι της 22ας Απριλίου του 2024 συναντήθηκαν όνειρα, ευχές, ελπίδες μα και αγώνες και κάματος μεγάλος. Και η ποτισμένη με ίδρωτα και αίμα ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα, θα θυμίζει για πάντα τα μεγαλεία που έζησαν τα παιδιά του Πειραιά.

Ναι, εκείνα τα παιδιά που ένα απόγιομα στην Ελβετία (αλλά και κάποια απομεσήμερα νωρίτερα) κατάφεραν να σηκώσουν στις πλάτες τους ολάκερη την οικουμένη.

Τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Ολυμπιακού, το μέλλον του Θρύλου έγραψαν πριν από δύο χρόνια, στις 22 Απρίλη του 2024, μια από εκείνες τις στιγμές που δεν θα περάσουν ποτέ στην λήθη.

Θα είναι εκεί για πάντα, «φάρος» στις απέραντες θάλασσες για να φωτίζεται το μεγαλείο του Ολυμπιακού.

Ένα λαμπερό φως που θα στέλνει το μήνυμα «έρχονται και νέα θαύματα» με προφανή φυσικά την αναφορά στη νυχτιά όλων των νυχτών στην υπεραιωνόβια ιστορία του Ολυμπιακού. Την 29η Μαΐου του 2024, όταν ο Θρύλος κατέκτησε το Conference League. Η μεγαλυτέρα των στιγμών, εκείνων που λέγαμε πως δεν χάνονται ποτέ.

Όλοι θα στέκονται με δέος μπροστά στο κατόρθωμα της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού στην Ελβετία, την 22α Απριλίου του 2024, όταν η ομάδα του λιμανιού, τα χιλιοτραγουδισμένα παιδιά του Πειραιά στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, διαλύοντας στον τελικό του Final 4 της διοργάνωσης την Μίλαν με 3-0. Η κατάκτηση του Youth League απ΄ τον Ολυμπιακό δεν ήταν πλέον όνειρο. Ήταν ονειρικό γεγονός.

Η μεγάλη δικαίωση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ήταν η στιγμή της δικαίωσης ενός οράματος, ήταν η στιγμή δικαίωσης του ανθρώπου που πίστεψε στο όνειρο, του ανθρώπου που δημιούργησε και πάλεψε για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος.

Ήταν μια μεγάλη δικαίωση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θ’ ακολουθούσε 38 ημέρες μετά, η μεγαλύτερη δικαίωση του προέδρου των «ερυθρόλευκων», με την κατάκτηση του Conference. Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του Θρύλου.

Τα παιδιά του Πειραιά «άνοιξαν» ένα μυθικό δρόμο με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του λιμανιού ήταν δίπλα τους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν στο πλευρό τους και πανηγύρισε μαζί τους την μεγάλη επιτυχία.

Άκουσε με περηφάνια τα συγχαρητήρια της ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που συγκεντρώθηκε εκείνες τις μέρες στη Νιόν για να παρακολουθήσει το final 4 της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός είχε δείξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα θαύματα.

Με πίστη στο όραμα αλλά και σκληρή δουλειά. Με επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα τμήματα υποδομής μ’ έναν και μόνο στόχο. Ο Ολυμπιακός να βρίσκεται στην ελίτ της Ευρώπης και η λειτουργία των ακαδημιών του ν’ αποτελεί πρότυπο σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Όλα αυτά έγιναν, είναι στιγμές της ιστορίας, είναι αλήθεια. Η κατάκτηση του τίτλου από την Κ19 του Ολυμπιακού αποδεικνύει το μεγαλείο του κορυφαίου συλλόγου της χώρας. Τελεία και παύλα και θαυμαστικό μαζί!

Το θρυλικό ταξίδι προς την κορυφή της Ευρώπης

Ήταν μοναδικό εκείνο το ταξίδι, που φάνταζε στην αρχή σαν μια περιπέτεια, από κείνες που λες «πάμε κι όπου βγει». Στο πρώτο βήμα η Λέτσε και πρόκριση με δύο νίκες (3-1) και μετά η Καμπάλα. Ένα ακόμα «ζευγάρι» νικών με 3-0 στο Αζερμπαϊτζάν και 4-0 στο Καραϊσκάκη.

Και μετά και μετά, ο πρώτος άθλος. Αντίπαλος η Ίντερ στο Καραϊσκάκη και τεράστια πρόκριση με νίκη στα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός ήταν στην φάση των 16 και «εμπόδιο» για τα προημιτελικά ήταν η Λανς.

Η γαλλική ομάδα προηγήθηκε 2-0 στο Φάληρο, αλλά τα παιδιά του Ολυμπιακού δεν ήθελαν να σβήσει η «φλόγα». Ξεπέρασαν τον γαλλικό «βράχο», ισοφάρισαν και τελικά πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, επικρατώντας στα πέναλτι.

Κι αυτή την φορά τα πράγματα φάνταζαν (και ήταν) πιο δύσκολα από ποτέ, καθώς στο δρόμο της ομάδας του λιμανιού βρέθηκε η Μπάγερν. Το παιχνίδι ήταν νοκ άουτ κι έγινε στην Γερμανία, όπου αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους».

Μια τεράστια νίκη με 3-1 επί των Βαυαρών και η πρόκριση στο final 4 ήταν γεγονός. Το ένα «θαύμα» διαδέχονταν το άλλο και θα υπήρχε και συνέχεια.

Σάρωσε στο Final 4

Στον ημιτελικό του final 4 ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του τη Ναντ. Τίποτε δεν μπορούσε να μπει εμπόδιο στην ολοκλήρωση του έπους. Πρόκριση στα πέναλτι και ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Μίλαν.

Ο θρίαμβος έμοιαζε βέβαιος πριν από την έναρξη του τελικού κι έτσι έγινε. Τα γκολ των Μουζακίτη (60′ Παπακανέλλου (61’) και Μπακούλα (με εντυπωσιακό ψαλίδι στο 67’) διαμόρφωσαν το τελικό 3-0 και ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League μια μέρα σαν την σημερινή πριν από δύο χρόνια και η τρισένδοξη ιστορία του έγινε πλουσιότερη. Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ.