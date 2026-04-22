Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Τις επόμενες ημέρες το κουβάρι της κεντροαριστεράς θα αρχίσει να ξετυλίγεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, με το ενδεχόμενο ενός εκλογικού αιφνιδιασμού να είναι πάνω στο τραπέζι.

Τα στελέχη του χώρου έχουν αρχίσει να παίρνουν πλέον θέση και να μην λειτουργούν σαν το εκκρεμές κοιτώντας πότε προς τον Αλέξη Τσίπρα και πότε προς το ΠΑΣΟΚ, ανάλογα με το ποιος από τους δυο έχει το momentum ή που θα ανοίξει χώρος έστω και από καραμπόλα.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή άλλοτε στενού συνεργάτη του αείμνηστου Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και σήμερα μέλους του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα εξελίχθηκε σε μια εκδήλωση προσωπικοτήτων που, όταν μιλούν για συμπόρευση και ώσμωση του προοδευτικού χώρου, την εννοούν.

Σημείο αναφοράς οι Πρέσπες

Ομιλητής ήταν ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και οι Δήμαρχοι Αθήνας και Πειραιά, Δούκας και Μώραλης και αυτό από μόνο του ήταν γεγονός της χθεσινής βραδιάς.

Εκείνο που ξεχώρισε έντονα ήταν το άρωμα Πρεσπών που έβαλε αρχικά ο κ. Τσίπρας αναγνωρίζοντας την στήριξη που του παρείχε ο τότε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μπαίνοντας ο ίδιος μπροστά στον λαϊκισμό και τον άκρατο εθνικισμό που αναπτύχθηκε στη Βόρεια Ελλάδα.

Τη σκυτάλη πήρε ο Δήμαρχος Αθήνας ο οποίος κόντρα στη στάση του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έδειξε και εκείνος ότι η Συμφωνία ήταν η διαχωριστική γραμμή των προοδευτικών από τη συντήρηση.

«Ο Γιάννης Μπουτάρης με γενναιότητα πήρε μια θέση υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί τη θεωρούσε χρήσιμη, κόντρα στους εθνικισμούς» είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων φέρνοντας μια ικανοποίηση στο ακροατήριο.

Ώσμωση

Ο Χάρης Δούκας ωστόσο έδειξε και τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας επικαλούμενος την παρουσία του στην Βαρκελώνη και το πανευρωπαϊκό συνέδριο επανεκκίνησης των προοδευτικών, που διοργάνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

«Το βασικό πρόβλημα είναι η αδυναμία των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας να προσφέρουν ένα σαφές και τολμηρό πολιτικό όραμα… αντί να απευθύνονται στους ψηφοφόρους με μια σαφή πρόταση αλλαγής, καταλήγουν να διαχειρίζονται ισορροπίες» είπε χαρακτηριστικά ρίχνοντας ένα ηχηρό καρφί κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ.

Οι παλιοί και οι νέοι

Αίσθηση προκάλεσαν οι παρουσίες έμπειρων στελεχών προερχόμενων από την παραδοσιακή μήτρα της Χαριλάου Τρικούπη, όπως ο Γιώργος Μπουλπασάκος, ωστόσο η πιο αισθητή παρουσία ήταν για πρώτη φορά η εμφάνιση της Κατερίνας Μπατζελή, η οποία διεγράφη από τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί είχε αναδείξει ότι υπάρχει φωτιά εκεί που σηκωνόταν ο καπνός στη συζήτηση που είχε ξεσπάσει για το «ποιος τραβά από το δεξί πέτο τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Στις παρουσίες ξεχώρισαν και τα στελέχη εκείνα που σήμερα βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας θα τους έχει μαζί του την επόμενη ημέρα. Ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Συμεών Κεδίκογλου, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η Αθηνά Λινού και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Τα νέα πρόσωπα παίρνουν πλέον τα πρώτα καθίσματα όπου εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας και ανάμεσά τους ήταν και η υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα Θεώνη Κουφονικολάκου η οποία έδωσε και την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Ωστόσο μια αναφορά της ανάδειξε τη μεγάλη δυστοκία που υπάρχει στην σύγκληση των «παλαιών» με το νέο εγχείρημα Τσίπρα.

Απαξίωση

«Ας ανατρέξουμε σε αυτό που είπε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του. Αυτός ο χώρος δεν μπορεί να γεννηθεί από εν ενεργεία βουλευτές, διότι είναι απαξιωμένο το κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση».

Αυτή η φράση της κας Κουφονικολάκου έφερε στο προσκήνιο τη συνολική ενόχληση που υπάρχει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο κ. Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής που δεν αποκλείονται από το νέο κόμμα.

Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τα λόγια του ίδιου του κ. Τσίπρα η κα Κουφονικολάκου προκάλεσε πολλά ερωτήματα πρώτον γιατί, όπως σημείωναν έμπειροι βουλευτές, η φράση αυτή ακούστηκε από ένα πρόσωπο που δεν είναι βουλευτής και ούτε δίνει κοινοβουλευτικές μάχες έστω και σε αυτή την απαξιωμένη Βουλή.

Τα ίδια πρόσωπα ξεκαθάριζαν ότι δεν πρόκειται για κάτι προσωπικό με την κατά τα άλλα αξιόλογη κα Κουφονικολάκου, όπως παρατηρούσαν, αλλά όπως σημείωναν τους βρίσκει αντίθετους μια τέτοια λογική απαξίωσης της Βουλής, καθώς δίνει την αίσθηση ότι απευθύνεται σε αντισυστημικά ακροατήρια, ενώ δεν είναι αυτός ο στόχος.

Το τσουβάλιασμα δηλαδή είναι αυτό που ενοχλεί καθώς όπως σημείωναν ακόμη και αν αποφάσιζαν να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα όλοι όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα ουσιαστικά θα ήταν σαν να ανοίγουν χώρο στον αντισυστημισμό να μπει στη Βουλή από το παράθυρο και οι θεσμικοί να βρεθούν εκτός.

Λοξοκοιτάγματα

Αυτό την ώρα που η αναμονή για τις πρωτοβουλίες του κ. Τσίπρα έχει αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Στελέχη που έχουν θέση στο καράβι του κ. Τσίπρα έχουν την αίσθηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός τους τσουβαλιάζει με τους λεγόμενους αποσυνάγωγους της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και αυτό επιτείνει την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Στην πιο δυσμενή θέση ίσως να βρίσκεται ο ίδιος ο κ. Φάμελλος ο οποίος όμως δεν δείχνει να παραιτείται από την προσπάθεια να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και το χώρο ζωντανό επιδιώκοντας όπως ο ίδιος έχει πει να είναι καταλύτης στην συγκρότηση μιας προοδευτικής λύσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αναγνωρίσει το τέλος των συνεργασιών προεκλογικά δεν σημαίνει όμως αυτό οτι δεν υπάρχει και η επόμενη ημέρα των εκλογών.

Για αυτό και μοιάζει σε πολλούς η στάση του να απευθύνεται και προς τον κ. Τσίπρα και προ τον κ. Ανδρουλάκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και έπειτα οι επιθέσεις της Κουμουνδούρου έχουν σταματήσει ενώ και στην σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή παρατηρήθηκε μια σύμπνοια αντιπολιτευτική σε τέτοιο βαθμό που βουλευτές όπως η Ρένα Δούρου έφτασαν να λένε «μπράβο Νίκο», ενώ άλλοι, που επίσης δεν φαίνεται να έχουν θέση στο τρένο του κ. Τσίπρα, χειροκρότησαν θερμά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.

Πιέσεις

Σε κάθε περίπτωση οι κλεφτές αυτές ματιές στο ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να έχουν προοπτική ακόμη και αν μιλάμε για βουλευτές που έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Και οι τρεις τάσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, τσιπρικοί – ενωτικοί – αυτόνομοι, πιέζουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να ληφθούν πολύ γρήγορα αποφάσεις και από την Κουμουνδούρου, αλλά και από την Αμαλίας.

Στην εξίσωση πάντως όλοι δείχνουν να επικεντρώνονται στον παράγοντα πρόωρες εκλογές, εξέλιξη που οι περισσότεροι τη βλέπουν ως λύτρωση από το μαρτύριο της αναμονής του κόμματος Τσίπρα.

Υπάρχουν ωστόσο και οι μετριοπαθείς που μπορεί να βλέπουν το μονοπάτι της μετάβασης στο νέο φορέα που θα συγκροτήσει ο κ. Τσίπρας ωστόσο επιμένουν ότι αυτές οι πιέσεις είτε εντός του ΣΥΡΙΖΑ είτε προς την Αμαλίας και επιμένουν ότι το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού πρέπει να έχει το χώρο και χρόνο να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί.

Έτσι όπως προσθέτουν και το κόμμα θα αναπτυχθεί και θα φανούν και τα νέα πρόσωπα.