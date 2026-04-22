FIBA: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031 (pic)

Στη Γαλλία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA).

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα σε τρεις πόλεις, Λιλ, Λιόν και Παρίσι, με την «πόλη του φωτός» να φιλοξενεί και την τελική φάσης. Θυμίζουμε πως οι Γάλλοι έχουν πρόσφατη εμπειρία από μεγάλα τουρνουά, αφού είχαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

World Cup is coming to France 🇫🇷 🏆 The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities – Lille, Lyon and Paris – will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE — FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026

Η ανακοίνωση της FIBA:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται στη Γαλλία. Το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA ανέθεσε τα δικαιώματα διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης της FIBA 2031 στη Γαλλία. Τρεις γαλλικές πόλεις – η Λιλ, η Λιόν και το Παρίσι – θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Παρίσι».