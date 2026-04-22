FIBA: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031 (pic)
Η FIBA γνωστοποίησε το πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031 θα λάβει χώρα στη Γαλλία, με την τελική φάση να διεξάγεται στο Παρίσι.
- Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
- Βιασμό κατήγγειλε 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του ο 22χρονος κατηγορούμενος
- Παράσυρση 16χρονης στη Λιοσίων: Ελεύθερη η ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο διαχειριστής του δικύκλου
- Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας – Στα δικαστήρια οι γονείς για την επικοινωνία των παιδιών τους
Στη Γαλλία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA).
Η διοργάνωση θα λάβει χώρα σε τρεις πόλεις, Λιλ, Λιόν και Παρίσι, με την «πόλη του φωτός» να φιλοξενεί και την τελική φάσης. Θυμίζουμε πως οι Γάλλοι έχουν πρόσφατη εμπειρία από μεγάλα τουρνουά, αφού είχαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.
World Cup is coming to France 🇫🇷 🏆
The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities – Lille, Lyon and Paris – will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE
— FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026
Η ανακοίνωση της FIBA:
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται στη Γαλλία. Το Κεντρικό Συμβούλιο της FIBA ανέθεσε τα δικαιώματα διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης της FIBA 2031 στη Γαλλία. Τρεις γαλλικές πόλεις – η Λιλ, η Λιόν και το Παρίσι – θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2031, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Παρίσι».
- Αργεντινή – Αγγλία 1986: Το ματς που έγινε μύθος (vid)
- Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
- LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
- Live Streaming ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup: ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο
- ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1: Παραμένουν σκούρα τα πράγματα για τους Θεσσαλούς (vid)
- Σαραγόσα: «Δική μου η ευθύνη…»
- «Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
