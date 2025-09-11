Eurobasket 2025: Φαβορί η Ελλάδα σε ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του χρυσού! – Ψηφίστε

Η Ελλάδα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket 2025 σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιστοσελίδα της FIBA.

Στην κούρσα για τον τίτλο του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, βρίσκονται πλέον τέσσερις ομάδες, με τους δύο ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για αύριο (12/9): Γερμανία-Φινλανδία (17:00) και Ελλάδα-Τουρκία (21:00).

Το θετικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει όλα τα… όπλα στη φαρέτρα του και έτσι την Παρασκευή (12/9, 21:00) η Ελλάδα κατεβαίνει υπερπλήρης για το κρισιμότερο παιχνίδι της τελευταίας 16ετίας!

Εν αντιθέσει δηλαδή με τον ομόλογό του στην Τουρκία Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είναι πιθανό να μην έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Οσμάν που ταλαιπωρείται από τραυματισμό ή έστω να τον έχει αλλά όχι στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική του κατάσταση.

Από εκεί και πέρα στη σχετική ψηφοφορία η Εθνική μας ομάδα, μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) συγκέντρωνε ποσοστό 51%, με δεύτερη την την προσεχή της αντίπαλό Τουρκία μεγάλη απόσταση (28%), ενώ έπονταν Γερμανία και Φινλανδία με 15% και 6%, αντίστοιχα.

Τα ποσοστά για την κατάκτηση του Eurobasket 2025 στην ψηφοφορία της FIBA

Μπορείτε να ψηφίζετε σε αυτό το link