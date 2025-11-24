Σαμοντούροβ: Μεταξύ των 12 κορυφαίων rising stars της FIBA για το Mundobasket
Η FIBA παραθέτει τους 12 rising stars που ξεχωρίζουν ενόψει των προκριματικών του Mundobasket 2027. Μεταξύ αυτών και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ συμπεριλήφθηκε στο σχετικό αφιέρωμα που έκανε η FIBA, στους 12 ανερχόμενους αστέρες που θα δώσουν το «παρών» στα προκριματικά του Mundobasket 2027.
Μάλιστα, η FIBA στη λίστα για τους Top 12 rising stars μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Σάμο» τονίζοντας την καλή του παρουσία με την Εθνική Ανδρών αλλά και με τη γαλανολεύκη στην U20.
Το κείμενο της FIBA για τον Σαμοντούροβ:
«Ο Σαμοντούροβ είχε ένα εντυπωσιακό 2025 με την Εθνική Ελλάδος, όντας στην καλύτερη πεντάδα στο Ευρωμπάσκετ U20 της FIBA και μετά πήρε χρόνο στο ροτέισον της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ Ανδρών, όπου είχε μέσο όρο 4,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε 7 παιχνίδια. Ο συνδυασμός του Σαμοντούροβ, με ύψος 2.11, με τελειώματα στη ρακέτα, με άμυνα στο ζωγραφιστό, και εκλάμψεις από επίθεση στην περιφέρεια, τον καθιστούν έναν από τους πιο ανερχόμενους παίκτες με προοπτική στην Ευρώπη και έναν… ενδιαφέρον X-Factor για την ανδρική Εθνική της Ελλάδος».
