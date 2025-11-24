Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση στο «Nick Galis Hall» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Την πρώτη της προπόνηση ενόψει των πρώτων προκριματικών «παραθύρων για το Παγκόσμιο Κύπελλου 2027, πραγματοποίησε τη Δευτέρα (24/11) η Εθνική Ελλάδας. Να σημειώσουμε ότι την προσεχή Πέμπτη (27/11, 18:30) η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει στο «Αλεξάνδρειο» τη Ρουμανία και την Κυριακή (30/11, 19:00) στο Πόρτο την Πορτογαλία.

Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το «παρών» οι 14 από τους 18 παίκτες που έχει καλέσει ο Βασίλης Σπανούλης και συγκεκριμένα οι, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Με την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, στη διάθεση του Σπανούλη αναμένεται να τεθούν σταδιακά και οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαιτζάκης.

Να διευκρινίσουμε επίσης πως οι πρώτες προπονήσεις για την Εθνική Ελλάδας πραγματοποιούνται γίνονται υπό την επίβλεψη των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη, Κώστα Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ηλιάδη και του γυμναστή Παναγιώτη Ζάλογγου, ενώ και στο τεχνικό επιτελείο αναμένονται προσθήκες μετά την αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.