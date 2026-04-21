Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»

Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα κοντράρεται με την Τσέλσι εκτός έδρας το βράδυ της Τρίτης (21/4, 22:00) για την 34η αγωνιστική της Premier League, με τους «γλάρους» να βρίσκονται σε τροχιά Ευρώπης και να θέλουν νίκη για να κάνουν ακόμη ένα σημαντικό βήμα και ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ μίλησε για το ματς των «γλάρων», ενώ παράλληλα αποθέωσε και τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός της Μπράιτον τόνισε πως ο Κωστούλας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, για αυτό έπαιξε και με την Τότεναμ πριν μερικές μέρες, ενώ αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για τις ικανότητες του, αλλά και για το τι θα δώσει στην αγγλική ομάδα στο μέλλον, τονίζοντας πως η εικόνα του στο τελευταίο παιχνίδι ήταν θετική και πως η συνέπειά του στις προπονήσεις αρχίζει να ανταμείβεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της Μπράιτον για τον Κωστούλα:

«Αν ένας παίκτης είναι απογοητευμένος, δεν μπορεί να δείχνει τέτοιου είδους επίδραση», ανέφερε ο τεχνικός των «γλάρων» μιλώντας στο «Sussex World». «Ο Μπάμπης το έδειξε το Σαββατοκύριακο, όταν μπήκε στο παιχνίδι και είχε πολύ θετική παρουσία, έδειξε μεγάλη προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά και επιτέθηκε σωστά. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του, γιατί, όπως και ο Ζορζίνιο, αποδεικνύει σε κάθε προπόνηση ότι δουλεύει σκληρά και συνεχίζει να πιστεύει στις δυνατότητές του.

Ξέρουμε ότι έχει τεράστιο ταλέντο. Ξέρουμε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται. Μακροπρόθεσμα, θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς».